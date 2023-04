La crítica al boxeador porque no habla español fue un golpe bajo

San Diego— La próxima mega pelea entre Ryan García y Gervonta Davis –dos boxeadores invictos de peso ligero y artistas del nocaut– se ha vuelto personal.

El campanazo inicial del combate que será el 22 de abril aún no ha sonado y Davis –quien es afroamericano– ya le pegó a García –un méxicoamericano– con un comentario.

En una conferencia de prensa reciente, Davis declaró, “Amo a mis fanáticos mexicanos!”. Luego, hizo una pequeña apropiación cultural. “Definitivamente, los tacos son mi comida mexicana favorita”, dijo.

Hasta allí todo iba bien, luego llegó la parte ofensiva.

Por cierto, dijo Davis, García “no es mexicano realmente porque nació en Los Ángeles”. “¿Cómo es que Ryan se considera mexicano si ni siquiera habla español?”, comentó Davis sarcásticamente.

Eso fue un golpe bajo. Ese jab reverberará en todo el suroeste. Allí es en donde se encuentran la mayoría de los 40 millones de méxicoamericanos que viven en Estados Unidos, habitan una región que en algún tiempo perteneció a México.

Para esa tribu, que es la mía, el que alguien diga que realmente no es mexicano porque no habla español representa una pelea de palabras.

Para mí, este ejercicio de evaluar la autenticidad étnica me trae malos recuerdos. Como mexicoamericano que asistió a una universidad predominantemente anglosajona, desde hace tiempo me he sentido plagado de inseguridades culturales.

Siento como si hubiera pasado la mitad de mi vida acusando a mis compañeros de clase méxicoamericanos de no ser “suficientemente mexicanos” y la otra mitad escuchando lo mismo de otros compañeros de clase méxicoamericanos.

Y cuando uno es atacado, se fija en dónde están los puntos vulnerables del contrincante –como el hecho de que se haya renunciado al idioma de sus ancestros.

Siempre he querido hablar mejor el español, el idioma nativo de mis abuelos. Mi acento es bueno, pero necesito tener un vocabulario más amplio. Pienso en inglés y luego traduzco al español lo que estoy pensando.

Un amigo cubanoamericano me dijo recientemente que él hace lo mismo y que se siente estancado cuando habla a su manera en lo que él ha catalogado como “un idioma que parece callejón sin salida”.

García no habla español pero lo entiende. Sus padres, al igual que él, nacieron en Estados Unidos. Pero sus abuelos son originarios del estado de Nuevo León en México, de acuerdo al sitio deportivo Marca.com, el padre de García, Henry, habla fluidamente el español.

La crítica de Davis acerca de que Ryan no habla español molestó claramente al patriarca de la familia.

“Nosotros somos mexicanos, mis padres son de Nuevo León”, les dijo Henry enfáticamente a los reporteros. “En el box saben que Ryan es mexicano. Si él no habla español, está bien, ¿qué podemos hacer? Pero en el boxeo no hay idioma, sólo golpes. Así se habla en el ring”.

Si eso le suena familiar, entonces probablemente ya se acostumbró a seguir muy de cerca otro deporte sangriento: la política.

Como candidato a la nominación presidencial demócrata en el 2020, Julián Castro, ex secretario de Vivienda de Estados Unidos, pasó por su propia versión de la inquisición del español.

Fue reprendido por los anglosajones liberales de los medios de comunicación por no hablar bien el idioma de sus ancestros.

En ese tiempo, Castro respondió. Le dijo a un reportero de una revista de Nueva York que sus críticos “no entienden la realidad de la comunidad latina en Estados Unidos” –que es una mezcla de personas que dominan el inglés y el español y son bilingües.

También, Castro hizo notar que “es una experiencia común de las personas –ya sea que hayan venido de Alemania desde hace tiempo, o de Italia– son la segunda generación de estadounidenses que tal vez no hablan fluidamente la lengua materna, pero por supuesto que siguen sintiéndose orgullosos de sus antecedentes”.

Castro, quien es amigo mío desde hace más de 20 años –estuvo en lo correcto. ¿Nosotros les decimos a los italoamericanos que son menos “italianos” si no hablan el idioma de ese antiguo país? Por supuesto que no. Lo mismo sucede con los germanoamericanos y los chinoamericanos.

Al parecer, sólo los méxicoamericanos tienen que pasar esa prueba de pureza étnica. Eso es ofensivo y es un estereotipo. Algunos podrían llamarlo racismo.

Es una acusación adecuada. Fue el racismo lo que nos trajo a este punto. Las generaciones anteriores de méxicoamericanos estuvieron en escuelas públicas en donde sólo hablaban inglés. A nuestros padres les dijeron que debían dominar el inglés y ahora estamos siendo criticados por no hablar español.

No hay duda de que muchos integrantes de mi tribu –incluyendo a Ryan García y su familia– consideran el idioma como un tema delicado.

Debería ser rechazado o tratado ligeramente. O al igual que Gervonta Davis, se meterán en una pelea infernal.