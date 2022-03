Hay que dejar a un lado la humildad: los estadounidenses quieren ver fortalecido a su presidente

San Diego— Ahora que el oso está tratando de tragarse al ruiseñor, el presidente Joe Biden debe utilizar su discurso Estado de la Unión para mostrar fortaleza, fortaleza y más fortaleza.

Eso quedó claro el miércoles por la noche, cuando el presidente ruso Vladimir Putin –con la ayuda de Bielorusia, que podría estar ayudando y permitiendo crímenes de guerra– invadió la nación soberana de Ucrania, cuyo símbolo nacional es un ruiseñor, un ave pequeña y pacífica que canta bellamente.

Biden debe repeler contundentemente a sus agresores en Europa del Este, así como a los simpatizantes de Putin del Partido Republicano en este país.

El discurso Estado de la Unión del presidente que pronunciará el 1 de marzo le da la oportunidad de mostrar fortaleza.

Los estadounidenses necesitan tener la tranquilidad de que Biden está cumpliendo totalmente con la tarea de librar batallas esenciales, ya sean en casa o en el extranjero.

Lo que no necesitamos ver de este presidente es empatía o compasión. Ya sabemos que este hombre originario de Scranton, Pennsylvania, siente nuestro dolor. ¿Cómo no podría hacerlo si ha sufrido muchas pérdidas y tragedias familiares en su vida llena de penas?

Tampoco necesitamos ver que Biden muestre humildad. Eso es lo que necesitamos ver de presidentes que presumen que están plagados de soberbia. Así no es Biden, nunca lo ha sido. Alguien que tuvo una vida de clase media y que ha prestado sus servicios durante casi 50 años en el gobierno y que escogió a Amtrak para trabajar hasta que se convirtió en vicepresidente, no necesita mostrar humildad. Competencia si, pero no humildad.

Alguien tiene que explicarle este hecho a David Axelrod, ex asesor del presidente Barack Obama. Recientemente, “Axe” le dio a Biden un terrible consejo acerca de su discurso Estado de la Unión. En un editorial que escribió para New York Times, Axelrod declaró que Estados Unidos “está estresado y sufriendo un trauma nacional”.

Advirtió que Biden no debe pasar por alto el prolongado sufrimiento que la pandemia del Covid-19 ha tenido en las vidas de los estadounidenses ni que emplee mucho tiempo publicitando sus logros. Axelrod detectó eso durante una conferencia de prensa de Biden del 19 de enero. Y advirtió en su editorial que Biden debería ser inteligente y usar el discurso para reconocer los problemas que enfrentan los estadounidenses.

Axelrod está totalmente equivocado, Biden debería ignorar su consejo.

Eso está relacionado con la naturaleza del puesto. Cuando los estadounidenses eligen a un presidente, no están contratando a un terapeuta nacional para que pase sesión tras sesión asegurándoles que entiende lo difícil que la vida ha sido para ellos en los últimos años.

Ellos escogen a un líder, alguien que pueda guiarlos a través de tiempos difíciles con valentía, determinación, perseverancia –y sí–, con fortaleza.

Los demócratas como Axelrod no deberían necesitar que les recuerden eso.

Con toda seguridad ellos recuerdan la nota electrizante del discurso de Mario Cuomo en la Convención Nacional Demócrata de 1984 en San Francisco.

El gobernador de Nueva York incluyó una gran línea en su discurso acerca de cómo “Roosevelt se levantó de su silla de ruedas para levantar a esta nación que estaba de rodillas”.

Eso es lo que los estadounidenses esperan de su presidente. No me digan que ustedes entienden qué tan mala es mi vida en este momento. Hagan algo para mejorar mi vida. Y cuando crean que lo han hecho, sigan adelante y hagan alarde de eso. Aunque hay cosas peores.

Los estadounidenses no necesitan un presidente –cualquier presidente– que les diga que están teniendo problemas. Ellos ya lo saben. Ellos quieren tener esperanza, visión y un plan para el futuro. Quieren saber que escogieron inteligentemente y depositaron su confianza en la persona adecuada.

Además, la humildad podría ser vista como debilidad por los republicanos. Y eso podría hundir más a Biden.

Un sondeo realizado el mes pasado por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos encontró que sólo el 43 por ciento de los estadounidenses aprueban el trabajo que está haciendo Biden como presidente, y sólo el 28 por ciento dice que quieren que Biden se reelija en el 2024.

Aún entre los demócratas, sólo el 48 por ciento quieren que Biden se reelija. Cuando le preguntaron acerca de ese desplome en las encuestas en la conferencia de prensa del 19 de enero, Biden respondió “no creo en las encuestas”.

Pues tiene que creer esto: nosotros los estadounidenses no necesitamos que nuestro comandante en jefe sea humilde. Necesitamos que él o ella sea fuerte –valiente y decidido–. Especialmente en una crisis.

Sr. Presidente, ese es el tono que usted necesita establecer cuando le dé al país su primer reporte sobre el Estado de la Unión. Escuchémoslo bien y fuerte.