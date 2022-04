Esta TikToker de Washington está haciendo que la gente revele su salario

Washington— Hannah Williams trabaja como analista de datos para un contratista del gobierno y gana 115 mil dólares al año.

A ella no le incomoda que uno sepa esa información y tampoco le molesta que cualquiera sepa los detalles sobre su carrera que no están en su currículo, que redactó cuidadosamente.

PUBLICIDAD

Ella le dice a uno esos datos sin dudarlo, que en su primer trabajo al egresar de la universidad fue como vendedora por teléfono y ganaba 40 mil dólares al año y que todos los días recibía rechazos desalentadores.

También le puede contar que renunció para convertirse en analista de datos junior para una pequeña empresa contratista del gobierno, un empleo en el que ganaba 55 mil dólares al año, tenía acceso a información ultra secreta y que aumentó 40 libras de peso. Trabajó en un edificio de extrema seguridad y no podía salir durante el día, así que pasaba sus descansos tomando café en el Dunkin Donuts que estaba en el edificio.

De igual manera le puede contar que renunció a ese empleo y a otro después de eso y temía que hubiera “arruinado su currículo” porque todos esos empleos los tuvo en menos de tres años.

“Pensé que nadie me contrataría nuevamente”, dijo. Pero luego, llevó a cabo una investigación sobre los rangos de salarios en ese campo y aprendió a destacar sus fortalezas y cuando se reunió con una reclutadora de empleados, se sintió confiada para hablar de números. “Cuando ella me preguntó cuánto deseaba ganar, le pregunté, ‘¿Cuál es el presupuesto que tienen para ese puesto?’”.

Aunque es impresionante que a los 25 años, Williams se las ha arreglado para aumentar su salario de 40 mil dólares en casi tres veces esa cantidad, pero ésa no es la razón por la que les estoy contando esto de ella. Les digo esto porque ella está tratando de ayudar a otras personas a encontrar el éxito en un mercado laboral que es frecuentemente opaco.

Williams se graduó de un Community College del Norte de Virginia y de la Universidad Georgetown. Ella ha logrado tener seguidores en TikTok hablando públicamente acerca de sus experiencias laborales en Washington.

Aunque recientemente, llevó esa conversación más lejos. Ha estado persuadiendo a otras personas del Distrito Columbia para que hablen abiertamente de sus empleos.

Durante la semana pasada, Williams publicó videos en TikTok e Instagram bajo el nombre de La Calle de los Salarios Transparentes. En ellos aparece en el área de Georgetown en el Distrito Columbia y en Arlington, Virginia, preguntándole a la gente qué hacen y cuánto dinero ganan.

En los videos aparece una enfermera, un salvavidas, un científico de cohetes, arquitecto y trabajadores gubernamentales –y todos revelan cuánto ganan. En los videos aparece un editor que gana 60 mil dólares al año, un contratista de la Marina que recibe 75 mil dólares anuales y un ingeniero de ventas que obtiene 145 mil dólares al año.

Dos maestros que aparecen en videos separados dicen que sus salarios anuales son de 83 mil y 100 mil dólares –cantidades que han dado lugar a que muchas personas que vieron las grabaciones expresaran su impresión y otros citaran el alto costo de la vida de la región.

Hasta ahora, Williams ha publicado seis videos, y han tenido millones de vistas. Uno de los videos tiene más de 14 millones de vistas.

“Si la Gran Resignación nos ha enseñado algo, es que los números son poderosos”, comentó Williams. “Cuando los empleados se empoderan, usualmente influencian el cambio. Me pregunto, ‘¿Qué mejor manera de lograr que se sepan los salarios en el Internet que preguntándole a la gente?’ Pensé que eso tendría éxito, pero no tenía idea que se harían virales”.

Ella no esperaba que las entrevistas provocaran que miles de extraños hicieran clic, comentaran y pidieran más contenido.

“Me fascina esta serie”, escribió una persona. “Voy a vestirme y salir a caminar por las calles del Distrito Columbia con la esperanza de que puedas encontrarme”.

“Como alguien que busca lograr un enorme cambio en mi carrera, por favor, no dejes de hacer estos videos!”, escribió otro.

“Una serie fenomenal. Ven a Filadelfia”, escribió alguien más.

Los que comentan le han urgido a visitar Houston, Chicago y Nueva York. Williams comentó que planea visitar otras ciudades y preguntarle a la gente de esos lugares acerca de sus salarios.

Ese recorrido nacional sin lugar a dudas que le darán a Williams más vistas, pero también les dará a las personas que los ven un panorama completo del salario en todo el país y en sus comunidades.

El hablar acerca de los ingresos sigue siendo un tema tabú, y algunas empresas tratan de impedir que sus empleados revelen sus salarios a sus compañeros de trabajo. Los esfuerzos contra ese silencio acordado genera importantes preguntas: ¿Quién se beneficia mayormente de esa falta de transparencia acerca del salario y a quién afecta más?

“El no conocer esos salarios ni tener esas conversaciones transparentes es una verdadera desventaja para las mujeres y personas pertenecientes a minorías porque son las que tienen más probabilidades de sufrir algún abuso”, dijo Williams. “Así que, el tener esas conversaciones es verdaderamente importante para cerrar la brecha de los salarios e incrementar la diversidad en las empresas”.

Hace unos años, escribí una columna acerca de que el Distrito Columbia tiene la brecha más amplia en los salarios para las mujeres afroamericanas. En él, comento acerca de una mujer afroamericana de unos 70 años que trabajaba en la industria del servicio y no tenía ahorros ni plan de retiro.

“Es probable que tenga que trabajar hasta que me muera, y ésa es la verdad”, dijo.

El primer día en que Williams sostuvo un micrófono frente a extraños y les preguntó acerca de sus salarios, se sentía nerviosa. Creó un logo y lo imprimió en camisetas para que la gente pudiera ver que tenía un propósito para hacer las preguntas. Aún así, no sabía cómo respondería la gente.

Hasta ahora, dijo, no ha encontrado a nadie que se haya molestado o la haya amenazado. Si las personas no quieren revelar cuánto ganan, ella no las presiona. Sin embargo, si dudan, invierte tiempo explicándoles por qué importa tener esa conversación.

Williams recordó una conversación interesante que tuvo con una mujer en Arlington hace unos días. La mujer reconoció a Williams por el TikTok pero dijo que no la pudo convencer de que revelara su salario. “Voy a trabajar esto en una terapia”, dijo en broma la mujer.

“No pretendemos cambiar la manera de pensar de la gente de la noche a la mañana”, dijo Williams. “Pero aún las personas que no desean decirlo, se llevan algo en qué pensar. Así que muchos de nosotros equiparamos nuestro salario con nuestro patrimonio. Necesitamos desconectarnos de esa idea. Se trata literalmente de una cifra y es altamente probable que uno reciba menos dinero del que merecemos”.

Algunos de los salarios que la gente ha compartido en los videos han dejado a las personas que comentan lamentándose de su salario, discutiendo la necesidad de hacer cambios en su carrera y pedirle a Williams que visite partes de la región del Distrito Columbia que son menos acaudaladas.

Williams comentó que quiere “ir a todas las partes de la ciudad” pero que eso tomará tiempo. Ella pasa sus días de la misma manera como lo hacen las personas a las que entrevista –trabajando.