Exagerar el estatus de heroína de Ruth Bader Ginsburg la disminuye

Washington— En los días posteriores a la muerte de Ruth Bader Ginsburg, los hombres en mi vida me han brindado palabras de apoyo. Un amigo me compró discretamente un trago en el bar donde estábamos sentados el viernes por la noche cuando nos enteramos de la noticia. Otro se ofreció a enviarme el desayuno esta mañana en caso de que no pudiera levantarme de la cama, lo cual, para ser honesta, no pude.

Los hombres prominentes reaccionaron de la misma manera. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, un demócrata, describió a la Ruth como “Una inspiración para innumerables mujeres y niñas en todo el país y en todo el mundo”. El comentarista político Ahmad Baba escribió: “Sé que muchas mujeres están sufriendo esta noche”. Muchos expresaron tristeza o gratitud en nombre de sus hijas.

Es cierto que muchas mujeres están sufriendo la pérdida de una heroína feminista, particularmente en un momento tan extraño y difícil de la historia estadounidense. Y la perspectiva de que esta pionera icónica sea reemplazada por un presidente abiertamente misógino, que podría amenazar la despenalización del aborto, es casi insondable para las personas que entienden, a un nivel muy personal, lo que se sentiría perder los derechos que Ginsburg dedicó su vida a defender.

Pero enmarcar el legado de Ginsburg como solo una heroína para las mujeres es un favor muy flaco para el trabajo de su vida. Los hombres también pueden y deben extrañarla, y no solo por cuidado y respeto por las mujeres en sus vidas, sino porque ella luchó por una sociedad más equitativa para todos.

Como abogada, Ginsburg argumentó con éxito ante la Corte Suprema en nombre de un hombre al que se le negaron los beneficios del Seguro Social después de que su esposa murió en el parto, porque anteriormente se los habían otorgado solo a las viudas. De hecho, muchos de los casos que argumentó tenían que ver con discriminación sexual contra hombres. Luego, como magistrada de la Corte Suprema, Ginsburg luchó enérgicamente para que las parejas del mismo sexo se casaran y escribió la opinión mayoritaria que permitió que las personas con discapacidades se integraran en sus comunidades.

De manera similar, los seguidores de Ginsburg crearon su apodo de “Notorious R.B.G.” después de que ella escribió una disidencia mordaz cuando la Corte Suprema debilitó significativamente la Ley de Derecho al Voto. Ella escribió que eliminar las restricciones a los estados, que previamente habían discriminado a los afroamericanos, “es como tirar el paraguas en una tormenta porque no te mojas”.

Además, Ginsburg no solo votó a favor de mantener una cobertura médica asequible para los estadounidenses con afecciones preexistentes, sino que también fue una de los dos jueces que discreparon de la decisión del tribunal de que la expansión de Medicaid a Obamacare era inconstitucional. Ella ayudó a derogar la legislación que permitía la expulsión del país de ciertos no ciudadanos.

Los derechos al aborto son, comprensiblemente, el foco de gran parte de la energía en torno al reemplazo de Ginsburg, ya que muchos republicanos se han frotado las manos durante décadas con la idea de derrocar el derecho al aborto, y ambos partidos usan el tema para captar más votantes cuando una Corte Suprema está en juego.

Pero incluso el aborto no es simplemente un “problema de mujeres”. La capacidad de una mujer para tomar una decisión con su pareja sobre si llevar a cabo un embarazo, sin la interferencia de los políticos, también afecta profundamente la vida de los hombres. Los estudios muestran que los hombres adolescentes involucrados en embarazos que terminan en aborto tienen más probabilidades de graduarse de la universidad y tener un mejor futuro financiero. La libertad reproductiva es un tema económico básico para todos, no simplemente una discusión paralela que las mujeres están teniendo entre ellas.

La persona que reemplace a Ginsburg decidirá sobre cuestiones fundamentales para la democracia y la supervivencia del planeta. Si Trump elige a esa persona, la corte se inclinará decididamente a un conservador.

Pero Ginsburg era una leona liberal porque defendía con fuerza y fiereza la justicia social y la igualdad. Su pérdida no podría ser más profunda en este momento de la historia, en medio de una pandemia mundial y una crisis climática, bajo un presidente que miente sin cesar y se vuelve más autoritario cada día. Las ramificaciones de estas decisiones no solo afectarán a las mujeres; también afectarán a los hombres, y Ginsburg trabajó para asegurarse de que pudieran vivir en un país más justo.

Ginsburg sabía lo que estaba en juego y luchó contra el cáncer varias veces a la edad de 87 años para ayudar al país a aferrarse a las ganancias sociales y la igualdad por las que había luchado. Votó más de una vez desde su cama de hospital. En sus momentos finales, todavía pensaba en el bien de la nación y en qué le pasaría a su gente en su ausencia. “Mi deseo más ferviente”, le dictó a su nieta, “es que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente”.

Hay momentos en la historia en los que es apropiado que los hombres se hagan a un lado y hagan espacio para las mujeres que están en duelo en sus vidas. Este fue el caso cuando mujeres de todo el país soltaron un grito desaforado después de que Brett Kavanaugh fuera confirmado como juez de la Corte Suprema a pesar de haber sido acusado de forma creíble de agresión sexual; ese era un nivel de rabia con el que muchos hombres no podían identificarse del todo. Los hombres, tal vez, nunca pueden entender completamente lo que se siente al tener a un hombre que intentó agredirte sexualmente en la escuela secundaria, como Christine Blasey Ford describió en detalle ante el Senado, que sea designado para el tribunal que a menudo determina sus derechos reproductivos.

Pero los hombres pueden llorar por completo a Ruth Bader Ginsburg. Ella no es solo una heroína para las mujeres y niñas o un modelo a seguir para sus hijas; también ha inspirado a generaciones de hombres y niños y ha luchado para mejorar sus vidas. Ella hizo que Estados Unidos fuera mejor para todos. Ella es una heroína, punto.