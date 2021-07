La derecha cristiana en declive, se está llevando a EU con ella

La presidencia de George W. Bush puede haber sido el punto culminante de la influencia de la derecha cristiana moderna en Estados Unidos. Los evangélicos blancos eran la facción religiosa más grande del país. “Tenían un presidente que decía ser uno de los suyos, tenía un testimonio, hablaba en términos evangélicos”, dijo Robert P. Jones, director ejecutivo del Public Religion Research Institute y autor del libro de 2016 “El Fin de América cristiana".

En ese entonces, gran parte del público se puso del lado de la derecha religiosa en el tema clave de la guerra cultural del matrimonio homosexual. “En 2004, si hubieras dicho: ‘Somos la mayoría, nos oponemos a los derechos de los homosexuales, nos oponemos al matrimonio igualitario y la mayoría de los estadounidenses está con nosotros’, eso habría sido cierto”, me dijo Jones. Las mega iglesias juveniles estaban prosperando. Era común que los conservadores se regodearan que iban a superar a la izquierda.

Los activistas imaginaron un futuro glorioso. “Los educadores en el hogar estarán extraordinariamente representados en los niveles más altos de liderazgo y poder en la próxima generación”, dijo Ned Ryun, ex redactor de discursos de Bush, en una convención cristiana de educación en el hogar en 2005. Ryun era el director de un grupo llamado Generation Joshua, que trabajaba para que los niños educados en casa se metieran en política. El nombre proviene del Antiguo Testamento. Moisés había sacado del exilio al pueblo elegido, pero fue su sucesor, Josué, quien conquistó Tierra Santa.

Pero los evangélicos que pensaban que estaban a punto de apoderarse de Estados Unidos estaban destinados a la decepción. El jueves, P.R.R.I. publicó nuevos datos de encuestas sorprendentes que muestran cuánto terreno ha perdido la derecha religiosa.

El Censo de Religión Estadounidense 2020 de P.R.R.I., basado en una encuesta de casi medio millón de personas, muestra una disminución abrupta en la proporción de la población que se identifica como evangélica blanca, del 23 por ciento en 2006 al 14,5 por ciento el año pasado. (Como categoría, “evangélicos blancos” no es un representante perfecto de la derecha religiosa, pero la superposición es sustancial).

En 2020, como en todos los años desde 2013, el grupo religioso más grande en los Estados Unidos era el sin afiliación religiosa.

Uno de los hallazgos más sorprendentes de P.R.R.I. fue que en 2020, había más protestantes blancos de la línea principal que evangélicos blancos. Esto no significa necesariamente que los cristianos se estén uniendo a las congregaciones principales: la encuesta mide la auto-identificación, no la afiliación a la iglesia. Sin embargo, es un giro sorprendente después de años en los que el protestantismo principal se consideraba moribundo y el cristianismo evangélico lleno de dinamismo.

Además de reducirse como parte de la población, los evangélicos blancos también eran el grupo religioso más antiguo de los Estados Unidos, con una edad promedio de 56 años. “No es solo que se están muriendo, sino que están perdiendo a los miembros más jóvenes”, me dijo Jones. A medida que el grupo se ha hecho más viejo y más pequeño, dijo Jones, se ha establecido “una sensación visceral real de pérdida del dominio cultural”.

Los evangélicos blancos alguna vez se vieron a sí mismos “como los dueños de la cultura, la moralidad y los valores estadounidenses convencionales”, dijo Jones. Ahora son solo otra subcultura.

De este hecho se deriva gran parte del conflicto cultural de nuestro país. Ayuda a explicar no solo el ascenso de Donald Trump, sino también el crecimiento de QAnon e incluso la creciente conflagración sobre la teoría crítica de la raza. “Es difícil exagerar la fuerza de este sentimiento, entre los evangélicos blancos en particular, de que Estados Unidos es un país cristiano blanco”, dijo Jones. “Este sentido de propiedad de Estados Unidos es tan profundo en los círculos evangélicos blancos”. La sensación de que se está escapando ha creado una atmósfera de rabia, resentimiento y paranoia.

QAnon es esencialmente un movimiento milenario, en el que Trump ocupa el lugar de Jesús. Los adherentes sueñan con la llegada de lo que ellos llaman la tormenta, cuando los enemigos del movimiento MAGA sean detenidos y ejecutados, y Trump recupere su legítimo lugar de liderazgo.

“No es diferente a la creencia en la segunda venida de Cristo”, dijo Jones. “Que en algún momento Dios reordenará la sociedad y arreglará las cosas. Creo que cuando una comunidad se siente en crisis, se vuelve más susceptible a las teorías de la conspiración y otras cosas que les dicen que lo que están experimentando no es, en última instancia, lo que va a suceder”.

La lucha por la teoría crítica de la raza parece, en la superficie, más alejada de las preocupaciones teológicas. Obviamente, hay muchas personas que no son evangélicas que son anti-C.R.T., Así como evangélicos que se oponen a C.R.T. prohibiciones. Pero la idea de que las escuelas públicas están corrompiendo a los niños al alejarlos de una comprensión providencial de la historia estadounidense tiene profundas raíces en la cultura evangélica blanca. Y fue la derecha cristiana pionera en la táctica de tratar de apoderarse de las juntas escolares en respuesta a enseñanzas vistas como moralmente objetables, ya sea que eso signifique educación sexual, “humanismo secular” o evolución.

Jones señala que el año pasado, después de que Trump emitiera una orden ejecutiva dirigida a la teoría crítica de la raza, los presidentes de los seis seminarios de la Convención Bautista del Sur se unieron para declarar a C.R.T. “Incompatible” con la fe bautista. Jones, cuyo último libro es "Blanco demasiado largo: El legado de la supremacía blanca en el cristianismo estadounidense", no recordaba ningún precedente para una declaración conjunta de este tipo.

Como señala Jones, la Convención Bautista del Sur se formó en 1845 después de dividirse con los bautistas del norte abolicionistas. Lo describió como un “arco notable”: una denominación fundada en la defensa de la esclavitud “que denuncia una lectura crítica de la historia que podría poner de relieve esa historia”.

Por otra parte, los evangélicos blancos probablemente no se equivocan al temer que sus hijos se estén alejando de ellos. “A medida que sus números se han reducido y se han vuelto más en desacuerdo con los estadounidenses más jóvenes”, dijo Jones, “eso ha llevado a esta mayor sensación de estar bajo ataque, una especie de postura defensiva visceral, que vimos que el presidente Trump realmente aprovechó”.

Me asustó la derecha religiosa en su fase triunfal. Pero resulta que el movimiento es igualmente peligroso en declive. Quizás más. No pasó mucho tiempo para que el arrogante optimismo de la Generación Joshua diera paso al nihilismo de los insurrectos del 6 de enero. Si no pueden ser dueños del país, están listos para profanarlo.