Gas ruso, lluvia ácida y alarmistas industriales

Nueva York— En la columna de ayer, destaqué la exasperante falta de voluntad de Alemania para desvincularse del gas ruso, algo que sería costoso pero no devastador para la economía de la nación. Parte de mi punto era la hipocresía: Alemania estaba dispuesta a exigir un dolor casi inconcebible de los países del Sur de Europa que, según los alemanes, habían pedido prestado de manera irresponsable, pero no está dispuesta a aceptar sanciones mucho menores por su propia política insensata de depender de la energía rusa, a pesar de décadas de advertencias sobre el riesgo creado por esta política.

La otra parte de mi punto, sin embargo, fue la estupidez de los políticos alemanes al atacar a los economistas, incluidos los economistas alemanes, que dicen que los costos de un embargo de gas serían tolerables y, en cambio, creer las terribles afirmaciones de los industriales. Como sugerí, hay un fuerte paralelo aquí con la historia de la protección ambiental. La industria siempre afirma que las regulaciones propuestas tendrán un impacto económico devastador. Estas predicciones nunca, que yo sepa, han sido ni remotamente correctas. Por lo tanto, la lección debe ser clara: nunca confíe en los consejos sobre políticas de las grandes empresas que hablan por sí mismos.

Hoy quiero ampliar ese punto, primero con una discusión de la historia de la política de lluvia ácida de Estados Unidos, luego con algunas consideraciones más amplias.

Antecedentes: en 1990, más de la mitad de la electricidad de Estados Unidos fue generada por centrales eléctricas que queman carbón (una cifra que se redujo al 19 % a partir de 2020). Estas plantas liberaron dióxido de azufre, que se combinó con el agua atmosférica para producir ácido sulfúrico, algo que realmente no desea que llueva sobre sus granjas, bosques y personas. Entonces, la enmienda de 1990 a la Ley de Aire Limpio introdujo un sistema para reducir, aunque no eliminar, la lluvia ácida: a las plantas de energía se les asignaron derechos para emitir cantidades limitadas de S02, pero también se les permitió vender los derechos de emisión que no estaban usando a otras plantas que estaban teniendo más dificultades para reducir sus emisiones de azufre.

Este sistema de tope y comercio redujo en gran medida el daño de la lluvia ácida.

Pero, ¿cuáles fueron los costos financieros? Los grupos industriales advirtieron del desastre. Por ejemplo, Business Roundtable predijo que las nuevas reglas costarían $104 mil millones al año. Dado que el valor total de la producción de electricidad a principios de la década de 1990 era de alrededor de $200 mil millones al año, esto debería haber llevado a un aumento del 50% en los precios de la electricidad.

En realidad, el precio real de la electricidad, medido en dólares de 2021, cayó de manera constante a medida que entró en vigencia el programa de lluvia ácida.

De hecho, los costos de cumplir con las nuevas reglas fueron mucho más bajos de lo que esperaban incluso los defensores del programa.

La gran lección aquí es que no se puede confiar en que las industrias brinden una evaluación confiable o incluso honesta del impacto económico de las políticas que podrían perjudicar sus resultados.

Esto va en contra de los instintos de muchas personas, incluidos los políticos. Como dije, los líderes de Alemania parecen haber decidido creer a los industriales que dicen que no pueden vivir sin el gas ruso y han arremetido contra los economistas que no están de acuerdo. Y en cierto modo, puedo entender esta actitud: seguramente los ejecutivos que realmente dirigen empresas, que se enfrentan todos los días a problemas comerciales, saben más sobre la realidad económica que los nerds de los think tanks. ¿Derecha?

Pero esta presunción se ha equivocado una y otra vez, creo que por dos razones. En primer lugar, los industriales que intervienen en cuestiones de política que los afectan tienen un gran incentivo para hablar por su cuenta: arrojar números destinados a asustar al público para que los deje en paz, en lugar de proporcionar evaluaciones realistas.

Ah, y para cualquiera que diga que los buenos y destacados líderes empresariales no harían algo así, recuerde Dieselgate: el fraude masivo perpetrado por los fabricantes de automóviles alemanes para hacer que sus autos parezcan mucho menos contaminantes de lo que eran.

En segundo lugar, los ejecutivos dentro de una industria saben mucho sobre cómo funcionan las cosas en su negocio en este momento. Hay muchas menos razones para creer que tienen una buena idea de cómo se podrían hacer las cosas de manera diferente, de las adaptaciones e innovaciones que podrían hacer frente a una situación que cambia drásticamente. Es como lo que sucede en las crisis financieras: los tipos de Wall Street son infinitamente mejores que los académicos para adivinar lo que sucederá día a día, pero cuando las cosas se desmoronan, los economistas familiarizados con la historia económica tienden a hacerlo mejor que los inmersos en el comercio normal.

Las lecciones aquí van mucho más allá del escándalo inmediato de la tímida respuesta de Alemania a las atrocidades rusas. Las mismas consideraciones se aplican a políticas que son aún más importantes: acciones para limitar el cambio climático, que parece más que nunca una amenaza existencial. Los líderes empresariales y los políticos que los escuchan siempre afirman que los costos económicos de una acción adecuada serían insoportables. No les creas.