Hay que adelantar el reloj esta primavera… que se quede así

Llegó el momento como dicen en Twitter, de #nomoverelhorario. Necesitamos ponerle fin a un siglo de atrasar y adelantar el reloj. Después que adelantemos el reloj este fin de semana, deberíamos hacer que sea permanente el ahorro de la luz del día.

hoy domingo, las personas de la mayoría de los lugares del país adelantaron su reloj una hora, haciendo que la oscuridad se retrase más en el día.

Los relojes vuelven a revertir la hora, o “atrasarla” el 6 de noviembre –un cambio ordenado por el gobierno federal y aplicado estacionalmente.

Sin embargo, el hacer un ahorro permanente de la luz del día podría, casi con certeza, darle a la gente lo que ellos quieren– ya sea que lo digan o no.

Hasta cierto punto, debemos agradecerle al Covid-19 por ayudarnos a aclarar las preferencias de tener luz del sol hasta tarde.

Cuando los cierres por la pandemia cambiaron los horarios ampliamente, surgió claramente esa opción favorita.

Durante los períodos en casa durante el 2020, cuando los límites entre los días de trabajo y los fines de semana se desdibujaron, los estudiantes y trabajadores dormían más tarde por la mañana y se mantenían despiertos más tiempo durante la noche –un horario que se parece a empezar el día tarde para ahorrar la luz del día.

Un estudio, que fue solicitado por el fabricante de colchones Leesa Sleep, encontró que casi la mitad de los trabajadores vía remota no se levantaban de la cama hasta 10 minutos antes de que necesitaban reportarse en su lugar de trabajo en casa.

Mientras tanto, el uso de la electricidad cayó notablemente entre las 2 y 5 p.m., dejando a los expertos exponer la teoría de que la gente salía para disfrutar de la luz del sol.

Esos datos de información no sólo sugieren por qué muchos trabajadores no están interesados en reanudar sus recorridos diarios al trabajo, aunque también explica por qué el impulso político está con el grupo que quiere que se adelante el reloj en este mes de marzo –y no atrasarlo meses después.

Más de 40 estados está considerando cambios para dar por terminado el cambio de horario, según reportó The Post el mes pasado.

En los últimos años, 19 estados han aprobado una legislación para tener un permanente ahorro de la luz del día.

En California, en donde el tema se convirtió en una propuesta en el 2018, la demanda de un ahorro permanente de la luz del día fue aprobada con casi el 60 por ciento de los votos.

Este es el problema: la ley federal establece que un estado puede decidir seguir todo el año con el tiempo estándar –esto es, la manera en que los relojes son programados desde principios de noviembre hasta mediados de marzo.

Arizona y Hawái han optado por hacer eso. Sin embargo, se necesita la aprobación del Congreso para cambiar a un horario permanente de ahorro de la luz del día.

El Decreto de Protección de la Luz del Sol, una legislación bipartidista cuyo simpatizantes son desde el senador republicano Marco Rubio de Florida y la representante republicana Lauren Boebert de Colorado en la derecha hasta la senadora demócrata Patty Murray de Washington y el representante demócrata Ro Khanna de California, en la izquierda. Si llega a ser promulgada, todo el país podría saltárselo una vez más –y quedarse así.

En repetidas ocasiones, los sondeos han detectado que la mayoría de los estadounidenses les gustaría dar por terminado ese cambio bianual, aunque están divididos sobre en dónde, precisamente poner la hora en el reloj.

Las encuestas realizadas por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos a finales del 2019 y nuevamente a finales del 2021 encontró que alrededor del 40 por ciento de la población desea un horario estándar durante todo el año, mientras que menos de la tercera parte prefiere ahorrar la luz del día o tener más luz del sol al final del día.

Sin embargo el sondeo de Economist y YouGov del otoño pasado encontró más datos en línea sobre cómo se comportó la gente durante el encierro, cuando tenían más libertad sobre sus horarios –lo cual sugiere cómo les gusta vivir durante todo el año.

Una mayoría de los que respondieron y que querían que cambiara el horario y darlo por terminado de una vez por todas también querían que fuera permanente el ahorro tiempo con la luz del día.

¿Y por qué no lo querrían? Cuando adelantamos el reloj para ahorrar la luz del día, no sólo “perdemos” una hora. Muchos de nosotros estamos cansados durante varios días mientras nuestros cuerpos se adaptan.

El incremento de accidentes automovilísticos y ataques cardíacos han sido documentados después del cambio de horario.

Así que, tenemos descensos en la productividad laboral y un incremento de lesiones laborales. Hasta el mercado accionario es probable que se vea afectado temporalmente.

Si vamos a hacer un cambio, los expertos en sueño dicen que el horario estándar debería, ser, el estándar. No es que la luz de la mañana nos haga más alertas, de acuerdo a los que estudian el sueño. También sincroniza nuestros relojes biológicos las 24 horas.

“El horario estándar es una opción saludable”, comentó Beth Ann Malow, especialista en medicina del sueño del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, quien testificó en esta semana en una audiencia del Congreso sobre ese tema.

Sin embargo, las personas desean lo que les gusta. Y un ahorro de tiempo de la luz del día permanente tiene sus beneficios. Los simpatizantes citan estudios que demuestran que la luz del sol de la tarde incrementa las ventas al detalle y alienta a hacer más ejercicio.

Tampoco el retrasar los relojes es completamente positivo –la falta de luz del sol en la tarde durante el otoño parece incrementar las incidencias de desórdenes afectivos estacionales.

Washington necesita reconocer la realidad sobre cómo viven –y duermen– los estadounidenses.

Llegó el momento de dejar que la luz del sol brille durante la tarde. Consigamos que el cambio de horario de este domingo sea el último.