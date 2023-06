La acusación de Trump: nadie está por encima de la ley

Un mito de larga data que envuelve al ex presidente Donald Trump es que habitualmente elude a las fuerzas del orden. Si bien ha pasado décadas investigando los límites de la ley, disfrutando del aislamiento de la responsabilidad legal que proporciona la riqueza y destruyendo las normas cívicas, la realidad es que rara vez se ha enfrentado a enjuiciamientos sólidos e implacables, hasta que entró y se fue de la Casa Blanca.

Un argumento es que las fuerzas del orden no llamaron a la puerta hasta los años presidenciales de Trump porque luego se convirtió en un objetivo político. En ese escenario, la aplicación de la ley y los tribunales son actores poco confiables y partidistas. Otro argumento más preciso y táctil es que se necesitó una presidencia para revelar cuán anárquico y peligroso es Trump, y que necesitaba desesperadamente que lo controlaran para preservar la Constitución, la democracia y las instituciones estadounidenses esenciales.

Si nada de eso funciona para usted, aquí hay un tercer argumento más directo de por qué Trump está en problemas: violó la ley.

Si tiene alguna duda al respecto, una acusación penal federal presentada el viernes que involucra su apropiación indebida de registros gubernamentales clasificados es un tutorial aleccionador y tragicómico. Trump escondió las golosinas en su casa de Palm Beach, Mar-a-Lago, y parece haber empeorado las cosas al tratar de ocultarlas una vez que los federales preguntaron por ellas.

La acusación está repleta de detalles de Trump supuestamente ordenando que los documentos se oculten a los investigadores.

Se dice que sugirió a su abogado que fueran destruidos. La acusación tiene fotos de los documentos en varios lugares de Mar-a-Lago, incluido un salón de baile. Supuestamente se dirigieron a un baño en un momento. Los documentos, según la acusación, contenían información sobre secretos militares y de defensa de EU, armas nucleares y vulnerabilidades militares.

La acusación señala que si los documentos salieran a la luz podrían haber comprometido la seguridad nacional.

La acusación también deja en claro que Trump conocía la importancia de los documentos clasificados antes y durante su presidencia, pero de todos modos se los llevó.

Trump enfrenta una vertiginosa variedad de cargos derivados de una larga investigación del Departamento de Justicia que condujo a la acusación. Incluyen la retención deliberada de información de defensa nacional, el ocultamiento corrupto de documentos, la conspiración para obstruir la justicia y la realización de declaraciones falsas.

La gravedad de los delitos potenciales es evidente. Y la acusación, entregada por un gran jurado en Florida, el estado adoptivo de Trump, describe una de las confrontaciones legales más trascendentales y peligrosas que el ex presidente ha enfrentado hasta la fecha.

Las sanciones podrían incluir largas penas de prisión asociadas con cada delito, aunque es probable que Trump tenga un aterrizaje más suave porque es un ex presidente y porque abundan las consecuencias políticas.

La noticia de la acusación se hizo pública después de que el propio Trump la filtrara en las redes sociales el jueves por la noche. Atacó la integridad del Departamento de Justicia y describió la acusación como un “acto de ‘guerra’ legal abierta”, empleando su libro de jugadas de larga data de difamar a los fiscales en lugar de cuestionar los méritos fácticos de los cargos. Difumina primero, defiéndete después.

Esto es lo obvio, pero Jack Smith, el abogado especial designado por el fiscal general Merrick Garland, no habría convocado a un gran jurado compuesto por los compatriotas de Trump en la Florida y presentado cargos a menos que creyera que tenía un caso absolutamente hermético. La acusación también seguirá poniendo a prueba el apoyo de los republicanos al estado de derecho.

Dada la rapidez con que algunos republicanos descartaron la severidad y la buena fe de los cargos federales pendientes, y su comportamiento durante años, muchos de ellos seguirán favoreciendo la anarquía. Atacar y socavar al Departamento de Justicia para proteger a Trump y sus propias perspectivas ha sido una estrategia electoral fundamental para los republicanos. Siguen siendo rehenes de su propia inmoralidad y cobardía, y de la firme influencia de Trump sobre alrededor de un tercio de los votantes del partido. Lo que tiene sentido estratégico para ellos políticamente siembra anarquía y divisiones violentas en todas partes.

El senador Marco Rubio de Florida, por ejemplo, criticó anteriormente al Departamento de Justicia por la acusación. “No hay límite para lo que esta gente hará para proteger su poder y destruir a quienes lo amenazan, incluso si eso significa destrozar nuestro país y destrozar la fe pública en las instituciones que mantienen unida a nuestra república”, observó en Twitter. Vale la pena señalar que Rubio ha hecho las mismas críticas a los insurrectos del 6 de enero que, incitados por Trump, en realidad intentaron destruir los cimientos de la democracia estadounidense. Las personas a las que se dirige ahora son solo abogados que hacen su trabajo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, siempre el leal apparatchik, invocó el doble discurso orwelliano para defender a su patrocinador. “Yo, y todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho, apoyamos al presidente Trump contra esta grave injusticia”, tuiteó antes de que la acusación se hiciera pública, mientras atacaba salvajemente el estado de derecho.

No todos los republicanos han seguido este guión. Incluso el ex fiscal general William Barr, quizás el facilitador más poderoso y cobarde de la presidencia de Trump, ha dicho que la investigación del Departamento de Justicia sobre el expresidente no es una “cacería de brujas” y ha citado la integridad de la investigación. “Esto dice más sobre Trump que sobre el Departamento de Justicia”, declaró en una entrevista reciente.

Pero Barr no es el que presenta candidatos republicanos y controla las palancas del poder legislativo. Ese es el Partido Republicano, y una parte central del partido sigue siendo leal a Trump. Él y sus secuaces son anarquistas, no conservadores, y su lealtad mutua es profunda. La violencia callejera puede escalar debido a esto en un futuro no muy lejano.

Un ex presidente de los EU nunca antes había sido acusado de delitos federales y esta acusación eventualmente puede combinarse con otra acción del Departamento de Justicia relacionada con el sitio del 6 de enero en el Capitolio. Smith está examinando si Trump fomentó la violencia ese día para anular los resultados de las elecciones de 2020 y, en esencia, actuó como un sedicioso. Todo esto tendrá un impacto aún desconocido en la carrera presidencial de 2024.

El karma también está en marcha aquí. Trump obtuvo una victoria política en 2016 en parte al cuestionar la integridad de Hillary Clinton por su incumplimiento de los protocolos federales de mantenimiento de registros. En su caso, se trató de un ataque de correo electrónico inadecuado. Trump ahora está atrapado por posibles transgresiones en el mantenimiento de registros de consecuencias infinitamente mayores. Lo que se siembra de recoge.

Trump, quien recientemente fue declarado responsable de agresión sexual y difamación, también está inmerso en investigaciones civiles y penales por fraude en Nueva York. También está en el centro de una investigación de Georgia sobre fraude electoral relacionado con las elecciones de 2020. En caso de que lo hayas olvidado, fue acusado dos veces como presidente.

Y si las autoridades también pueden atrapar a Trump por fugarse con documentos clasificados y tratar de incendiar la Constitución, bueno, vaya, eso es un montón de cosas.

Es posible que se sienta lo suficientemente preocupado como para preguntarse a dónde va el país. Después de todo, si el gobierno federal y las fuerzas del orden pueden hacerle todo eso a una persona bien intencionada como Trump, podrían hacérselo a cualquiera.

Pero si esas son las preguntas que está haciendo en este asunto en particular, está en el lado equivocado de la ley, la sociedad civil y la democracia.