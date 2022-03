EU puede seguir expulsando migrantes bajo el Título 42

Washington— Ni la petición de más de 300 organizaciones defensoras de los migrantes, ni las presiones de un puñado de los más prominentes líderes demócratas importaron.

La Administración del presidente Biden mantuvo parcialmente la vigencia de uno de los más polémicos legados de la era Trump: La aplicación del Título 42, que permite la repatriación de los solicitantes de asilo en la frontera por motivos de salud relacionados con la pandemia de Covid-19. Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que abolirán la sección del Título 42 en relación con los niños migrantes no acompañados, la decisión de la administración de Trump no complació a los demócratas.

PUBLICIDAD

“Nos sentimos profundamente decepcionados por la decisión de la Administración de Biden de mantener en vigencia el Título 42. Aunque reconocemos que la administración tomó la decisión correcta de evitar la expulsión de los niños no acompañados, es un error que continúen expulsando a familias con hijos menores de edad a lugares donde podrían sufrir persecución y tortura”, expresaron varios senadores demócratas incluido el líder en el Senado Charles Schumer, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores Bob Menéndez, así como Alex Padilla y Cory Booker manifestaron no estar de acuerdo con la decisión del presidente.

La lógica de los senadores es impecable: si las vacunas y las pruebas contra el Covid están ampliamente disponibles ¿cuál es el beneficio para la salud pública en expulsar a los solicitantes de asilo de regreso a situaciones peligrosas en sus países de origen, o peor aún, a terceros países?

La decisión de la administración de Biden siguió a 2 fallos contradictorios sobre el tema. Por una parte, un juez federal del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó que la administración de Biden no podía utilizar el título 42 para expulsar a familias con niños a países donde pudieran enfrentar persecución o tortura. Sin embargo, otro magistrado de una corte de Texas determinó que los niños migrantes no acompañados no podían ser exceptuados de la política.

Los CDC dejaron en claro que su decisión responde a las preocupaciones del juez de Texas, aunque en el fondo coincide con la posición del juez del Distrito de Columbia. Tal decisión salomónica no pareció ser suficiente para los abogados que trabajan en las trincheras fronterizas defendiendo los solicitantes de asilo.

“El Título 42 ha sido un gran obstáculo para hacerle justicia a aquellos con reclamos legítimos de protección (asilo). Hemos visto todo tipo de injusticias en la frontera, usando el Título 42 para rechazar, de la manera más aleatoria e injustificada a muchas personas. Si somos un sistema de ley y orden y somos capaces de criticar a otros países por sus sistemas legales, deberíamos comenzar obedeciendo las leyes que tenemos”, comenta el abogado migratorio Rafael Borrás.

Estados Unidos atraviesa un momento difícil y es entendible que el Gobierno de Biden no quiere instrumentar políticas que puedan precipitar un éxodo de inmigrantes a la frontera, pero urge que cumpla su promesa de construir un sistema de asilo funcional que sea reflejo de la tradición humanitaria y hospitalaria de este país de inmigrantes.