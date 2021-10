La gran carpa de los demócratas se ha convertido en un circo de tres pistas

San Diego— Durante las últimas tres décadas, los estadounidenses han sido testigos de la erosión gradual de nuestro civismo y madurez debido a la política corrosiva. Si alguna vez te has preguntado cómo sería cuando tocáramos fondo, ahora lo sabemos. Estamos allí.

Y fue, de todas las cosas, el debate sobre un proyecto de ley de infraestructura lo que nos llevó al fondo.

Hubiera apostado por las armas, el aborto o la inmigración. ¿Cuándo se volvió tan controvertido arreglar carreteras, reparar puentes y modernizar aeropuertos? Probablemente fue alrededor del día de las elecciones de 2020, cuando Joe Biden fue elegido presidente por ser moderado, a pesar de la oposición de los progresistas, y luego procedió a gobernar tratando de complacer a ambas facciones.

Biden, que ha estado en política desde 1973, debería haberlo sabido mejor. Tratar de hacer felices a todos sólo enoja a todos.

Entonces, ¿cómo se ve el fondo de nuestro discurso político? Parece que los manifestantes de izquierda acosaron a la senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona el domingo y la persiguieron hasta un baño en la Universidad Estatal de Arizona, donde la senadora de primer año ha dado clases desde 2003.

Todo el episodio de segundo año de universidad fue, naturalmente, grabado en video y publicado en las redes sociales. Los fanáticos probablemente pensaron que estaban avergonzando a Sinema; no tienen idea de que la broma recayó sobre ellos.

Sobre el sonido de los inodoros, se puede escuchar a una activista identificada como “Blanca” regañando a Sinema a través de la puerta cerrada del cubículo.

Un grupo de activistas había tendido una emboscada a la senadora cuando salía de su salón de clases, pero se negó a hablar con ellos. “En realidad, me voy”, les dijo antes de retirarse al baño.

Eso fue un error. Sinema debería haberse reunido con los activistas y escucharlos. Ella es una funcionaria pública y una universidad estatal es una institución pública. Supongo que estos manifestantes pagan impuestos y, por lo tanto, pagan la factura del salario de Sinema y, un día, su pensión del Congreso bañada en oro.

Pero el hecho de que se negara a reunirse con los activistas todavía no es excusa para acosar a una senadora estadounidense, arengarla como a una niña, grabar todo el asunto y luego, en una serie de ciberacoso, publicar el video en línea.

El lunes, Sinema respondió a los activistas. “El comportamiento de ayer no fue una protesta legítima”, dijo la senadora en un comunicado. Llamó a la emboscada “inaceptable” y acusó a los agitadores de participar en “actividades ilegales” como “perturbar los entornos de aprendizaje”.

Los jóvenes manifestantes, que se identificaron a sí mismos como pertenecientes a un grupo latino que se hace llamar “Living United for Change in Arizona” (“Viviendo unidos por el cambio en Arizona” o LUCHA), supuestamente se enfrentaron a Sinema para responsabilizarla por no cumplir su promesa de apoyar la reforma migratoria.

No lo crea. Muchos funcionarios electos demócratas hacen la misma promesa. Como Sinema, no cumplen. Pero como son demócratas, los latinos se los permiten.

Este espectáculo no se trataba de inmigración sino de infraestructura. Se trataba de la firme negativa de Sinema, junto con su colega moderado, el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia, a apoyar un paquete de infraestructura masivo de 3.5 billones que no sólo arreglaría carreteras, puentes y aeropuertos, sino que también pagaría la atención médica, cuidado de niños y lucha contra el cambio climático.

Los manifestantes mostraron sus tarjetas. El video muestra al grupo cantando “¡Construye mejor!” y “¡Pasa la cuenta!”

La semana pasada, Manchin anunció que su límite de gasto para el paquete de conciliación presupuestaria es de 1.5 billones de dólares. El político de Virginia Occidental dijo que no quiere contribuir a una “mentalidad de derechos” entre los estadounidenses. Sinema también parece estar en línea con esa cifra más baja.

En este punto, parece poco probable que los progresistas obtengan la enchilada completa. Sería prudente tratar de negociar con ambos en lugar de insultarlos y demonizarlos.

Por mi vida, no puedo entender qué pecados terribles han cometido Manchin y Sinema. Están haciendo lo que creen que es correcto y están tratando de representar a sus electores conservadores en estados rojos o morados que pueden ser difíciles de mantener para los demócratas. Este tipo de cosas viene con el territorio cuando un partido intenta ampliar su electorado, ganar más votos y convertirse en una gran carpa.

Hola demócratas, ¿recuerdan cuando solían hablar incesantemente sobre la virtud de la diversidad? Dijiste que no sólo deberíamos tolerar las diferencias del otro, sino celebrarlas. Eras insoportable, ya que constantemente te presentabas como más iluminado y “despierto” que el resto de nosotros.

Bien, ¿adivinen qué? Esta es la diversidad. No de raza, etnia, género u orientación sexual. Esta es la diversidad de “pensamiento y opinión”. ¿No es grandioso?