Hablar es barato: inviertan para obtener voto latino

Chicago- Los medios de comunicación hablan de dos escenarios cuando se trata de los votantes latinos: El Gigante dormido decidirá quién será el próximo presidente!” y “Continúa habiendo un misterio frustrante: Los votantes latinos no salen a votar, pero ¿Por qué?”

Lo primero que hay que entender es que no existe tal cosa como “la comunidad latina”. Los votantes latinos son diversos de muchos diferentes países y culturas. Y son complejos con diferentes puntos de vista hacia la inmigración, dependiendo de dónde sean, recuerden que todos los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y los cubanos han disfrutado de reglas especiales para ingresar a Estados Unidos y obtener un estatus legal desde la Guerra Fría.

Los candidatos que pronuncian unas cuantas frases en español con mucho acento extranjero no van a reducir eso. Eso es especialmente cierto cuando los asuntos que tienen una particular resonancia entre los votantes hispanos la educación, atención médica, violencia con las armas, empleos para el futuro de sus hijos son dejados mayormente sin explorar.

La semana pasada, Arnold García y Kyle Longley escribieron un ensayo en The New York Times y le pusieron como encabezado “Lo que los demócratas necesitan saber para ganarse a los latinos”.

Como ellos lo señalan: “Las elecciones de medio término del 2018 mostraron un considerable incremento en la participación de los votantes latinos en las urnas, pero la continua falla que han tenido los demócratas al no entender los matices del electorado latino podría resultar en otra asombrosa, poco entendible y decepcionante asistencia a las urnas en el 2020”.

Así es, pero no hay que olvidar que hasta el electorado latino requiere de entendimiento, necesita algo mucho más simple que sentirse motivado y preparado para votar el próximo mes de noviembre.

Necesita dinero, pasta, lana.

O en el lenguaje que utilizan los políticos: recursos, inversiones.

“La mejor estrategia para incrementar la asistencia a las urnas de los votantes latinos en las elecciones presidenciales es la de cerrar la brecha del registro”, de acuerdo a un nuevo análisis de votantes latinos realizado por UnidosUS, que anteriormente era conocido como el Consejo Nacional de La Raza y la empresa de encuestas Latino Decisions.

“Cerrar la brecha del registro” es una frase ingeniosa que oculta una profunda verdad: Las organizaciones a las que les importan que los latinos se registren para votar, se informan acerca de los candidatos y los problemas, y luego, muy motivados llegan al lugar en donde harán las encuestas el Día de la Elección pero también necesitan dinero para lograr eso.

Imprimir volantes en español y lograr que los organizadores vayan casa por casa hablando acerca de éste o aquél candidato no hará ninguna diferencia.

Transmitir anuncios en las radiodifusoras y televisoras de habla hispana no está suficientemente a su alcance.

Las organizaciones necesitan pagarles a los abogados para que defiendan a los votantes latinos en las legislaturas estatales en donde se lucha en contra del fraude electoral y las prácticas discriminatorias en los sondeos.

También necesitan ayuda para patrocinar sesiones cívicas que eduquen a los hispanos, cuyas familias podrían ser de diferentes países, acerca del por qué y cómo es que importan sus votos en esta próxima elección.

Las organizaciones deben registrar a los latinos para que voten, y también necesitan identificar a aquellos que necesitan una adecuada identificación como la identificación estatal y licencias de conducir para cuando acudan a las urnas.

Deben ayudar a los posibles votantes latinos a navegar por el laberinto para obtener su registro, en caso de que exista un error o su tarjeta no les llegue por correo, o si han sido eliminados de las listas de votantes de su Estado en alguna “limpieza” de información.

Y el Día de la Elección, las organizaciones necesitar estar en todos lados. Necesitan ayudar a que la gente salga a votar, trasladar a las personas a las urnas que se encuentren lejos y monitorear los lugares en donde se vaya a votar para detectar irregularidades, tales como máquinas que no funcionan bien, la inadecuada ingeniería de las elecciones o los jueces electorales que se confunden con los múltiples apellidos de los latinos.

Esas tácticas tienen mucho tiempo, y también los métodos comprobados para impedir que llegue algún grupo especial a las urnas.

Aunque eso tiene que suceder ahora mismo, las incontables organizaciones de las bases electorales que entienden las necesidades específicas de las comunidades de hispanos requieren fondos para construir y contratar a los empleados que se necesitan en su esfuerzo por llegar a ellos.

Existen muchas, pero muchas organizaciones a las que nada les fascinaría más que proporcionar esos servicios sin ningún costo, por supuesto para cada posible votante hispano de cada comunidad de todo el país.

Sólo necesitan dinero, recursos, inversiones de organizaciones nacionales más grandes que aseguran estar ansiosos porque los latinos salgan a votar.

El que los hispanos acudan a las urnas no es ninguna ciencia espacial.

Sólo requiere el interés de organizaciones grandes, nacionales y con recursos que les importe lo suficiente y comprometerse ahora para que los latinos salgan a votar en noviembre.

Me estoy refiriendo a ustedes, Comité Nacional Republicano, Comité Nacional Demócrata y fundaciones filantrópicas. ¿Están dispuestas a entrarle?