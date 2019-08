¿Estamos engañando al Ejército?

Washington— El complejo militar-industrial no nos está dejando en la bancarrota –aunque algunos partidarios de la izquierda siguen nostálgicamente apegados a la creencia de que sí es así. Esto es ficción. Necesitamos ser claros acerca de esta situación.

Como lo he escrito anteriormente, una de las grandes historias encubiertas en Washington es la defensa del presupuesto contra el estado de bienestar. La defensa está siendo apaleada, exponiéndonos a riesgos a largo plazo.

No se sabe si en esta campaña electoral esta lección pueda aprenderse. Los presagios no son buenos. La diatriba más reciente en contra del Pentágono aparece en una edición reciente de la Revisión de Libros de Nueva York de Jessica T. Mathews, ex presidenta del Legado Carnegie para la Paz Internacional.

Se llama “El Indefendible Presupuesto de la Defensa de Estados Unidos” y estas son algunas de sus conclusiones.

“El gasto en la Defensa desplaza los fondos para todo lo demás, incluyendo una próspera economía y la necesidad de tener una sociedad saludable”.

“Actualmente, el gasto en la Defensa representa casi el 60 por ciento del presupuesto: todo lo demás es acomodado en las restantes dos quintas partes”.

“Seguimos gastando más en la Defensa que los siguientes ocho países más gastadores en conjunto: China, Arabia Saudita, India, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Alemania y Japón”.

De acuerdo con esta versión, los “altos” niveles de gasto militar están empobreciendo al resto de la sociedad.

El problema es que cada una de esas declaraciones es falsa, decepcionante e incompleta.

Empecemos con la idea de que la Defensa está desplazando a otras prioridades nacionales. La realidad es lo contrario. La expansión que está haciendo el Gobierno en atención médica y varios “subsidios” es lo que está dejando a un lado a otras prioridades, incluyendo –pero no limitado a– la defensa, el FBI, los parques nacionales, investigación científica, cortes federales y mucho más.

Durante el transcurso del tiempo, el Gobierno se ha transformado. En 1960, el gasto en la Defensa representaba el 52 por ciento del desembolso federal.

“Los recursos humanos” –que abarcan la Seguridad Social, Medicare, que aún no había sido creada en 1960, y otros subsidios– eran del 28 por ciento.

Para el 2018, el importe destinado a la Defensa se redujo a un 15 por ciento, mientras que los recursos humanos se dispararon al 71 por ciento.

Sin embargo, el envejecimiento de la población está incrementando constantemente el Seguro Social y gastos para el retiro, disminuyendo otros programas y requiriendo mayores impuestos o déficits más grandes.

Las tendencias podrían ser similares si los costos de las armas nucleares fueran agregados al presupuesto básico del Ejército.

Enseguida vamos a desmentir la afirmación de que la Defensa representa el 60 por ciento del presupuesto, el número utilizado es el 15 por ciento. Aunque ambos pueden estar en lo correcto.

La manera en que Mathews obtiene el 60 por ciento es ignorando el gasto en subsidios –siendo la parte más grande y que está creciendo más rápido del presupuesto– y comparando los desembolsos de la Defensa únicamente con los llamados gastos “discrecionales”.

Naturalmente, la Defensa parece más grande cuando se compara contra una cantidad más pequeña.

Los analistas del presupuesto, que son personas como yo, pueden detectar ese truco engañador. Sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta.

Mi colega Fareed Zakaria, quien normalmente es sensible a esos temas, escribió una columna elogiando el ensayo de Mathews como “soberbio”. Esa es una exageración. También, hay que hacerles notar a los analistas políticos que las estadísticas que se mencionan arriba provienen de las Mesas Históricas, publicadas anualmente por la Oficina de Administración y Presupuesto.

Finalmente, existe la afirmación que usualmente es repetida de que la Defensa de Estados Unidos excede la cantidad que gastan en conjunto los ocho países mencionados. Aunque eso podría ser técnicamente cierto, es una casualidad estadística.

Los precios que pagamos por el Ejército –tropas, tanques, aeronaves– son más altos que los precios extranjeros. Esa es una carga para un ejército voluntario.

Otros países reciben más balas por su dinero.

“El presupuesto de la Defensa de Estados Unidos compra mucho menos que anteriormente”, hizo notar Rick Berger, analista de la Defensa y partidario de la derecha del Instituto de Empresas Americanas.

Ajustando las diferencias de precios, de acuerdo a una técnica llamada “compra del poder de la paridad”, nuestro gasto podría no exceder a los de los ocho países.

Lo que Mathews nos dio es una mitología anti Defensa que, si la creen, podría justificar la decepción que sentimos por el sistema que tenemos actualmente. Pero no debería de creerse, debido a que los hechos presentados son mayormente ficciones que están completamente en desacuerdo con el mundo que observamos.

Esto incluye a China que está construyendo un ejército de alta tecnología, una Rusia que está modernizando sus fuerzas, los posibles conflictos con Irán y Corea del Norte, los actos de terrorismo y la ciberguerra.

Ninguna de esas cosas garantiza un cheque en blanco para el Ejército. Mathews está en lo correcto de que existe un desperdicio en el sistema, incluyendo, como ella dice, sistemas de armas y bases que son preservadas mayormente debido a que tienen poderosos patrocinadores políticos.

Sin embargo, existe un desperdicio en muchos programas federales –Medicare, créditos estudiantiles y Amtrak, por ejemplo– y no deberían ser usados como pretexto para estancar el gasto necesario en la Defensa.

De igual manera, las guerras en Irak y Afganistán nos recuerdan que el dinero solo no puede asegurar el éxito en el campo de batalla.

Existe un problema más grande que el Congreso y los presidentes han evitado asiduamente durante décadas.

¿Para qué sirve el Gobierno? Hasta los años 1930, la respuesta principal era para la seguridad nacional y en menor grado para el desarrollo económico.

Ahora tenemos un estado de seguridad, un estado de bienestar y un estado de lo que ustedes quieran. Eso podría estar bien, aunque sería improbable, si en la próxima elección pudiera decidirse entre lo que es esencial y lo que es simplemente conveniente.