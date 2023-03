La diversidad en los Óscar no es para todos a un tiempo

San Diego— La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas nunca se va a llevar a casa el Óscar por la mayor diversidad.

La Academia siempre se queda corta y en ningún lado queda más claro que en su maltrato a los hispanos.

Aún en 2023, un insignificante número de papeles se otorgó a los actores hispanos. En 2021, la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California vio mil 300 cintas que fueron las más taquilleras del 2007 al 2019.

Las películas incluían actores hispanos y personajes que participaron diciendo algún diálogo, así como también directores, productores y directores de elenco hispanos.

En un momento en que los hispanos representan casi el 20 por ciento de la población de Estados Unidos, el 40 por ciento de la población de California y casi el 50 por ciento del Condado de Los Ángeles, en donde tiene su sede la industria cinematográfica, sólo aproximadamente el 6 por ciento de los personajes que participaron en diálogos fueron hispanos.

Los afroamericanos y los asiáticoamericanos también tienen problemas para ser reconocidos. Aunque de acuerdo con el reporte Annenberg, en 2019, en relación con el tiempo que aparecieron en la pantalla, los hispanos quedaron rezagados de los demás grupos.

Y cuando aparecen en pantalla, los hispanos usualmente desempeñan papeles estereotipados. Más de una tercera parte de los principales actores hispanos que estuvieron en las cintas más importantes del 2019, fueron interpretando criminales, según dice el reporte.

Hollywood, respétanos más. Los hispanos tienen la asistencia más alta per cápita a los cines de todos los grupos raciales o etnias en el país, de acuerdo a un reporte del 2019 de la Asociación Cinematográfica.

No hay duda de que la tendencia #ElOscaresparalos en Twitter ocurre en cada temporada de premios. Ese hashtag nació en el 2015, cuando la Academia –que operaba en lo que obviamente se trató de un punto ciego masivo, otorgó premios a las 20 nominaciones de actuación, había cinco nominados en cada una de las cuatro categorías– a los actores blancos.

Actuar es una parte del arte y por lo tanto, juzgarlo es subjetivo. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que los blancos puedan arrasar con las categorías de la actuación? Mejores de lo que usted cree, tomando en cuenta que lo mismo sucedió en 2016.

Al igual que sus contrapartes de la Academia y medios de comunicación, los personajes de Hollywood no son tan tolerantes como pretenden ser en cuestiones de raza y etnia.

La industria fílmica sigue a cargo de las mismas personas que la crearon: hombres caucásicos. En 2023, va a encontrar mujeres, latinos, afroamericanos y miembros de la comunidad LGBTQ en la Academia.

Aunque siguen siendo los hombres blancos, en su mayoría, los que llevan la delantera. Aunque siempre habrá medios de comunicación --- que operan en un punto ciego --- que están ansiosos por contar la historia más placentera de Hollywood.

Un día después de la entrega de los Premios Óscar de este año, una presentadora de NPR declaró optimistamente que el ganador de los Premios de la Academia de 2023 fue “la diversidad”. Después de todo, ella hizo notar que los afroamericanos, blancos, asiáticos y miembros de la comunidad LGBTQ estuvieron representados en el grupo de ganadores.

Bien por ellos. Pero ¿NPR no notó que uno de los colores no estaba en el arcoíris? Con la excepción de pocos actores hispanos importantes que hicieron los anuncios o presentaron las estatuillas –Antonio Banderas, Salma Hayek, Eva Longoria, etc.– ese grupo étnico no se vio en ningún lado.

Ese hecho no escapó al escritor y comediante John Leguizamo, quien utilizó Twitter para criticar la falta de nominados hispanos.

Reconocer que en Hollywood “no hay morenos” es algo real. Les tengo un mensaje a mis compañeros hispanos: Tengan calma. Todo está bien. Este no fue nuestro año. Hay que ganar algo y perder algo. Y ahora que ya quedaron en el pasado los Premios de la Academia de 2023, necesitamos alegrarnos por los ganadores.

No es que los hispanos hayan estado anteriormente en el círculo de ganadores. Del 2014 al 2019, un trío de directores mexicanos –apodados “Los Tres Amigos”– dominó la categoría del Mejor Director.

Alfonso Cuarón ganó un Oscar en 2014 y otro en 2019. Alejandro González Iñárritu en 2015 y 2016 y Guillermo del Toro obtuvo un Óscar en 2018 y este año.

Fue un año excepcional para los asiáticoamericanos, impulsados por la comedia de ciencia-ficción “Todo, En Todas Partes, Al Mismo Tiempo”. Michelle Yeoh hizo historia al ser la primera asiáticoamericana en ganar un Oscar a la Mejor Actriz.

Ke Huy Quan –quien llegó a Estados Unidos como refugiado– ganó por el Mejor Actor de Reparto. Y junto con su co-director Daniel Scheinert, Daniel Kwan ganó por el Mejor Director.

Los latinos –y todos los estadounidenses– deberían sentirse orgullosos de eso. Un país más inclusivo es un mejor país y eso nos beneficia a todos.

Un país multicultural funciona un poco como un salón de clase de un jardín de niños. Una de las primeras reglas es que uno tiene que compartir. Y en algunas ocasiones, lo que uno termina compartiendo es el reflector.