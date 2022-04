Gobernadores republicanos quieren demostrar lo son duros con la inmigración, terminan mostrando su ignorancia

San Diego— Los republicanos siempre están ansiosos por abordar la inmigración, aunque son ellos los que suelen quedar aplastados en el proceso.

Parece que muchos en el Partido Republicano no pueden evitar decir y hacer cosas equivocadas cuando piensan en los extranjeros que llegan a Estados Unidos, ya sea que vengan legalmente o no.

Es decir, a excepción de los ucranianos de piel clara. Los republicanos parecen perfectamente tranquilos con el hecho de que, según la administración de Biden, más de 5 mil refugiados de Ucrania han ingresado a Estados Unidos en los casi dos meses desde que comenzó la invasión rusa.

Y pensar, no hace mucho tiempo, solía aplaudir cómo los republicanos, al menos algunos de ellos, abordaban el tema de la inmigración.

Esto fue en 2006, poco después de que el ex presidente George W. Bush, un republicano que obtuvo el 44 por ciento del voto latino en su candidatura a la reelección en 2004, iniciara el debate moderno sobre una reforma migratoria integral.

Bush dijo que quería otorgar estatus legal ganado a los indocumentados, modernizar la seguridad fronteriza y emparejar a trabajadores mexicanos dispuestos con empleadores estadounidenses para hacer “trabajos que los estadounidenses no harían”.

Hoy en día, a menudo escuchará a los liberales decir que, cuando se trata de inmigración, los republicanos no tienen corazón. Pero lo que es realmente preocupante es que, en este tema, muchos republicanos no usan su cerebro.

En 16 años, el Partido Republicano ha pasado de compasivo a cómico. Los republicanos se preocupan por un tema que realmente no entienden.

Considere las payasadas de la versión republicana de Tweedledee y Tweedledum: el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

–Abbott recientemente se equivocó cuando lanzó la primera caravana de inmigrantes “despertados”. Para llamar la atención de los medios, envió un autobús chárter a Washington, D.C., que transportaba a 23 migrantes que habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México hacia el estado de Lone Star. Le siguió otro autobús. Abbott dice que también planea enviar vuelos charter llenos de inmigrantes a la capital de la nación.

¿Movimiento audaz? No tan audaz como podrías pensar. Verá, antes de que Abbott se convirtiera en gobernador, se desempeñó como fiscal general de Texas. Como abogado que se envuelve en un truco de “estado de derecho”, ciertamente no quería crear la apariencia de que estaba secuestrando a esta pobre gente, o que estaba traficando inmigrantes indocumentados a través de las fronteras estatales.

Entonces, Abbott dejó en claro que los migrantes en su truco estaban siendo transportados “voluntariamente” y ya habían sido procesados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Al principio, pensé que el truco del gobernador de Texas era desagradable. Pero con el tiempo, entendí que era una tontería.

Cuando los reporteros entrevistaron a las personas que habían sido dejadas a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos, algunos de los inmigrantes dijeron que querían aprovechar la oferta de un viaje gratis fuera de Texas. ¿Quién podría culparlos? Pero, dijeron, su destino final, mientras esperaban el tiempo hasta la audiencia en la corte, era Nueva York o Miami.

–Migrantes, cuidado: Miami está en Florida. Habla de pasar de la sartén al fuego. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió recientemente a los migrantes que fueron abandonados en Washington, D.C., que no se dirigieran al Estado del Sol.

La oficina del gobernador dijo en un comunicado: “A aquellos que han ingresado ilegalmente al país, una advertencia justa: no vengan a Florida. La vida no será fácil para ustedes, porque estamos obligados a respetar las leyes de inmigración de este país, incluso si nuestro gobierno federal y otros estados no lo harán”.

Caramba, Florida, ¿mucho mojigato?

DeSantis es un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard que debe haber estado ausente el día que enseñaron “Constitución 101”. Los estados no están “obligados” a hacer cumplir la ley federal de inmigración. De hecho, tienen prohibido hacerlo.

Además, no es que el Gobierno Federal, y sus 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, hayan renunciado a sus trabajos diarios. A veces parece que todo lo que hace la administración Biden es hacer cumplir la ley de inmigración, a menudo empleando las mismas tácticas grotescas que usó Trump.

Sobre todo, es absurdo que DeSantis advierta a los migrantes y refugiados que “la vida no será fácil” en Florida. Creo que recibieron ese mensaje cuando tuvieron que salir de sus casas casi sin nada. Sus vidas no han sido “fáciles”. No viajaron miles de kilómetros en busca de “fácil”.

De hecho, cuando los inmigrantes y refugiados vayan a trabajar, les facilitarán la vida a los nativos de la Florida al hacer sus tareas por ellos.

¿Dónde encontramos gobernadores así? Y donde sea que esté ese lugar, ¿tienen una política de devolución?