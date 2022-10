Juzgar crímenes internacionales en el Siglo XXI

El siglo XXI no ha visto escasez de criminales internacionales. En Europa del Este, el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra, como lo demuestran las fosas comunes descubiertas por el ejército ucraniano. En otros lugares, los gobiernos represivos continúan con su implacable persecución de las minorías.

Aunque no en la misma magnitud que el siglo XX, el siglo XXI nos recuerda que las naciones soberanas son a menudo las perpetradoras más dispuestas de crímenes internacionales. A medida que los países continúan renunciando al orden internacional, la incapacidad de la comunidad mundial para enjuiciar los crímenes internacionales se vuelve cada vez más evidente.

El derecho penal internacional moderno, codificado en el Estatuto de Roma de 2002, describe cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

El Estatuto otorga competencia material sobre estos crímenes a la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI existe como un tribunal de último recurso, donde los jefes de estado y los funcionarios gubernamentales de alto rango (a quienes los tribunales nacionales no procesarán) pueden rendir cuentas por sus crímenes.

La jurisdicción territorial de la CPI incluye estados que son partes del Estatuto de Roma o que han aceptado su jurisdicción. Su autoridad puede extenderse a estados no miembros cuando un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al estado a la CPI, aunque la remisión corre el riesgo de ser vetada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

A pesar de su marco rígido, la CPI enfrenta numerosas limitaciones para enjuiciar con éxito a criminales internacionales. Primero, sufre de crisis de legitimidad. Los críticos sostienen que la CPI es una herramienta neocolonial de Occidente para atacar a los líderes africanos desfavorecidos. Esta crítica está respaldada por la aparente falta de voluntad de la CPI para enjuiciar a los criminales occidentales. De hecho, de los once acusados por la CPI, diez han sido africanos. Igualmente deslegitimadora es la falta de reconocimiento universal de la CPI.

Si bien la ONU tiene 193 estados miembros, solo 123 países son parte del Estatuto de Roma. Dos miembros permanentes (y posiblemente los más poderosos) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y China, nunca ratificaron el Estatuto de Roma.

Rusia también se retiró del Estatuto en 2016 después de que la CPI abriera una investigación sobre su ocupación de Crimea.

En segundo lugar, el enjuiciamiento penal internacional dentro de la CPI se basa en la cooperación estatal. Es decir, la CPI no tiene poder de ejecución contra los estados que rechazan o se retiran de su jurisdicción. Siria, por ejemplo, no es parte del Estatuto de Roma. Aunque un miembro del Consejo de Seguridad podría remitir los crímenes de guerra de Siria a la CPI, su aliada Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es probable que vete cualquier remisión.

Ahora, debido a la retirada de Rusia del Estatuto de Roma, Rusia y Siria (entre muchos otros estados) permanecen prácticamente inmunizados del enjuiciamiento penal internacional.

Aunque se puede hacer poco para obligar a los estados a cooperar, los países pueden tomar otras medidas para aumentar la probabilidad de que los presuntos delincuentes internacionales sean procesados.

Los Estados que son víctimas de crímenes internacionales pueden abogar por que las Naciones Unidas establezcan tribunales ad hoc. Según el derecho internacional, los tribunales ad hoc tienen jurisdicción sobre los tribunales nacionales, eliminando así la necesidad de cooperación estatal.

Ejemplos dignos de mención, como los tribunales de Núremberg y Yugoslava, demostraron ser efectivos en el enjuiciamiento de criminales de guerra incluso en 2017. Y lo que es más importante, los tribunales ad hoc no son permanentes y tienen como objetivo enjuiciar los delitos que surgen de un solo país o conflicto, a diferencia de la CPI. , encuentran menos acusaciones de prejuicio.

No es demasiado tarde para que los países reconozcan la jurisdicción de la CPI o ayuden con sus esfuerzos. Países como Estados Unidos podrían otorgar una legitimidad significativa a la CPI firmando (o, en mayor medida, ratificando) el Estatuto de Roma. Además, los no signatarios del Estatuto de Roma podrían apoyar a la CPI protegiendo a los testigos y evitando el contacto no esencial con los fugitivos de la CPI.

Estas iniciativas, aunque en su mayoría simbólicas, refuerzan el compromiso de los países de involucrar y preservar el estado de derecho en la esfera global. Debido a sus muchas fallas, el derecho penal internacional moderno, y su aparato de aplicación, es fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

David Arras, originario de El Paso, es un estudiante de derecho de segundo año en la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver y editor del Denver Journal of International Law and Policy.