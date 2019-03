Hay que agradecer la cronología de Mueller

Nueva York— La semana pasada, el fiscal especial Robert Mueller le entregó al Departamento de Justicia sus conclusiones en cuanto a la investigación sobre Rusia. El domingo, el procurador general, William Barr publicó su resumen de lo que fueron, a decir de él, los hallazgos de Mueller: Donald Trump y sus colaboradores no eran culpables de conspirar con los rusos durante la elección presidencial de 2016, pero no se llegó a una conclusión para determinar si el presidente había obstruido o no la justicia.

Trumplandia estalló en un baile de júbilo alrededor de su becerro de oro. En un tuit, por supuesto, Trump alardeó: “Nada de colusión. Nada de obstrucción. Completa y total EXONERACIÓN. ¡SIGAMOS HACIENDO A ESTADO UNIDOS GRANDIOSO!”, los simpatizantes de Trump de todo el país celebraron el “Día sin colusión”.

Mientras que los partidarios de Trump estaban extasiados, sus opositores estaban abatidos.

Sin embargo, como una de las personas que se opuso con vehemencia a la abominación que es la presidencia de Trump y el trumpismo en general, me pareció que la cronología de Mueller nos ayudó a esquivar una bala.

Aún no sabemos lo que dice el informe real de Mueller o hasta qué grado sus conclusiones afectan o exculpan a Trump. No obstante, suponiendo que el informe coincide a grandes rasgos con lo que escribió Barr, los adversarios de Trump deberían estar agradecidos con la buena fortuna de que Mueller haya entregado su informe casi 600 días antes de la elección presidencial, mucho antes de que todos los candidatos demócratas siquiera declaren su candidatura, mucho antes de los primeros debates.

Imaginen qué habría pasado si estos resultados se hubieran publicado más tarde, luego de que los candidatos hubieran defendido declaraciones especulativas acerca de lo que el informe diría y representaría. Imaginen qué habría sucedido si hubiera llegado después, cuando realmente habría podido darle un impulso a la campaña de Trump.

¿Acaso Trump usará estos hallazgos como un lema de campaña? Por supuesto. Pero dentro de 600 días habrán pasado tantas otras cosas que estos resultados ya no serán lo más relevante.

Trump es un personaje incorregible: nada puede alterar realmente la esencia de ese hombre. Seguirá haciendo y diciendo cosas terribles e imperdonables porque simplemente no puede evitarlo.

En efecto, Trump podría ser un hombre mucho más peligroso si tuviera la inteligencia emocional para esconder su hostilidad, corrupción y polarización detrás de una fachada de apertura y reconciliación.

Imaginen cómo habría sido si tras la publicación del resumen él hubiera dicho: Estados Unidos, durante dos años el fantasma de esta investigación se ha cernido sobre mi presidencia y el país. Ahora que se han presentado los resultados, intentemos aceptarlos y seguir adelante en aras de la reconciliación y el bien común. Sé que algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo ni con mis métodos, pero quiero lo mejor para ustedes. Quiero lo mejor para Estados Unidos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrar la unidad y el convenio cuando sea posible y disentir con gracia cuando no lo sea. Estados Unidos, pongamos manos a la obra.

Dicho por él, todo eso habría sido una mentira —casi todo lo que dice es una mentira— pero ese tipo de discurso y enfoque habría sido el comienzo de un cambio total de imagen y el lanzamiento de una muy buena campaña de reelección. No habría perdido a ningún miembro de su base electoral, y podría haber convencido a unos cuantos indecisos, quizá los suficientes para ganar en 2020.

Pero eso no fue lo que hizo.

En cambio, de inmediato empezó a aludir a la venganza, cuando dijo: “Hay muchas personas allá afuera que han hecho cosas realmente malvadas, cosas terribles, cosas que yo consideraría una traición a nuestro país”. Dijo que algunos de ellos “sin duda serán investigados”.

Trump no tiene idea de cómo manejar una victoria. Al parecer, piensa que cada ciclo noticioso es como empezar de cero. Ni siquiera dejó que las conclusiones de Mueller dieran un respiro antes de sofocarlas. En cuestión de días, el gobierno de Trump se retractó respecto de una demanda relacionada con la Ley de Atención Médica Asequible, y anunció que ahora está a favor de una aniquilación total de la ley, ordenada por la corte. Para los millones de estadounidenses que dependen de esta ley, Trump volvió al papel del destructor y los demócratas al de los protectores.

La pistola con la que Trump sigue disparándose en el pie tiene un cargador de municiones muy amplio. Seguirá haciendo esto porque eso es lo que hace. Para cuando llegue la elección, el informe de Mueller será poco más que una nota al pie.

Hagamos este experimento de pensamiento: intenten recordar cuál era la noticia más relevante alrededor del 24 de marzo del año pasado, un domingo. No pueden. Permítanme recordarles.

Estábamos viendo las secuelas del tiroteo trágico en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Florida. La masiva “Marcha por Nuestras Vidas” sucedió el 24 de marzo. El 23 de marzo, Trump se comprometió a través de un tuit:

“El Gobierno de Obama legalizó los ‘bump stocks’ [el dispositivo que permite que un rifle funcione como un arma de asalto automática]. MALA IDEA. Tal como lo prometí, hoy mismo el Departamento de Justicia emitirá el dictamen para prohibir los ‘BUMP STOCKS’ con un periodo estipulado para comentarios. PROHIBIREMOS todos los dispositivos que conviertan a las armas legales en ametralladores ilegales”.

Como para cambiar de tema y pasar a otro problema cultural, el mismo 23 de marzo del año pasado, el gobierno de Trump publicó un memorando que declaraba: “las personas transgénero con un historial médico o diagnóstico de disforia de género —individuos que según ciertas políticas quizá requieran un tratamiento médico considerable, que incluye medicamentos y cirugía— no podrán integrarse al servicio militar, excepto bajo ciertas circunstancias limitadas”.

Señalo todo esto solo para demostrar que los recuerdos se desvanecen.

Según esa lógica, Mueller le hizo un gran favor a la Resistencia al presentar su informe poco después de las elecciones intermedias y mucho antes de las elecciones de 2020.

El Departamento de Justicia cuenta con un dictamen de 60 días que prohíbe que se presenten informes o acusaciones en fechas demasiado cercanas a una elección, a fin de no influir en esta. Sin embargo, la aplicación de este dictamen de 60 días es más bien a “ojo de buen cubero” porque, así como lo reportó Politico en agosto: “Un informe del inspector general del Departamento de Justicia en junio reveló que el tan debatido dictamen de 60 días no está escrito ni descrito en ninguna política o regulación del Departamento”.

Aun así, Mueller no le dio a la Resistencia 60 días, sino casi 600. Eso es, dentro de lo que cabe, una bendición.