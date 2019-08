Hacerse paso a través del gas lacrimógeno

Hong Kong— Del otro lado de la calle que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, las fuerzas se congregaron en cada lado con sus máscaras antigases bien ajustadas mientras manipulaban sus armas con nerviosismo.

La Policía antidisturbios, con pistolas en la cintura, estaba lista para usar sus lanzagranadas de gas lacrimógeno y armas cargadas con balas de goma. Calle abajo, jóvenes manifestantes prodemocracia montaron barricadas para detener a la Policía y tendieron sedales desde el otro lado de la calle para que se tropezara.

Ambos bandos llevaban cascos y máscaras antigases, y los dos estaban aferrados a palos o cachiporras. Entonces, la Policía inició la carga, y un vecindario tranquilo hizo erupción y se convirtió en una nube de gas lacrimógeno, piedras voladoras y cocteles molotov.

Los gobiernos de Hong Kong y China han manejado mal estas protestas desde el inicio, y ambas partes ahora están escalando y se están volviendo cada vez más violentas. Ese enfrentamiento en la calle fue un microcosmos de una batalla más grande entre el presidente de China, Xi Jinping, quien está determinado a imponer un orden que le plazca a él, e innumerables hongkoneses, que tienen la misma determinación a vivir con libertad.

Mi corazón está con los manifestantes. Los hongkoneses son gente muy preparada y por supuesto merecen el derecho de elegir a sus líderes. China, bajo el mandato de Xi, ha socavado la autonomía de Hong Kong, de la misma manera en que ha intensificado la represión en China, así que es imposible no sentirse inspirado por casi dos millones de valientes hongkoneses que marchan para ganar derechos que se dan por sentados en una gran parte del mundo.

Cuando un hombre pequeño y flaco vestido con pantalones cortos y una camiseta sin mangas se paró con los brazos extendidos para intentar proteger a los manifestantes de un oficial de la policía que les apuntaba con un arma —la escena de una foto inolvidable—, ¿cómo podríamos no conmovernos?

Sin embargo, también siento una especie de mal presagio. Tal vez solo sea cuestión de tiempo para que alguien sea asesinado, y eso desatará un nuevo ciclo de recriminación, recrudecimiento y violencia. Hay muchos paralelismos con el movimiento estudiantil en pro de la democracia de Tiananmen que cubrí en China hace 30 años… y me pregunto si a fin de cuentas Pekín también podría desplegar tropas, tal vez de la paramilitar Policía Armada Popular, para reprimir estas protestas.

Al igual que sucedió con las protestas de Tiananmen en 1989, las de Hong Kong en parte buscan la democracia, pero también revelan frustraciones económicas. El hongkonés promedio disfruta de un espacio para vivir de apenas 14,8 metros cuadrados, tan solo un pelo más grande que el tamaño promedio de un cajón de estacionamiento en la ciudad de Nueva York.

Como sucedió en 1989, estas protestas se agravaron por el mal manejo y la arrogancia del gobierno. La línea dura de China también ha antagonizado profundamente a los hongkoneses. Hay grafitis por todas partes que denuncian la influencia “chinazi”, y la gente me regaña cuando me refiero a la población de aquí con el término antiguo y conocido de “chino de Hong Kong”. No, la gente me refuta: no somos chinos. Di “hongkonés”.

He ahí uno de los legados de Xi: ha manchado la palabra “chino”.

La Policía de Hong Kong a veces se ha refrenado, otras ha tenido mano dura, al disparar granadas de gas lacrimógeno de una manera que, según los expertos, es peligrosa y excesiva. Las autoridades también son acusadas de haber utilizado a más de cien mafiosos chinos, conocidos como triadas, para hacer el trabajo sucio y golpear y dispersar a los manifestantes.

A la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, quien tiene todo el carisma de un pez en una pecera de un restaurante cantonés, por lo general se le acusa de haber echado a perder el asunto desde el comienzo. Su siguiente paso tal vez sea invocar poderes de emergencia —similares a la ley marcial— y reprimir aún más la disidencia; esto tal vez solo sea contraproducente e inflame las protestas.

Por otro lado, los manifestantes también han escalado sus tácticas y se han vuelto cada vez más violentos. Más y más personas —aunque todavía es una minoría en comparación con el total de los manifestantes— arrojan rocas o cocteles molotov a la policía. Los hongkoneses aseguran que han asimilado la lección de que el Gobierno no presta atención a manifestaciones que solo son pacíficas. Creo que la violencia es un error que aumenta el riesgo de una represión, pero la frustración pública es tal que me he topado con poca gente que esté dispuesta a condenarla.

Otro paralelo escalofriante con Tiananmen: muchos manifestantes se burlaron de la posibilidad de una represión militar.

“La presión de Occidente evitará que se repita Tiananmen aquí”, me comentó un hombre de 29 años de edad durante una marcha celebrada otro día.

Una pareja joven, Charles y Cindy, salieron con cascos, máscaras antigases y gafas de protección, todo combinado, para defender la democracia, pero me dijeron que Pekín nunca usará la fuerza para reprimir las protestas.

“El mundo libre apoyará a Hong Kong”, me dijo Charles. Y Cindy mencionó la importancia económica de Hong Kong para China, al agregar: “Seguimos siendo muy valiosos para ellos”.

Todo eso es cierto, y la gente a menudo asegura que China nunca matará a la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, como lo dijo alguna vez con indiferencia Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, esa frase vio la luz solo porque “la historia está contaminada con los cadáveres de gallinas decapitadas”.

En las vísperas de las masacres de 1989, manifestantes idealistas a menudo me decían que su causa era invencible. Y luego observé cómo los tanques atropellaban aquello que era justo.