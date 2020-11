Frustración y confusión tras las votaciones

Ruben Navarrette Jr. / The Washington Post

San Diego— Para los latinos –ese volátil grupo de votantes indecisos que supuestamente ambos partidos quieren tener en su lado aunque no se toman el tiempo para tratar de entenderlos– el tiempo posterior a esta elección ha sido marcado por la frustración y confusión.

Empecemos con el hecho de que la elección presidencial del 2020 terminó por igual con cosas buenas y malas. Lo positivo es que el presidente Donald Trump fue derrotado en su intento de reelección. Lo malo es que 73 millones de paisanos estadounidenses –incluyendo a muchos de nuestros amigos y vecinos– trataron de impedir que eso sucediera. Y votaron por Trump aun cuando era bien conocido para el Día de la Elección lo peligrosa, divisiva y dañina que ha sido su presidencia para nuestro país.

¿Qué se supone que deberíamos hacer respecto a eso la próxima vez que nos topemos con ellos en el supermercado o hasta en una llamada por Zoom?

Sin embargo, en esta era de la distancia social, parece que algunas personas no pueden dejar de inmiscuirse en ese espinoso tema de la identidad étnica. Como mexicoamericano que está navegando por este 2020, estoy acostumbrado a que los anglosajones me digan qué debo hacer, qué debo pensar y cómo debo comportarme. Así ha sido durante toda mi vida. Ahora, tengo que aceptar sus sermones sobre las virtudes de unirme a la corriente principal.

Dejemos algo en claro. Los 60 millones de latinos que hay en el país son realmente buenos para mezclarse. Más del 80 por ciento de nosotros habla inglés. Aproximadamente el 40 por ciento de nosotros se casa con personas que no son de nuestro grupo étnico. Y si somos forzados por una métrica fallida tal como el formato del Censo de Estados Unidos para tomar una decisión binaria entre “blanco” y “negro”, aproximadamente el 60 por ciento de nosotros ha optado por lo “blanco”.

Si hubiera una Olimpíada mezclada, los latinos ganarían todas las medallas.

Tal vez ésa es la razón por la que algunos comentaristas de los medios de comunicación que están a favor de Trump estaban ansiosos por insistir jubilosamente que un 36 por ciento de los latinos que votaron por el presidente han dejado de ser “latinos” y empezaron a ser “americanos”.

Es una afirmación falsa, ya que uno puede ser ambas cosas. El Irlandés de Boston lo logró. Igual que los italianos en Nueva York, los alemanes en Milwaukee, los armenios en Los Ángeles y los chinos en San Francisco. Los estadounidenses de todas las etnias y antecedentes raciales entendieron hace mucho tiempo cómo amar tanto a su país como a su cultura. Los latinos logran eso todos los días.

Aunque tengo curiosidad. ¿Será que en este momento ese objetivo –rápidamente doblega a los latinos ante la corriente principal? Si es así, ¿eso tiene algo qué ver con el temor, y el hecho de que se proyecta que este grupo representará el 25 por ciento de la población de Estados Unidos en una década?

Eso es inesperado, debido a que aquí en el suroeste –en donde la vasta mayoría de latinos viven y se identifican como mexicanos o mexicoamericanos– el Siglo 20 trató de “considerar como otros” a esas personas para hacer que fuera más fácil que ellos fueran abusados, oprimidos y discriminados. Tomando en cuenta que este grupo soportó eso, podemos entender por qué estamos un poco sorprendidos que ahora quieran darnos la bienvenida a la familia americana.

La larga lista de injusticias incluye todo, desde el homicidio de mexicanos a manos de los Rangers de Texas, tal como la tristemente célebre masacre en una pequeña población del oeste de Texas, en Porvenir en 1918, hasta los levantamientos de pachucos en 1943, a los incontrolables casos de brutalidad policíaca que afligió durante décadas a los residentes morenos de ciudades como Albuquerque, Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles.

Primero, ustedes querían que nos alejáramos de ustedes. Ahora, ¿nos quieren tener cerca? Decídanse.

Y fíjense en sus modales. En una entrevista después de la elección, un presentador conservador de radio en Texas me dijo que está cansado de escuchar acerca de la raza y etnia, y está harto de ver personas que se separan y forman grupos.

Esa es una opinión legítima. Muchas personas estarían de acuerdo con él.

Aunque aquí está el meollo: El presentador me había invitado a su programa –como uno de los pocos columnistas latinos del país– para hablar no acerca del cambio climático ni del comercio internacional sino del voto latino. Quería que yo explicara por qué al presidente Donald Trump le ha ido muy bien con los votantes latinos, y por qué muchos latinos no votaron por Joe Biden.

Una vez que me entendí la contradicción, le dije: “Uno puede ser de esas dos maneras”. Podemos pensar que las personas son parte de un grupo o no. No sólo puede estar basado en lo que es conveniente en cierto momento.

Ahora ustedes podrán ver por qué, al igual que muchos latinos del período post-elección, me siento frustrado y confundido.