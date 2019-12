Estados Unidos todavía tiene una historia que contar

Nueva York– Somos un desastre, este país nuestro tan malhumorado. Más del 40 por ciento de los republicanos van a rastras hacia una autocracia declarada, bien dispuestos en las urnas hacia una presidencia sin las restricciones de los controles y equilibrios de la Constitución. Un porcentaje cada vez mayor del partido de Lincoln piensa que Donald Trump es un mejor presidente que Lincoln.

En el otro extremo se encuentran aquellos que buscan entre las fértiles praderas y solo ven silos de identidad, de raza, género, fe y clase, junto a fanegas de culpa. Es vergüenza, vergüenza, una vergüenza incesante. Ondea una bandera bajo tu propio riesgo. Los fundadores no estaban conscientes de las cuestiones de justicia racial y social. Cancélalos.

No hay alivio para el cansancio de nuestro colapso nacional. Incluso sin juicio político, las fiestas son un paréntesis de las guerras culturales, expresiones mudas de vítores cargados de tretas políticas. Al contemplar esta águila con un ala rota, algunos de nuestros mejores historiadores se preguntan ahora si es posible que haya alguna especie de discurso nacional compartido en un país en el que tantos se sienten alienados en una tierra desconocida.

Sin embargo, si ves de nuevo a través de las confusiones propias y ajenas, más allá del ruido de la turba de las redes sociales encontrarás un pasado perdurable que todavía puede salvarnos. La gran historia del experimento estadounidense, una nación que no es un Estado étnico, racial ni religioso, sino una idea, no está muerta. Ni siquiera es cosa del pasado.

En primer lugar, a pesar de una política presidencial que emana de las cloacas de la supremacía blanca, la nación de inmigrantes no se ha volcado contra los inmigrantes. El consenso, aunque maltrecho, sigue intacto: alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses dice que la apertura a los extranjeros es fundamental para nuestra identidad. La mayoría dice que los inmigrantes fortalecen el país.

En dos ocasiones anteriores, esta idea estimulante ha estado bajo un asedio mortal. En la década de 1850, mientras olas de refugiados irlandeses devastados llegaban a nuestras costas, el Partido Saber Nada (conocido así porque al cuestionar a sus miembros siempre decían “No sé nada”) se levantó para evitar que se convirtieran en ciudadanos. Aquellas masas hacinadas eran demasiado sucias, demasiado criminales, demasiado extranjeras, demasiado estridentes, demasiado gregarias, demasiado católicas. Lincoln odiaba a los de Saber Nada; su ascenso ayudó a conducir a su desaparición.

Luego, nuevamente, a principios del siglo XX nuestros mejores ángeles estaban prófugos. En un momento en el que más de cinco millones de estadounidenses juraban lealtad al Ku Klux Klan, el Estados Unidos de la década de 1920 se reestructuraba con base en el diseño del Klan. En el sur, ya se había eliminado el voto negro y la represión castrante de Jim Crow prevalecía incluso en algunos estados del norte del país.

Con la ley migratoria de 1924, el Klan logró su otra meta principal: la ley nativista más restrictiva de la historia. Tenía como propósito cerrar la puerta a los “indeseables”, principalmente judíos de Europa del Este, italianos y griegos del sur de Europa y armenios de Turquía, entre otros. Los chinos ya habían sido específicamente seleccionados para su exclusión. El diseño fue para asegurar el “americanismo puro”, una nación de protestantes blancos, nacidos en el país.

Y, sin embargo, henos aquí de nuevo, con el porcentaje de residentes nacidos en el extranjero en su nivel más alto en más de cien años, casi un catorce por ciento de la población. Todos estamos tratando de vivir conforme al discurso dominante estadounidense, a pesar de los jaloneos de la izquierda y la derecha para volvernos tribales.

“Estos valores que me enseñaron mis abuelos no se han ido a ninguna parte”, dijo el presidente Barack Obama al señalar el excepcionalismo estadounidense en 2016. Se trató de uno de los grandes discursos de su presidencia y uno que vale la pena recordar ahora, en estos oscuros días, como el argumento más fuerte que se haya hecho a favor del patriotismo progresista.

“Por eso nuestro Ejército puede verse como lo hace, todas las tonalidades de la humanidad, forjadas en el servicio común”, declaró. “Por eso todo aquel que amenace nuestros valores, ya se trate de fascistas o comunistas o yihadistas o demagogos locales, estará destinado a fracasar”.

Este es el país, dijo Obama en otro discurso: “donde puedes escribir tu propio destino”. Ciertamente no habría dicho eso de haber llegado aquí, encadenado, en 1619.

Pero 1619 no fue predestinación, como muchos quieren creer. A ese año siguió la emancipación de 1863, la ley de Derechos Civiles de 1964, la propia elección de Obama en 2008. Nada de eso purifica el pecado original de la esclavitud, pero demostró que el pueblo estadounidense, por regla general, escribe su destino para mejorar.

Hoy no hay un enemigo extranjero que nos una; ni la Corona británica, la Alemania nazi o una Unión Soviética comunista. Para la mayor parte del mundo, y más de la mitad de los estadounidenses, Trump es el unificador, el ahuyentador en jefe. Como lo vimos de nuevo esta semana en Europa, el presidente es un hazmerreír, alguien de quien mofarse por su bufonería, ignorancia y fanfarronadas. En unos cuantos días, hizo 21 declaraciones falsas, un microcosmos de su presidencia.

En casa, les declara la guerra a las instituciones estadounidenses: el Ejército, los tribunales, el Congreso, la prensa, el respeto a la verdad, la Constitución misma. Pero también enfrenta un juicio político seguro, porque lo que hizo no amerita otra cosa. Aunque lo más probable es que no sea destituido del cargo, una mayoría de estadounidenses afirma que ha cometido un delito que justifica esa medida. Siempre será recordado por las flagrantes violaciones a su juramento.

Hemos de decirlo fuerte y claro al resto del mundo: “L’état, c’est moi” no está en ninguna parte de nuestros documentos fundacionales. Esa es otra historia que Estados Unidos todavía puede contar.