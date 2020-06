¿Invadirá Trump a Venezuela?

Miami— El presidente Trump habla duramente en público contra la dictadura de Venezuela, pero el libro de su ex asesor de seguridad nacional John Bolton sugiere que es solo para ganar votos en Florida, y plantea serias dudas sobre si el presidente estadounidense mantendria una linea dura contra Venezuela is es reelecto.Después de leer partes del libro de Bolton “La habitación donde sucedió”, que saldrá a la venta el martes si la Casa Blanca no logra prohibir su circulación por orden judicial, uno se queda con la imagen de un presidente estadounidense que es errático, ignorante, tiene un gran respeto por los líderes autoritarios y persigue sus intereses personales por encima de cualquier otra cosa.“Difícilmente puedo identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi estadia en la Casa Blanca que no haya estado motivada por sus cálculos para la reelección”, dice Bolton en el libro. El ex alto asesor de Trump, un conservador de línea dura, da varios ejemplos. Además de pedirle al presidente de Ucrania que investigue al probable candidato demócrata Joe Biden, el presidente de Estados Unidos le pidió al líder de China, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elec-ciones de 2020 aumentando las importaciones agrícolas chinas de varios estados clave de Estados Unidos, dice Bolton.En el capitulo sobre Venezuela, el libro muestra a Trump como oscilando constantemente entre ser un “duro”, Trump es citado diciendo en una reunión que sería “genial” invadir Venezuela, y hablar con admiración del dictador venezolano Nicolás Maduro y describirlo como “inte-ligente” y “aguerrido”.En un momento, Trump se refiere en privado al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y al líder de la oposición, Juan Guaidó, como un “niño” que “no tiene lo que se necesita”. En otro momento, Trump le pide a Bolton: “Aléjate un poco (de Venezuela); no te involucres demasiado”, dice el libro. En cuanto a la política general de Trump sobre Venezuela, “el presidente vacilaba y se tambaleaba, exacerbando las pujas internas dentro de la Administración en lugar de resolverlas, e impidiendo repe-tidamente nuestros esfuerzos para llevar a cabo una política consistente”, escribe Bolton.Bolton culpa al Departamento del Tesoro por supuestamente tratar de debi-litar las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela por temor a dañar a empresas estadounidenses como Visa y Mastercard. También arremete contra el Departamento de Estado por cerrar la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.El recuerdo de Bolton de la visión de Trump sobre Maduro como “inteligente” y “aguerrido” parece confirmar la reciente declaración del ex asesor de Trump en América Latina, Fernando Cutz, de que Trump “respeta” al dictador venezolano. Cutz ha dicho que puede ser que Trump haga las paces con Maduro si el presidente norteamericano es re-electo.Cutz me dijo en una entrevista que “me temo que en el momento en que pasen las elecciones estadounidenses y Florida ya no sea necesaria en su mente, Trump irá con lo que ha estado diciendo en privado y tratará de hacerse amigo de Maduro, como lo ha hecho con Kim Jong Un”. Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Bolton de que Trump dijo que sería “genial” invadir Venezuela, Cutz me dijo que Trump dice muchas cosas que se le ocurren en el momento, sin tomarlas muy en serio.“Estoy cien por ciento seguro de que Trump ni siquiera está considerando y no consideraría de verdad una invasión a Venezuela”, me dijo Cutz. “Este es un pre-sidente que hizo campaña con la promesa de no meterse en guerras en el extranjero, e incluso lo ha repetido en su discurso de la semana pasada en West Point”.En resumen, el libro de Bolton corro-bora lo que ya hemos escuchado del ex secretario de Defensa James Mattis, el ex jefe de gabinete de Trump John Kelly, Cutz y varios otros: que a Trump no le interesa la democracia ni los derechos humanos, y que siempre pone su interés personal por delante del de su país.Si es reelegido y llega a la conclusión de que puede reunirse con Maduro y ven-der esa cumbre al público estadouniden-se como una gran victoria diplomática, Trump no dudará en hacerlo. Lo hizo con el dictador de Corea del Norte, y lo puede hacer con el de Venezuela una vez pasadas las elecciones.