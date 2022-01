Feliz año nuevo de expectativas reducidas

Washington— Me gustaría desear a todos los lectores un feliz final de 2021 y un comienzo más feliz de 2022. Desafortunadamente, me preocupa que la mayoría de los lectores estén demasiado deprimidos para recibir el saludo correctamente.

Las fuentes de la ansiedad estadounidense no son difíciles de identificar. En parte se trata de las decepciones de 2021. El año pasado comenzó con mucha esperanza. Las vacunas contra el coronavirus comenzaban a distribuirse. Las afirmaciones infundadas de Donald Trump de una elección amañada habían torpedeado perversamente las posibilidades de su partido de controlar el Senado. Un político aburrido y experimentado estaba a punto de ser investido presidente. Después de cuatro años de políticas tóxicas y un año de pandemia y agitación económica, era posible imaginar el camino hacia un mundo más sano.

Eres un lector perspicaz, así que, por supuesto, sabes cómo se desarrolló realmente 2021. Hubo un ataque violento contra el Capitolio de los Estados Unidos, ayudado e instigado por el presidente de ese entonces de los Estados Unidos. Ese fue simplemente el ejemplo más público de los esfuerzos torpes de Trump para anular los resultados legítimos de las elecciones. Después de tambalearse durante algunas semanas, la mayoría de los republicanos serviles decidieron respaldar las fantásticas afirmaciones de Trump. El nuevo Congreso contó con representantes aún más locos y tontos que las sesiones anteriores. La devolución política de voces supuestamente independientes, como el senador Rand Paul, continuó a buen ritmo. Y, sin embargo, el Partido Republicano ha recuperado su popularidad hasta el punto de que la mayoría de los analistas políticos proyectan que los republicanos tendrán una gran elección de mitad de período.

Esa proyección se basa en dinámicas políticas estándar que favorecen al partido fuera del poder, pero también se basa en cómo muchas de las esperanzas de principios de 2021 resultaron infundadas. La pandemia no desapareció. Las múltiples variantes del virus y la resistencia a las vacunas que salvan vidas confundieron a los responsables de la formulación de políticas. La inflación aumentó gracias a una combinación de estímulo fiscal, estímulo monetario y restricciones de la cadena de suministro global. Se logró un progreso mínimo en el cambio climático. Cayó el gobierno respaldado por Estados Unidos en Afganistán. A medida que el año llegaba a su fin, tanto China como Rusia parecían estar preparados para nuevas acciones militares a lo largo de su periferia.

No es de extrañar, entonces, que los estadounidenses estén empezando a perder el control. No sólo los estadounidenses de base, sino también las élites que se apropian de valiosos bienes raíces en la industria de las ideas. Mi colega del Washington Post, Greg Sargent, escribe sobre la desesperación liberal. Los expertos advierten sobre una “tormenta de nieve” de casos de ómicron. Paul Krugman del New York Times está tuiteando sobre su “sensación de pavor por el año que viene”.

Quizás mi colega del Post, Josh Dawsey, lo expresó mejor en Twitter:

“El año pasado, esta vez, hubo mucho optimismo sobre el 2021. Se siente como que en general la gente ha superado a golpes. El grito de esperanza ahora parece ser: “‘Ok 2022, sé algo decente y no del todo terrible’”.

Por loco que parezca, ese puede ser el secreto para navegar este nuevo año. Las expectativas más bajas significarían que 2022 se percibirá como un año mejor que 2021.

Una gran razón por la que tanta gente está decepcionada con 2021 no es porque haya sido un año objetivamente malo, sino porque no cumplió con las expectativas. Ya sea que se mire el crecimiento del PIB, el crecimiento del empleo, los criterios financieros o las métricas de salud, Estados Unidos se recuperó bastante bien del 2020. Simplemente no se recuperó tan bien como muchos (incluido yo mismo) anticiparon en enero de 2021.

Hay algunas razones cautelosas para el optimismo del 2022. Es posible que la ola ómicron sea feroz, pero corta, con algunos beneficios imprevistos. Es posible que haya una zona de negociación entre Rusia y la OTAN sobre Ucrania. Y me parece divertido que todos asuman que la narrativa política para las elecciones de mitad de período ya se ha escrito con 11 meses para el final. Esa es una eternidad en política.

Cuando cumplí 50 años hace unos años, encontré que “La curva de la felicidad” de Jonathan Rauch era una lectura interesante. La idea más interesante de ese libro fue la idea de que las personas son más felices cuando esperan mucho menos y, por lo tanto, se sorprenden de que las cosas salgan mejor de lo esperado. Y no se equivoquen, las expectativas estadounidenses para 2022 son muy bajas.

Confieso no estar muy entusiasmado con este argumento. Solía esperar más de mi país en un año determinado que “evitar tanto la guerra entre las grandes potencias como la guerra civil”. Aún así, después de 2021, la reducción de las expectativas parece el camino a seguir. Quizás, si el país supera esas expectativas por primera vez en un tiempo, los Estados Unidos ya no necesitarán ser calificados en una curva.