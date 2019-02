La historia de Smollet puede que sea falsa...

San Diego— Cualquiera que haya dicho que la mala publicidad no existe nunca conoció a Jussie Smollett. Pregúntenle a su director de recursos humanos. Debe haber una manera más sencilla para conseguir un aumento de sueldo.

En un giro inesperado, la estrella pasó de ser la supuesta víctima a delincuente acusado. El actor fue arrestado en Chicago y acusado de conducta desordenada por haber presentado un reporte falso a la Policía. Si es condenado, el actor podría recibir una sentencia de uno a tres años en prisión y pagar una multa de hasta 25 mil dólares.

Y una historia que podría haber ayudado sacando a la luz la impulsiva violencia anti-LGBTQ en Estados Unidos ahora les dará aquellos que se sienten incómodos al hablar sobre el tema una excusa para quedarse ocultos en la oscuridad. No sé cómo pudimos eludirlo. Hay demasiadas historias. Por ejemplo, en un caso que ni siquiera pudo capturar una fracción de la atención que se le dio a la historia de Smollett, una pareja gay fue atacada y severamente lastimada por cuatro sujetos en Austin, Texas, el 19 de enero en un aparente delito de odio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Spencer Deehring y Tristan Perry fueron golpeados y pateados hasta quedar inconscientes. Si es verdad que Smollett llegó a escenificar este ataque contra sí mismo, entonces el actor ocasionó un incalculable daño a las víctimas de delitos genuinos de odio, y qué vergüenza para él. Pero si cualquiera que no se siente a gusto al hablar de asuntos de la comunidad LGBTQ usa este caso como una salida fácil, entonces qué vergüenza para ellos.

Pongámonos al día. Smollett, un actor homosexual afroamericano que es una de las estrellas en el drama de Fox “Empire”, aseveró que fue víctima de un ataque racista y homofóbico en Chicago el 29 de enero. Él dijo que dos hombres que lo reconocieron por el programa lo acorralaron en plena medianoche.

Smollett dijo que le gritaron insultos, lo golpearon, lo rosearon con blanqueador, y pusieron una soga alrededor de su cuello —todo esto mientras gritaban, “¡Este es territorio MAGA!” Dos semanas después, la Policía interrogó a dos hermanos de Nigeria, quienes dijeron que Smollett los había contratado —por la modesta cantidad de 3 mil 500 dólares— para escenificar el ataque. La artimaña pudo haber sido falsa, pero el odio que desencadenó fue real. Gran parte de ello vino de los anti-Trump’ers —algunos de los cuales se han postulado para la presidencia. De hecho @CoryBooker y @KamalaHarris ambos tuitearon que esto fue un “intento de linchamiento en la era moderna”. Mientras tanto, a manera que el drama crecía, la audiencia entró al ruedo —y se tropezaron con sus propios pies. Muchos de aquellos que intentaron seguir cada detalle de esta historia de inmediato sacaron conclusiones precipitadas basadas únicamente en sus propios prejuicios. Pasó tanto con la hipersensible izquierda como con la desensibilizada derecha. Los liberales enloquecieron y sugirieron que el supuesto incidente había sido incendiado por la misma actitud que ayudó a Donald Trump resultar electo. Los conservadores cínicamente utilizaron el supuesto engaño como una excusa para arremeter contra la “política de identidad”. Si queríamos que algo fuera verdad, entonces fue verdad. Si queríamos que algo fuera falso, entonces debe ser falso. ¿Por qué? Porque esta historia no era sobre Smollett. Era sobre nosotros —sobre cómo nos sentimos sobre la violencia anti-LGBTQ. Vamos, gente, ¿qué tan descompuestos estamos? Pasamos de dejar de escuchar a no pensar siquiera. Vemos un tuit o escuchamos un rumor, y decidimos —justo en el momento— si es o no verdad en base a nuestras tendencias políticas y a nuestros prejuicios. Caso cerrado. El mes pasado, cuando mi hermano —quien es gay, por lo que sus antenitas siempre están activadas en busca de este tipo de historias— me texteó para compartir las noticias del supuesto delito de odio, yo no me lo creí. El periodista en mi fue escéptico de que racistas homofóbicos blancos que votaron por Trump, pero que también veían “Empire” vagaban por las calles de un bastión demócrata como Chicago. Pero la gente seguía hablando de esta historia.

Así que eventualmente, mencioné el supuesto ataque en una columna sobre cómo es que hay tantas historias LGBTQ en las noticias estos días. Y fui muy cuidadoso el utilizar la palabra “supuesto”.

Pero eso no importó. Aun así escuché de los lectores que estaban ansiosos por desacreditar la columna entera. Días antes de que la Policía arrestara a Smollett, ya se habían hecho a la idea de que el supuesto ataque era un engaño. Como dije, nosotros sentimos. No pensamos. Ya no se diga Jussie Smollett. El sistema judicial se encargará de él Pero ¿Quién se encargará de arreglarnos al resto de nosotros?