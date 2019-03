Feinstein nos enseña que mucha experiencia puede ser algo malo

San Diego— Hay una línea muy fina entre la experiencia y la ineptitud. Y, yo argumentaría, que los políticos más experimentados cruzan esa línea todo el tiempo.

Estoy muy agradecido con la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, por recordarme esta importante lección de vida. Sin importar si ella se ha dado cuenta o no —y yo le apuesto a que “no”— Feinstein ha desencadenado una discusión sobre cuánto tiempo es demasiado tiempo haber ocupado el mismo cargo.

La chispa tuvo lugar cuando la senadora fue recientemente confrontada en su oficina por una enardecida multitud de adolescentes que parecían haberse dejado llevar por la evocadora noción de la democracia representativa.

Por favor, ¿alguien podría hacer que estos jovencitos se sentaran, darles unos barquillos de nieve y explicarles que todo ese disparate “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” necesita ser tomado con una montaña de cautela?”.

Los jóvenes activistas querían que Feinstein hiciera algo radical: que se ganara su salario, y muy pronto su pensión, haciendo la simple labor de representarlos.

El tema en cuestión era el cambio climático, y estos jóvenes —quienes muy probablemente eran devotos de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, quien ha dicho que al mundo se le está acabando el tiempo— exigían que Feinstein apoyara el proyecto de ley conocido como el “Nuevo Acuerdo Ecológico” con el fin de salvar al planeta.

“Algunos científicos han dicho que tenemos 12 años para cambiar la situación”, según le dijo una chica a la senadora.

Feinstein sin miramientos aleccionó a la chica sobre las verdades de la vida política, explicándole por qué es poco realista pensar que el Congreso hará algo sobre el cambio climático en la próxima década.

Luego la senadora les dijo a los jóvenes activistas que ella no responde bien a las personas que le dicen que no tiene otra opción más que hacer las cosas como ellos quieren.

Es verdad. A los políticos no les gusta que les digan lo que tienen que hacer —al menos, eso es, si las personas que les están dando órdenes portan con ellas sus chequeras. Entonces parece no importarles demasiado. Y entre más grande el cheque, más complaciente será el político.

Feinstein también le dijo al grupo lo que ella ha “estado haciendo por 30 años” y que “yo sé lo que estoy haciendo”.

¿Pero acaso lo sabe de verdad? Por lo regular no tiene ni idea de lo que hace. Desde hace mucho tiempo ella pasó de ser parte de la solución a convertirse en evidencia del problema.

¿Y ustedes saben a qué se debe eso? Porque la experiencia laboral es una espada de doble filo. El truco es hacer algo por el tiempo suficiente para que uno aprenda a hacerlo bien, pero no por tanto tiempo al grado que lo que uno hace bien no ayuda a que las cosas se resuelvan.

Sin importar qué tipo de trabajo estemos hablando, uno quiere adquirir experiencia, no sólo malos hábitos. Uno quiere lograr hacer un cambio, no sólo fortificar al estatus quo. Uno quiere encontrar maneras para obtener resultados, no sólo formular excusas de por qué uno no cumple con lo que prometió. Y uno quiere seguir adelante, y no quedarse estancado.

Cuando se ha sido un maestro, un doctor, o cualquier otra cosa por dos o tres décadas, tener mucha experiencia puede muy fácil pasar de ser una ventaja a convertirse en un lastre.

Sólo miren a mi padre, un retirado oficial de la Policía quien trabajó por 37 años. Yo solía decirle a la gente que su carrera fue tan larga al grado que se convirtió en una persona incapaz de hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, en cierto punto, quizás en la década de los ochentas, cruzó la línea invisible cuando ya no pudo ser considerado para servir en el jurado. Cuando el abogado defensor le preguntaba si podía ser imparcial, mi papá sonreía y decía: “La verdad no. Si su cliente se encuentra sentado en la mesa de los acusados, es porque debe ser culpable”. Pronto era despedido.

Yo sufro de una aflicción similar. He escrito profesionalmente por cerca de 30 años. Y, tras haber pasado todo ese tiempo cubriendo a los políticos habilosos en desparramar estiércol, es una maravilla que aún me atreva a ir a votar. Recientemente, un lector me pidió que no fuera tan cínico y desconfiado. Tal como él lo dijo: “Cuando uno pasa todo el tiempo en las cloacas, muy pronto, todo se parecerá a una rata”. Eso lo explica todo. Veo ratas en todas partes.

La teoría popular propuesta por Malcolm Gladwell, el popular escritor y pensador, dice que toma 10 mil horas de práctica dominar una habilidad.

Lo que nunca nadie dice —y lo que alguien le debería decir a Feinstein— es que es esa 10 mil y una hora de la que uno se debe preocupar.