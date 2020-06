Estados Unidos es grande

Rubén Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— Aunque aplaudo los arrestos de cuatro ex oficiales de la Policía de Minneapolis acusados del asesinato de George Floyd y espero que pasen un tiempo en prisión, hay algo que me ha molestado acerca de las protestas.

No sólo ha sido el pillaje, los incendios provocados, los disturbios y la violencia. Eso es suficientemente malo. También necesitamos que se hagan arrestos y se encarcele a los responsables de esos delitos.

Finalmente le puse el dedo a este tema gracias a la sobrina de Floyd, Brooke Williams, quien habló durante el funeral de Floyd que se llevó a cabo en esta semana en Houston.

Lo que me molesta es la actitud de los manifestantes. Están enojados y tienen razón en estarlo. Aunque muchos de ellos han abandonado la razón. Están reaccionando excesivamente y se están auto-dañando, y también se están cortando la cabeza.

Antes de hablar de eso, ésta es una historia que sucedió en mi casa.

Como mexicoamericano, le doy el 100 por ciento de mi amor y gratitud a la parte “americana” de esa frase. De hecho soy más estadounidense-mexicano que mexicoamericano.

Como tal, siempre me he sentido desconcertado con los mexicanos que viven en Estados Unidos que aseguran que aman a México –aun con todas sus fallas– que incluyen un gobierno fallido que no puede proporcionarles las suficientes oportunidades a su propia gente.

Por supuesto, los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen la prerrogativa de amar a un país que les volteó la espalda. Aunque durante muchos años, no me di cuenta.

Para mí, México es el país que se deshizo de mi abuelo cuando era niño porque no tenía dinero, tenía la piel oscura y solo fue educado hasta el sexto año de primaria. Al diablo con México.

Luego, algunos de mis amigos mexicanos me enseñaron que para ellos, México es mucho más grande que su incompetencia y gobierno corrupto. De hecho, la mayoría de los mexicanos separan las dos cosas. Odian al gobierno pero aman al país.

Ahora, regresemos a las protestas, y a lo que Williams les dijo a los que se reunieron en la Iglesia Fuente de Orgullo para el funeral de Floyd. Los presentes fueron a llorar la muerte de un hombre ordinario que se convirtió en mártir para la causa de acabar con la violencia policíaca.

Pero antes de que se fueran, también recibieron una dosis de política. En una crítica al presidente Donald Trump, Williams declaró: “Alguien dijo “Hay que hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente”, pero ¿cuándo ha sido grande Estados Unidos?”.

Perdón, pero si la familia de Floyd y los manifestantes quieren odiar a los cuerpos policíacos de Minneapolis que lo mataron, eso es entendible. Si desean extender ese resentimiento a Trump, también está bien.

Y si quieren ir más lejos y describir a todos los policías de la manera en que muchos policías tratan a los afroamericanos y latinos, eso podría no ser útil pero tiene una cuestión poética a su alrededor.

Pero ¿qué pasaría si dejamos a Estados Unidos fuera de todo esto? Por otro lado, en mi cabeza, todo lo que este país hace es escuchar a Merle Haggard. “Cuando recorremos nuestro país, ellos están caminando y luchando a mi lado”.

Al escuchar a Williams, pensé para mí mismo: Alguien necesita una lección de Historia, seguido de un curso de Civismo.

Eso sería necesario doblemente para los vándalos que durante las protestas, han pintado con un atomizador esta palabra en algunos edificios: “Amerikkka”.

Esa es una tontería. ¿De qué Estados Unidos están hablando? ¿Qué Estados Unidos ven ellos como sistemáticamente racista, que esté hecho del mismo material que el Ku Klux Klan? No es el que yo conozco.

El racismo nunca va a desaparecer. Pero si los que están enojados por la muerte de Floyd siguen hablando sin sentido, sus aliados lo van a hacer.

Estados Unidos no es perfecto, y nunca ha sido perfecto. Sus pecados incluyen esclavizar a los afroamericanos, matar a los nativos americanos, robarle el suroeste a México, y el confinamiento de los japoneses-estadounidenses, por nombrar sólo algunos.

Sin embargo, lo grandioso de este lugar es que tiene un chip de computadora muy profundo que permite corregir sus imperfecciones. Tiene un brillante sistema de pesos y contrapesos para impedir que cualquier rama del gobierno erosione los derechos de los ciudadanos.

Con toda seguridad, en los últimos cientos de años ha derramado más sangre para liberar a personas de otros países que la mayoría de las naciones que han defendido a su propia gente.

El mundo está lleno de países impulsados por sus propios intereses en donde la gente busca a los que son de su misma calaña. Así no es como nosotros nos comportamos.

Sólo en Estados Unidos uno puede ver a corporaciones que despiden a los directores generales que hacen declaraciones insensibles acerca de Floyd o de su muerte.

Sólo en Estados Unidos podemos ver que los oficiales de la policía marchan con los manifestantes que hacen un llamado para quitarle el financiamiento a los departamentos de Policía.

Sólo en Estados Unidos podemos ver que una pequeña niña anglosajona sostiene una pancarta en una calle en donde se lee: “Las Vidas de los Afroamericanos Importan”.

Ése es mi Estados Unidos. ¿Y es grande? Es mejor que crean que lo es.