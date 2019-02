¡Esto debe terminar!

Chicago — Todos llegamos a conocer a algunos niños un tanto distraídos en el kínder, aquellos que simplemente no daban con bola. Sus pupitres eran un desastre, nunca sabían que se suponía que debían hacer, y habrían perdido sus cabezas si no las llevaran pegadas sobre sus hombros.

Pero quizás no le sorprenda al enterarse que probablemente cuando crecieron llegaron a ganar menos dinero que los otros alumnos más sobresalientes de la clase.

Pero ¿creería usted que a los niños despistados les va peor en la vida que a aquellos que eran enviados a la oficina del director por aventar a algún compañero durante el recreo, provocar a sus compañeros de clase o por contestarle a la maestra?

Eso es quizás el potencial resultado de un nuevo estudio publicado en JAMA Pediatrics. El estudio comparó las evaluaciones de maestros de kínder de la inatención, la hiperactividad y la agresión en niños de bajos recursos con sus ingresos laborales a las edades de 35 y 36 años, en base a sus declaraciones fiscales.

Los investigadores encontraron que los niños que ganaron más dinero después de haber cumplido los 30 años fueron aquellos que actuaban con empatía en el kínder —ayudando, compartiendo, cooperando, invitando a otros a que se unieran en las actividades y actuando como pacificadores en ciertas disputas.

Pero aquellos a los que les fue peor no fueron los niños que desobedecían a la maestra, o que molestaban a otros, o que peleaban , pateaban , o mordían, o que intimidaban a sus compañeros de clase.

Fueron los distraídos e inactivos los que, según los investigadores estimaron, llegaron a ganar alrededor de 3 mil dólares más al año —o cerca de 71 mil dólares en el transcurso de una carrera de 40 años— si tan sólo podían mantenerse enfocados y concentrarse en una actividad por un considerable periodo de tiempo y persistían cuando se presentaban dificultades.

Las investigaciones en torno a cómo los estudiantes logran tener éxito por mucho tiempo han apuntado hacia las habilidades de funcionamiento ejecutivo —auto-regulación, planeación, organización—como las bases para un éxito eventualmente académico y económico.

Pero este es el primer estudio, de acuerdo con los autores, que hace una conexión explicita entre los llamados comportamientos pro-sociales —como el de convertirse en ayudante y en un pacificador— y los ingresos para una mejor calidad de vida.

Y, contrariamente, también muestra en dólares y centavos que los comportamientos anti-sociales que los maestros consideran ser los más alarmantes en el salón de clases —la hiperactividad, la desobediencia, contestar y pelear— no son las acciones que precisamente tendrían un impacto en el éxito a largo plazo.

“Intentamos controlar las condiciones adversas al coeficiente intelectual en casa y otras parecidas, pero cuando miramos hacia la relación entre el desempeño en el kínder y el éxito póstumo en la vida, no nos sorprendió que la falta de atención condujo a no poder mantener un empleo”, dijo Daniel Nagin, criminólogo y estadista del Colegio Heinz de la Universidad Carnegie Mellon y co-autor del estudio. “Pero tras haber hecho una extensa investigación en torno a la agresión física en la niñez, me sorprendió que la agresión física no estaba asociada con los bajos ingresos como lo estaba la inatención”.

Aunque esto podría parecer poco trascendental para aquellos que no pasan todo el día con docenas de niños menores de siete años, créanme: Este es un importante hallazgo. Ofrece un entendimiento a aquellos de nosotros que trabajamos duro entrenando a alumnos de kínder para que se gradúen y entren al primer grado de primaria, en el que tendrán que sentarse quietos para trabajar en algo por 90 minutos seguidos, aprender a leer y escribir, y a resolver ecuaciones algebraicas durante la clase de matemáticas.

Otra fascinante observación que podemos hacer es cuán sintonizados están los maestros de kínder con sus estudiantes. Nagin me confirmó que la información de los maestros fue adquirida por medio de cuestionarios estandarizados.

“Los maestros de kínder identificaron efectivamente a los estudiantes que podrían haberse beneficiado de cierta ayuda adicional utilizando únicamente sus habilidades de observación —no fueron específicamente entrenados para hacer estas evaluaciones”, dijo Nagin.

Al igual que como con cualquier otr estudio de investigación, sin importar qué tan bien todo esté construido, nunca es bueno sobre-generalizar. Este análisis, después de todo, fue realizado en niños anglosajones de bajos ingresos en Montreal, Canadá, quienes presuntamente, eran en su mayor parte inmunes al racismo sistemático y a una marcada disparidad socioeconómica que impacta a muchos estudiantes de primaria en Estados Unidos.

Pero es fascinante, notable y quizás un poco inquietante el tener que redefinir la intimidación y los comportamientos de desobediencia o agresivos.