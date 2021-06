Kamala cede, se presenta a trabajar

Miami— Después de meses de estar riéndose de la Crisis Fronteriza de Biden, mientras los migrantes se ahogaban en el río Grande, Kamala Harris, la zarina de la crisis fronteriza decidió hacer una visita a El Paso, Texas. Su visita se produce después de más de 90 días de evitar cualquier rendición de cuentas por el desastre humanitario, y el consiguiente aumento de la delincuencia, que el gobierno de Biden-Harris ha creado en la Frontera Sur. Mientras tanto, los gobernadores republicanos han dado un paso al frente y han mostrado liderazgo, en contraste con la ausencia de Biden y Harris. Una campaña de presión concertada de los Republicanos (e incluso de algunos Demócratas) finalmente obligó a Harris a presentarse a trabajar.

Cuando Harris llegue a la frontera, será recibida por una situación caótica de proporciones alucinantes y desastrosas. Los números cuentan una historia clara sobre la gravedad real de esta crisis. Hubo más de 180 mil cruces fronterizos solo en mayo, un aumento del 674 por ciento con respecto a mayo de 2020 y el total más alto en 21 años. Las autoridades en la frontera de Texas han incautado suficiente fentanilo para matar a 21.5 millones de personas, y las incautaciones de fentanilo en 2021 ya superan a las registradas en 2020. Pandilleros de la MS-13 y personas en la lista de alerta de terroristas del FBI han sido detenidos tratando de cruzar la frontera abierta. Muchos estadounidenses que viven en comunidades fronterizas tienen miedo de salir de sus casas, mientras los contrabandistas asolan sus propiedades. Los migrantes se están ahogando en el Río Grande y los niños están siendo arrojados por encima de los muros y abandonados; mientras tanto, los cárteles de la droga se están beneficiando de esta miseria humana desenfrenada.

¿Tienen curiosidad por saber cómo esto se puso tan mal?, pregúntenle a uno de los migrantes que cruzan la frontera, quien directamente les dirá que fueron las políticas indulgentes de fronteras abiertas de Biden y Harris las que los llevaron a hacer el peligroso cruce. Después de que las políticas firmes, justas y lideradas por los Republicanos aseguraron la frontera sur durante el gobierno del Presidente Trump, Biden y Harris no desperdiciaron tiempo en destruir ese progreso para apaciguar al ala de extrema izquierda de su partido. Anteponer la política barata a la seguridad real del pueblo estadounidense, y todos los involucrados —migrantes, agentes de la patrulla fronteriza y ciudadanos estadounidenses en la frontera— es de lo peor.

Tampoco se trata solamente de un problema local. Ese fentanilo mortal que pasa por ahí, camino del resto del país, ha resultado en incautaciones por las nubes en toda la nación. Algunos de esos migrantes detenidos y luego liberados en la frontera son enviados a estados lejanos como Massachusetts y Tennessee. Y no hace falta decir que, dejar la frontera abierta a posibles terroristas y pandilleros violentos, pone en riesgo a todos los Estados Unidos.

Esta es la razón por la que Kamala ha pasado tanto tiempo evitando visitar la frontera: ella debe conocer el verdadero alcance de la crisis. Es el tipo de problema complejo y profundamente arraigado que una simple oportunidad para fotografías no va a resolver. Y haber elegido ese destino para su visita plantea preguntas sobre la seriedad de su enfoque. El Paso está en el noroeste de Texas, lejos de la mayoría de la frontera sur; también tiene un muro fronterizo, el tipo de protección fronteriza efectiva que Biden y Harris ignoran.

En una entrevista reciente, el Congresista Republicano Henry Gonzáles (TX-23) transmitió que los alguaciles locales estaban pidiendo más bolsas plásticas para cadáveres a medida que aumentaban las muertes en la frontera. Kamala Harris no ofrece soluciones a la crisis que ella y Biden crearon. No merece ninguna felicitación simplemente por presentarse a trabajar después de meses de ausencia. La crisis fronteriza de Biden se resolverá con un fuerte liderazgo republicano, no con Kamala Harris haciendo estrictamente lo mínimo.