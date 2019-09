La crítica contra Castro destaca el doble estándar de EU

Chicago– La semana pasada, estuve platicando con un joven empleado mientras pagaba mis compras en una tienda departamental, a quien se le olvidó escanear un microondas que estaba en el carrito que usé en la tienda.

Le comenté sobre eso, aunque me hubiera gustado que esa mega corporación me hubiera regalado el aparato electrodoméstico que iba a pagar ese día. Los dos sonreímos.

Momentos después, la persona que está en la puerta de la tienda recibiendo a los clientes me detuvo en la salida y me pidió que le mostrara mi recibo. Mi esposo, quien es anglosajón, me dijo “¿Qué posibilidades habría de que el empleado hubiera revisado tu recibo si accidentalmente no hubieras pagado ese aparato que cuesta caro?

Lo miré molesta.

Mi respuesta a ese comentario ingenuo fue “Sólo alguien que en raras ocasiones le piden que valide una compra podría decir eso –casi nunca salgo de esta tienda sin que los objetos que van en el carrito sean revisados contra el recibo. ¿Quieres saber por qué?”.

Usualmente nunca utilizo el jueguito de “Vean el Privilegio de los Anglosajones” con mi esposo ni con mis hijos –ya que ellos han visto las disparidades sobre cómo hemos sido tratados en incontables ocasiones.

Son todos los demás –los que no están en ese grupo de connacionales caucásicos a los que nuestro presidente alienta a ver con sospecha o con coraje –los que necesitan un doble estándar y a los que les señalan las desigualdades.

Éste es el caso más sorprendente que ocurrió la semana pasada: el alboroto que se generó contra el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, por el supuesto ataque contra el ex vicepresidente Joe Biden durante el debate presidencial del pasado jueves.

En un caso impresionante en el que se proyectaron todos, desde los comentaristas políticos hasta los reporteros “rectos”, Castro fue acusado de discriminar por la edad al cuestionar si Biden estaba dando marcha atrás respecto a su postura sobre el Medicare.

El problema fue si Biden podría requerir a aquellos que desean la cobertura del Medicare el tener que “optar por aceptar” el plan o si tendrían que inscribirse automáticamente para “optar por salirse” del programa.

USA Today consideró como un “ataque” la discusión de Castro, al igual que Politifact, MSNBC, The Washington Post e incontables medios de comunicación.

Varias de esas historias incluyeron los comentarios de personas inocentes que se escandalizaron y que no pudieron soportar ser testigos de que un joven “le contestara” a un adulto mayor en un debate.

Paul Begala, quien fue asesor de alto rango del presidente Bill Clinton, catalogó el cuestionamiento de Castro como un “golpe bajo”.

El ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick dijo que esa postura era “innecesaria”. El demócrata agregó: “Existen diferencias sobre cómo ven los candidatos las opciones políticas y sus propuestas sobre esas políticas, y eso es un juego justo, pero no tiene que ser trivializado”.

La candidata presidencial, la senadora Amy Klobuchar de Minnesota señaló: “Creo que eso no fue agradable, considero que fue muy personal e innecesario”.

Creo que están haciendo una montaña de un grano de arena.

Francamente, la discusión ni siquiera fue del todo acalorada. Sin embargo, cuando Castro pronunció las palabras “¿Ya se le olvidó lo que dijo hace dos minutos?”, los comentaristas se aferraron y dijeron que llevaba una mala intención que Castro nunca dijo explícitamente, y posteriormente negó.

“Yo no lo diría de manera diferente y no fue un ataque personal”, le comentó Castro a CNN al día siguiente.

¿Acaso alguien hubiera dicho algo si el ex representante de Texas Beto O’Rourke o el alcalde de South Bend Pete Buttigieg le hubieran hecho ese comentario de manera similar?

Lo dudo. En los últimos meses ha habido mucho jaloneo entre los candidatos que la mayoría de la gente escasamente ha notado o ni siquiera le ha importado cuando ha sucedido.

Yo estoy aclamando la crítica que han hecho los latinos a la crítica que hicieron los que no son latinos en contra de Castro, lo cual ilustra claramente que en el momento en que una persona de color corrige en tiempo real, ellos van a proyectar intenciones siniestras, comportamiento injusto y agresión.

Mayra Macías, directora ejecutiva del Proyecto de Victoria Latina, que ha apoyado a Castro y trabaja para que los latinos sean electos a algún puesto público, le comentó a NBC News que el papel de Castro en su campaña en las primarias ha sido la de impulsar una conversación de manera más profunda y hacer que los candidatos se hagan responsables.

Macías hizo notar que el senador de Vermont Bernie Sanders lo ha hecho una y otra vez, sin escandalizar a las masas, al igual que otros candidatos.

“Por qué, cuando un hombre moreno desafía a un hombre blanco prominente lo critican, no creo que eso hubiera pasado si el senador Sanders hubiera sido el que le hubiera dicho al vicepresidente Biden que se le olvidó algo?

La respuesta es clara: existe un doble estándar en contra de los morenos.

En este país, la gente de color mantiene ciertos lugares en la mente colectiva. Si no son criminales, son serviles, y son glorificados si “trabajan duro” para superar el racismo sistémico y poder ganarse la vida.

En raras ocasiones son percibidos como inteligentes, energéticos y poderosos.

Todo lo que puedo decir es: Estados Unidos, prepárate porque tu forma de ver la vida podría recibir una sacudida