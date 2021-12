EU necesita unidad para redescubrir su grandeza

Washington— Poco después de que fui elegido líder de la mayoría del Senado en noviembre de 1984, un amigo pasó por el Capitolio para ofrecer sus felicitaciones. Hicimos una gira por mi oficina, revisamos fotografías de líderes de la mayoría del pasado y admiramos dos retratos de héroes personales: Abraham Lincoln y Dwight D. Eisenhower.

Algo en el lugar, impregnado de una historia tan distinguida, tocó un fibra en común en nosotros. Nos quedamos en silencio por un tiempo, cuando una sonrisa cruzó el rostro de mi amigo. Con asombro, dijo: “Imagínense a un niño de Russell, Kansas, con una oficina como esta”.

Mi casa al nacer tenía tres habitaciones. Crecí durante el Dust Bowl –un periodo de fuertes tormentas de arena–, cuando muchos de nosotros vimos con impotencia cómo el viento se llevaba nuestros medios de vida. Siempre me sentí honrado de vivir en una nación que permitió que se desarrollara mi improbable historia.

Muchas noches durante mi tiempo como líder de la mayoría, salía al balcón de mi oficina con vista al National Mall y tenía cuidado con lo que hacía posible mi viaje. Frente a mí estaban los monumentos al primer comandante en jefe de nuestra nación, el autor de nuestra Declaración de Independencia y el presidente que mantuvo unida nuestra unión. A lo lejos estaban las innumerables tumbas de quienes dieron su vida para que pudiéramos vivir libres.

Esa visión inspiradora me vino a la mente mientras observaba los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Imaginé la vista de esos monumentos y lápidas oscurecidas por nubes de gas lacrimógeno. Pensé en el símbolo de nuestra democracia consumida por la ira, el odio y la violencia.

Se ha hablado mucho sobre lo que se necesita para sanar a nuestro país. Hemos escuchado a muchos de nuestros líderes profesar el “bipartidismo”. Pero debemos recordar que el bipartidismo es lo mínimo que debemos esperar de nosotros mismos.

Estados Unidos nunca ha alcanzado la grandeza cuando republicanos y demócratas simplemente se las arreglan para trabajar juntos o tolerarse mutuamente. Hemos superado nuestros mayores desafíos sólo cuando nos enfocamos en nuestros valores y experiencias compartidos. Estos lazos comunes forman vínculos mucho más fuertes que los partidos políticos.

No puedo tener la intención de no haber sido un campeón leal de mi partido, pero siempre he servido mejor a mi país cuando lo hice, ante todo, como estadounidense. Luché por los beneficios de los veteranos no como republicano, sino como alguien que fue testigo de primera mano del heroísmo de nuestros miembros del servicio. Abogué por las personas con discapacidades no como miembro del Partido Republicano, sino como alguien que comprende personalmente las limitaciones de un mundo sin adaptaciones básicas. Defendí a los que pasaban hambre, no como líder de mi partido, sino como alguien que había visto a mucha gente sudar a través de un arduo día de trabajo sin poder llevar la cena en la mesa.

Cuando damos prioridad a los principios sobre el partido y la humanidad sobre el legado personal, logramos mucho más como nación. Al liderar con una fe compartida el uno en el otro, nos convertimos en Estados Unidos en su mejor momento: un faro de esperanza, una fuente de consuelo en una crisis, un escudo contra aquellos que amenazan la libertad.

Los recientes desafíos políticos de nuestra nación nos recuerdan que nuestra posición como líderes del mundo libre no es simplemente el destino. Es una elección deliberada que cada generación debe hacer y por la que debe trabajar. No podemos hacerlo divididos.

Tengo la esperanza de que nuestro país redescubra su grandeza. Quizás sea el optimismo que proviene de pasar 98 años como un estadounidense orgulloso. Crecí en lo que otros han llamado la Generación Más Grande. Juntos, ponemos fin a la tiranía nazi. Nuestra nación se enfrentó a Jim Crow, dividió el átomo, eliminó la angustia de la polio, plantó nuestra bandera en la Luna y derribó el Muro de Berlín. Elevándonos por encima del partidismo, logramos avances históricos en la alimentación de los hambrientos y en la vivienda para los desamparados. Para lograr una unión más perfecta, abrimos las puertas de las oportunidades económicas para las mujeres que estaban listas para alcanzar su máximo potencial y así destruir los techos de cristal.

Nuestra nación ciertamente ha enfrentado períodos de división. Pero al final del día, siempre hemos encontrado formas de unirnos.

Podemos encontrar esa unidad nuevamente.

En 1951, cuando fui elegido miembro de la Cámara de Representantes de Kansas, un periodista me preguntó qué tenía en mi agenda. Dije: “Bueno, me voy a sentar y mirar durante unos días, y luego defenderé lo que creo que es correcto”. En 1996, cuando dejé por última vez el servicio público, anuncié los mismos planes, para sentarme unos días y luego empezar a defender lo que pensaba que era correcto.

Después de compartir estos pensamientos, planeo volver una vez más a mi asiento para sentarme y mirar. Aunque esta vez, contaré con los líderes del mañana para defender lo que es correcto para Estados Unidos. Con total optimismo y fe en la humanidad de nuestra nación, sé que lo harán.

Bob Dole, quien murió el domingo, representó a Kansas en el Senado de los Estados Unidos de 1969 a 1996, donde fue a ser el líder de la mayoría del Senado, también fue el candidato republicano a la presidencia en 1996. Esta columna se redactó a principios de 2021 para publicarse en el momento de su muerte.