Joe debe acabar con el monstruo que es el trumpismo

Washington— Si la elección presidencial fue una prueba, los blancos han obtenido una calificación de “C”. Como grupo, su patriotismo es justo. Sus virtudes cívicas necesitan mejorar. Su sentido común no es bueno.

Según las encuestas de salida, el 57 por ciento de los blancos votaron por el presidente Donald Trump. El presidente se ganó a los blancos en todos los grupos de edad. Obtuvo un puntaje especialmente bueno entre los blancos sin título universitario, obteniendo los votos del 67 por ciento de los hombres y el 60 por ciento de las mujeres de este grupo. Trump fue más débil con los graduados universitarios blancos, pero aun así ganó aproximadamente la mitad de los votos en esta categoría.

En contraste, la mayoría de todos los grupos no blancos votaron contra Trump. Joe Biden recibió el 87 por ciento de los votos de los afroamericanos, el 66 por ciento de los votos de los hispanos y el 63 por ciento de los votos de los asiáticoamericanos. Si bien Trump obtuvo votos de hombres afroamericanos y comunidades hispanas en comparación con 2016, este cambio no fue suficiente para cambiar la mayoría de Biden entre los afroamericanos, y su ganancia de aproximadamente dos tercios del voto hispano (reconozco que las encuestas de salida no son precisas y están sujetas a revisión).

Es un lugar común que la categoría “gente de color” es algo incoherente, porque hay mucha diversidad entre los que se agrupan. Pero una cosa que une a este grupo es una aparente repulsión hacia Trump. La pregunta más interesante y aterradora es por qué casi 6 de cada 10 personas blancas no comparten esta antipatía.

Trump pasará a ser uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Su respuesta, o la falta de ella, a la pandemia de coronavirus contribuyó a la muerte de miles de estadounidenses. La colocación de Trump de sus intereses políticos por encima de los de la nación llevó a su juicio político. Su intimidad con Rusia era, en el mejor de los casos, corrupta y, en el peor, traidora. El próximo fiscal general tendrá que tomar decisiones difíciles sobre si el expresidente debe ser investigado por presunta conducta criminal.

Frente a todo esto, la mayoría de los blancos votaron por otros cuatro años. Quizás no sea justo juzgar a toda una comunidad por su mayoría. Pero no se trata de los sentimientos de la gente blanca.

Se trata de una incesante sensación de vulnerabilidad entre las personas afroamericanas que resulta estar totalmente justificada. Cincuenta y siete por ciento de los estadounidenses blancos prefieren un líder que describió a los países africanos como “mierdas”, se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y traficantes de drogas, y llama a la enfermedad que ha matado a más de 237 mil personas en este país como el “virus chino”.

La semana pasada miré en exceso “Lovecraft Country”, una serie de ciencia ficción ambientada en la década de 1950 en la que los personajes afroamericanos se enfrentan a monstruos sobrenaturales y gente blanca común, con consecuencias igualmente desgarradoras. Fue el período previo perfecto a las elecciones de 2020.

El presidente electo Biden es mucho, mucho mejor que Trump. Pero es importante reconocer que rara vez ha sido un líder en su carrera política, la mayoría de las veces ha sido un seguidor obediente. Aun así, a pesar de la estudiada falta de despertar de Biden, los afroamericanos lo han recompensado abundantemente. Uno convirtió a Biden en su vicepresidente. Otros le entregaron la nominación demócrata. Esta semana sus votos lo convirtieron en el próximo presidente de Estados Unidos.

Su cálculo fue que la moderación de Biden, incluida su templanza en la raza, es lo que lo hizo elegible. Eso resultó ser correcto. “Elegible” es un concepto tenso para las personas afroamericanas. Parece significar que deben, en un país de mayoría blanca, sumergir algunos de sus intereses percibidos para formar coaliciones con la minoría de personas blancas que no se oponen a votar con ellos.

El resultado es que los candidatos presidenciales afroamericanos altamente calificados, incluidos los senadores Kamala Harris y Cory Booker, el empresario Andrew Yang y el ex secretario de vivienda y desarrollo urbano Julián Castro, fueron descartados por personas afroamericanas en esta elección porque los candidatos mismos eran personas afroamericanas, y por lo tanto percibidos como menos capaces de derrotar a Trump. Probablemente fue una estrategia inteligente. Parte de la enfermedad de este país es que las minorías tienen que jugar con la supremacía blanca para mantener a un fanático fuera de la Casa Blanca.

En la campaña electoral, Biden a menudo afirmó que la elección era sobre el alma del país. Él estaba en lo correcto. Pero nadie debería imaginar que su mera victoria es suficiente para salvar el alma del país. Es alentador que el presidente electo, en un discurso nacional mientras se contaban los votos, reconociera “un mandato de acción sobre la covid, la economía, el cambio climático, el racismo sistémico”. Debe liderar el entendimiento de que este último es tan amenazante para nuestra seguridad y nuestra democracia como los tres primeros y, de alguna manera, más difícil de curar.

En mi libro, “Chokehold: Policing Black Men”, publicado al comienzo de la administración Trump, escribí sobre la idea entre los activistas de que la presidencia de Trump podría desencadenar un “apocalipsis productivo”, en el que la existencia continua del privilegio blanco finalmente sería claro para todos los estadounidenses.

Casi cuatro años después, hemos sido testigos de más apocalipsis que de productividad. A pesar de toda la atención puesta en el cálculo nacional de la raza, no parece que la mayoría de los blancos aprendieran mucho. Trump parece haber recibido prácticamente el mismo porcentaje del voto blanco en 2020 que en 2016.

Después del Día de la Inauguración, Trump podría retroceder al entretenimiento sin guion que siempre ha sido su marca. Pero el trumpismo es el monstruo que, habiendo probado la sangre, nunca estará satisfecho. La mayoría de afroamericanos, hispanos y asiáticoamericanos, junto con una minoría de blancos, eligieron a Biden para acabar con el monstruo.

Respetuosamente, señor presidente electo, haga su trabajo.