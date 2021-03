La cultura de la cancelación es una mentira

San Diego— Dios mío, los conservadores han vuelto a perder el rumbo. Como dicen en Texas, bendigan sus corazones. Esta vez, no se trata de refugiados, acción afirmativa, reparaciones, multiculturalismo o baños del mismo sexo.

Ahora la derecha va sobre la llamada cultura de la cancelación. Ahí es donde las personas, generalmente aquellas que están en el ojo público, son llevadas a la hoguera por las cosas que escribieron, dijeron o hicieron.

Claro, algunos liberales también tienen un problema con la cultura de la cancelación, porque piensan que a veces va demasiado lejos e invade la libertad de expresión.

Pero vamos, eso no puede sorprender. Todo el concepto de la cultura de la cancelación tiene que ver con la responsabilidad, y ya sabemos que los de la izquierda no son grandes admiradores de ese concepto. Si crees en la responsabilidad, no les das un pase gratuito a los sindicatos de maestros para mantener cerradas las escuelas públicas durante una pandemia, ni les ofreces sacar bajo fianza a los alborotadores y saqueadores de la cárcel. El Partido Demócrata es el partido de las excusas y las coartadas, que no da un paso al frente y reconoce.

Aun así, los conservadores realmente están exagerando al tratar de apropiarse de la oposición de la cultura de la cancelación.

Honestamente, me gustaron más estos bromistas de la derecha cuando eran parte del establisment, diciéndoles a las masas apiñadas y a los muy sucios que comieran pastel. En su nueva encarnación como activistas del lanzamiento de piedras, que culminó con el levantamiento anárquico en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, cuando una multitud supuestamente “pro policías” atacó a los policías con palos de hockey, a menudo se confunden incluso a sí mismos.

¿Qué creen los conservadores hoy? No lo sé. ¿Qué día es?

Si apenas está sintonizando, la campaña contra la cultura de la cancelación ahora la dirige el mismo grupo que, en 2003, se molestó tanto porque Francia se opuso a la guerra de Irak que cambiaron las papas a la francesa por “papas de la libertad”. Fueron los conservadores quienes, en 2019, realizaron fogatas públicas en las que quemaron zapatillas de tenis porque estaban molestos por la decisión de Nike de sacar una zapatilla en honor a la bandera estadounidense, así como por los acuerdos de patrocinio de la compañía con el activista racial y exmariscal de campo profesional Colin Kaepernick. Y fueron los conservadores quienes, durante los últimos 30 años, intentaron boicotear a un grupo de compañías de medios y entretenimiento, desde Disney y Amazon hasta CNN y Netflix, por el pecado de producir material que los ofendía.

Al igual que con tantos problemas, cuando se trata de la cultura de la cancelación, ni la derecha ni la izquierda pudieron encontrar un mínimo de coherencia con un mapa y una brújula. Hipócritas, todos y cada uno. Cómo se sienten y qué piensan los partisanos, tiene todo que ver con quién o qué se cancela. Eso no nos lleva a ninguna parte.

Una vez más, la respuesta es donde hago el campamento: el centro. Para citar al presidente Joe Biden, “Este es el trato, hombre”.

La cultura de la cancelación es un mito. Es una gran mentira utilizada por personas de ambas partes para evitar la responsabilidad por sus acciones o inacciones, errores o fechorías.

Hablando de supuestas fechorías, el asediado gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, es una de las últimas personas en jugar “la carta de la cancelación”. Acusado por lo que ahora son un total de siete mujeres de conducta sexual inapropiada o tocamientos inapropiados, y enfrentando los llamados a dimitir de los demócratas prominentes, Cuomo encontró recientemente el descaro de insistir en que no se inclinaría ante “la cultura de la cancelación”.

Sobresaliente. Lo que era, hasta hace unos 10 minutos, un dispositivo favorito que usaban los republicanos para eludir la rendición de cuentas, ahora se ha apropiado políticamente de un demócrata que está en arenas movedizas.

Como dije antes, en ocho ocasiones diferentes en este tumultuoso mundo de los medios de comunicación, fui despedido, echado, reducido, perdí contratos o fui escoltado fuera del edificio por seguridad. Muchas veces, mi “error” fue simplemente hacer mi trabajo de una manera que incomodaba a los jefes.

Mira, la gente es despedida de sus trabajos. Los programas de televisión se retiran del aire y los presentadores son reemplazados. Los actores que se van a la cama pensando que tienen un contrato con un estudio cinematográfico pueden despertar y encontrar que el contrato se anula porque los peces gordos de Hollywood se pusieron nerviosos cuando vieron algo en las redes sociales.

Una vez más, he estado allí tantas veces que pude encontrar el camino de regreso con los ojos vendados. Pero, a diferencia de mi papá, el policía retirado, no soy un funcionario. Sirvo a gusto de los medios de comunicación. Lo mismo ocurre con muchas personas que son “canceladas”.

Crecer. Esto no es una trama. Esto no es censura. Esto ni siquiera es cultura de la cancelación. Así es la vida.