La FDA se ha rebajado a un nuevo nivel

Aaron S. Kesselheim y Jerry Avorn / The New York Times

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 14.4px; line-height: 10.0px; font: 9.5px Georgia; color: #424242} span.s1 {letter-spacing: -0.3px}

Nueva York— Hace décadas, las farmacéuticas en Estados Unidos podían vender medicamentos sin demostrar que en realidad funcionaban.

Esto llegó a su fin a principios de la década de 1960, después de que decenas de miles de mujeres de todo el mundo dieran a luz a niños con graves defectos de nacimiento tras tomar el medicamento Talidomida, que no había sido probado de manera adecuada. Pocas de estas tragedias se produjeron en Estados Unidos, gracias al trabajo de Frances Kelsey, una astuta científica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que mantuvo el medicamento fuera del mercado estadounidense. La debacle de la Talidomida convenció al Congreso de que aprobara en 1962 una ley que obligaba a las empresas a realizar pruebas exhaustivas de sus medicamentos antes de poder venderlos.

Desde entonces, los pacientes y los médicos estadounidenses pueden dar por sentado que la FDA considera seguros y eficaces los medicamentos que tomamos o recetamos. Ese cuidadoso proceso de revisión estableció la norma para la evaluación de medicamentos en todo el mundo.

Sin embargo, la solidez de ese proceso se ha ido erosionando y alcanzó un punto mínimo la semana pasada cuando la FDA aprobó el Aducanumab, un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer cuya eficacia no se ha demostrado de forma convincente y que puede provocar inflamación y hemorragia cerebral.

En los últimos años, bajo la constante presión de la industria farmacéutica y de los grupos de pacientes que financia, la FDA ha ido reduciendo de a poco los estándares de eficacia y seguridad que exige para la aprobación de medicamentos. Ahora es más probable que los nuevos medicamentos estén respaldados por menos estudios y diseños de ensayos clínicos menos adecuados que en el pasado. Lo que es peor, más de la mitad de los nuevos fármacos se aprueban ahora con base en lo que se denominan criterios de valoración sustitutivos —cambios en el organismo medidos por pruebas de laboratorio que pueden no reflejar el beneficio clínico—, en lugar de exigir que el fármaco repercuta en la forma en que una persona se siente, funciona o sobrevive.

En el caso del Aducanumab, las pruebas que su fabricante, Biogen, presentó a la FDA no mostraron ningún efecto convincente sobre el deterioro cognitivo de los pacientes. Sus dos ensayos principales se detuvieron a principios de 2019 porque la empresa concluyó que su medicamento no funcionaba. No obstante, la empresa más tarde volvió a analizar sus datos y concluyó que algunos pacientes de un brazo de uno de los ensayos parecían mostrar algún beneficio del fármaco, aunque los otros ensayos no mostraron ninguna mejora.

La FDA colaboró estrechamente con la empresa para estudiar los datos. Sin embargo, tras una cuidadosa revisión, un comité asesor externo de la agencia fue casi unánime en su decisión de que el fármaco no había logrado mostrar pruebas sólidas de ser eficaz. Los miembros del comité también se mostraron preocupados por la seguridad del fármaco, ya que alrededor de un tercio de los pacientes que tomaban una dosis más alta presentaban indicios de inflamación cerebral. Uno de nosotros, Kesselheim, era miembro de ese comité y renunció como resultado de la inexcusable decisión de la FDA de aprobar el medicamento de todos modos.

Al aprobar el Aducanumab, la FDA cambió los objetivos. De manera inesperada, aprobó el fármaco basándose en la teoría de que podría afectar los niveles de proteína amiloide en el cerebro. Algunos investigadores creen que la acumulación de amiloide en el cerebro es una de las causas de la enfermedad de Alzheimer, aunque otros disputan esa relación. No obstante, nunca se ha demostrado que reducir los niveles de amiloide con un fármaco ralentice el deterioro cognitivo. Muchos fármacos en proceso de investigación han manipulado los niveles de amiloide sin afectar la evolución de esta terrible enfermedad.

Y lo que es peor, aunque el Aducanumab solo se probó en pacientes con enfermedad leve, la FDA aprobó sin explicación alguna su uso en cualquier persona con alzhéimer, independientemente de su gravedad. Ahora entra al mercado en forma de infusión intravenosa mensual, con un precio de 56.000 dólares y la necesidad de realizar resonancias magnéticas regulares para monitorear la posible inflamación cerebral que puede causar.

La FDA sí exige una investigación de seguimiento para los fármacos que fueron aprobados con base en medidas no fundamentadas como estas, pero la agencia dio a Biogen un plazo de nueve años para completar otro ensayo. Se habrá tratado a millones de pacientes y se habrán entregado miles de millones de dólares a Biogen antes de saber si realmente funciona. Ahora que se ha bajado el nivel, es probable que otras empresas busquen caminos similares para la aprobación.

La decisión sobre el Aducanumab es el peor ejemplo del alejamiento de la FDA de sus altos estándares. Como médicos, sabemos bien que la enfermedad de Alzheimer es un padecimiento terrible. Pero no es la solución aprobar un medicamento que tiene tan pocas pruebas de ser eficaz y que causa efectos secundarios tan preocupantes.

Si la presión de los fabricantes de medicamentos y sus grupos de cabildeo obliga a los administradores de la FDA a seguir relajando sus normas, necesitamos una nueva organización que revise las aprobaciones de medicamentos y haga evaluaciones basadas en la evidencia de su impacto clínico, como hacen otros países. Estas evaluaciones pueden ayudar a orientar a los pacientes al momento de decidir si quieren arriesgarse a tomarlos y gastar su dinero en estos medicamentos, ayudar a los médicos a entender si deben recetarlos y ayudar a las aseguradoras a determinar si los cubren.

La necesidad de una supervisión externa es evidente, dado el continuo fracaso de la FDA para escuchar a sus asesores, hacer frente a la presión de la industria y de los grupos de consumidores, así como establecer distinciones claras entre los medicamentos que funcionan y los que solo causan cambios en las pruebas de laboratorio de relevancia incierta. No podemos permitir que esta erosión reguladora nos devuelva a la era previa a la Talidomida.