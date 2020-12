Igual que Trump, Biden es transaccional. Eso no es malo

Nueva York— Joe Biden se postuló como la antítesis de Donald Trump: un líder experimentado, digno y empático que podía salvar las divisiones políticas, raciales y de clase de Estados Unidos. Sin embargo, el éxito de la administración Biden puede depender de algo que tenga en común con Trump: un enfoque transaccional de la política.

Biden no es la idea de nadie de un demagogo. Pero incluso los cronistas admiradores de su carrera reconocen que su entrada en la política, como la de Trump, fue impulsada más por la ambición que por los principios. Como explica Even Osnos, autor de “Joe Biden: la vida, la carrera y lo que importa ahora”, Biden ingresó al Senado cuando la polarización de la política estadounidense estaba en un punto bajo. Los senadores más poderosos no eran aquellos que podían galvanizar la base con una retórica altiva o, alternativamente, con una demagogia venal.

En cambio, el poder y el respeto se acumularon para aquellos que podían forjar acuerdos entre legisladores con puntos de vista marcadamente divergentes. Biden, por ejemplo, suele citar la lucha por los derechos civiles como una de sus razones para entrar en política. Al mismo tiempo, a menudo recuerda sus estrechas relaciones de trabajo con segregacionistas acérrimos como una de sus experiencias más valiosas.

“Uno se levantaba y discutía como el diablo con ellos. Luego bajaba a almorzar o cenar juntos”, dijo una vez Biden, refiriéndose a los segregacionistas demócratas igual que el difunto senador James Eastland de Mississippi. “El sistema político funcionó”.

Esta flexibilidad ideológica obstaculizó las carreras anteriores de Biden a la presidencia. Incluso este año, en las primarias demócratas, su entonces rival y ahora compañera Kamala Harris lo criticó por su oposición a los autobuses.

Biden logró una victoria contundente al final. Sin embargo, fue su capacidad para vencer a Trump, no el entusiasmo por su visión política, lo que los votantes demócratas citan como su razón para apoyarlo.

Un poco menos de visión podría ser precisamente lo que Estados Unidos necesita en este momento. Encuestas defectuosas adormecieron a los demócratas haciéndoles creer que el odio por Trump y el desastroso manejo del Covid por parte de su administración finalmente les entregaría el mandato que necesitaban para llevar a cabo una agenda progresista. En cambio, los republicanos obtuvieron escaños en la Cámara y, después de que se decidan las elecciones especiales de Georgia, es casi seguro que mantendrán su mayoría en el Senado.

En el entorno polarizado de hoy, la tentación es la misma para ambos partidos: manténgase en el tipo de duro ideológico que han estado jugando desde los años de Obama, con la esperanza de que puedan obtener la mayoría decisiva necesaria para gobernar en 2022 o 2024.

La falla de esta estrategia es que, para recuperarse completamente de la pandemia, Estados Unidos necesita un gobierno federal que funcione ahora. No puede esperar cuatro o incluso dos años. El costo humano y económico de la ola de este invierno será grande.

Con el aumento de la cantidad de casos, tanto demócratas como republicanos están interesados en algún tipo de estímulo a corto plazo. Pero están discutiendo sobre los términos del trato. Lo que falta es el tipo de liderazgo que mostró Biden en 2012, cuando negoció un acuerdo de último minuto para evitar el abismo fiscal. Los nominados al gabinete de Biden muestran que todavía favorece el pragmatismo sobre los principios: frente a una protesta por el fraude de una parte y un golpe potencial de la otra, Biden no solo se ha mantenido por encima de la refriega, sino que ha elegido juiciosamente a las personas que sabe que pasarán por el Senado.

El argumento no es que sus nominados sean perfectos (no lo son), o que un acuerdo de relevo para el Covid será perfecto (no lo será). Pero para guiar a una nación dividida a través del fin de la pandemia, tanto los republicanos como los demócratas deben evitar convertir lo perfecto en enemigo de lo bueno.

Para que eso suceda, Estados Unidos requerirá, bueno, un político hábil, alguien que entienda que el arte del acuerdo legislativo requiere una imagen pública tranquila y serena y un enfoque de tachuelas en las negociaciones privadas.

Ahí es donde Trump falló. Su experiencia como un extravagante negociador en el sector privado le enseñó lo último, pero lo dejó lamentablemente sin estar preparado para entregar lo primero. Biden, por el contrario, tiene precisamente este tipo de comportamiento público y privado, y es por eso que en realidad puede ser capaz de ofrecer el pragmatismo que Trump afirmó vender durante mucho tiempo.