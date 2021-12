Esta Navidad, desesperarse no es la respuesta

Muchos en nuestro país han perdido la simple confianza de que se avecinan días mejores, por una variedad de razones comprensibles.

Están los falsos amaneceres del coronavirus, seguidos de nuevos temores. Hay precios en aumento y estanterías vacías, como en la Rumania soviética.

Está Afganistán, descendiendo a una catástrofe provocada por el hombre. Hay aumentos de la violencia urbana. Hay una injusticia racial profundamente arraigada. Y un entorno que se tambalea bajo una presión terrible. Todo parece gritar a coro caótico: las cosas no mejoran.

Ese espíritu posee nuestra política. La derecha ve a un país en decadencia cultural, despojado de su identidad y valores. La izquierda teme que estemos avanzando hacia un nuevo autoritarismo estadounidense.

Ambas son ideologías de pérdida profetizada. En una sociedad, tales resentimientos fácilmente se vuelven sépticos. Tantas personas, por lo demás irónicas, parecen capturadas por la política del puño cerrado.

Una parte parece desear sinceramente a algunos de sus vecinos humillación y daño.

En tales circunstancias, puede parecer imposible mantener la esperanza. Sin embargo, desde una edad temprana, si tenemos suerte, se nos enseña que la esperanza misma sostiene.

Una de las garantías más fundamentales de la infancia para un padre es agacharse y decirle a un niño que llora: está bien. Todo estará mejor.

Tenemos un deseo instintivo temprano de saber que las pruebas son temporales, que las heridas sanarán y que al final todo irá bien.

Cuando un abusador infantil viola tal promesa, es la traición más cruel posible. Cuando los jóvenes y los adultos pierden la confianza en la posibilidad de un día mejor, puede resultar en enfermedades y estragos de la desesperación: adicción a las drogas que conduce a una sobredosis, alcoholismo que conduce a insuficiencia hepática, depresión que conduce al suicidio.

Un columnista que viva a través de una ilustración de columna adecuada probablemente debería revelarlo. He estado lidiando con el cáncer durante mucho tiempo. Durante la mayor parte de ese período, el cáncer intentaba matarme sin que yo lo sintiera. Fue interno y teórico. Ahora he llegado a una fase diferente y desagradable, en la que el cáncer intenta matarme y me hace sentirlo, la fase en la que los planes de vida se deshacen y las personas que amas te ven debilitar.

No estoy cerca de la muerte y no planeo estarlo pronto. Pero hay un momento en el progreso de una enfermedad como la mía en que crees que te recuperarás, que mejorarás.

Y he pasado el punto en que esa esperanza es creíble. Ahora, Dios o el destino ha hablado. Y las palabras resuenan como puertas de hierro: No, no estará bien. No mejorarás.

Tales reflexiones fluyen naturalmente cuando escribe desde el país de las maravillas antiséptico de la sala de hospital de vacaciones. Pero casi todas las vidas eventualmente involucran tales pruebas de esperanza. Algunas preguntas, incluso cuando no son urgentes, son universales: ¿Cómo podemos dar sentido al sufrimiento ciego y estúpido? ¿Cómo vivimos con propósito en medio de eventos que gritan de azar injusto? ¿Qué sostiene la esperanza cuando la razón es escasa?

El contexto de la historia de la Natividad es una esperanza mal entendida. Los profetas y el pueblo judío esperaron durante siglos con desafiante expectativa que el Mesías librara a Israel del exilio y de sus enemigos. Esta fue esencialmente la creencia incorporada de que algo diferente y mejor era posible, que alguna intervención divina trascendental podría cambiarlo todo.

Pero el evento tan esperado llegó de una forma completamente inesperada. No como el triunfo de la política y el poder, sino con una humildad y una vulnerabilidad impactantes.

El deseo del mundo en un bebé que vomita. Coros angelicales actuando para personas sin cuenta social. Un destello de gloria junto con el olor a excrementos de animales.

Claramente, este giro sagrado de la trama nos invita a suspender nuestra incredulidad por un momento y considerar alguna revisión revolucionaria de la verdad espiritual.

O al menos esto es lo que dice la historia, que intentamos interpretar bajo textos limitados, incluso conflictivos. No importa cómo reaccionemos a la historicidad de cada elemento, sin embargo, la Natividad presenta la realidad interior de la llegada de Dios.

Es un Dios que hace todo lo posible para buscarnos.

Es un Dios que eligió el camino bajo: poder en la humildad; fuerza perfeccionada en la debilidad; los últimos serán los primeros; Bienaventurados los más pequeños de estos.

Es un Dios que estaba envuelto en sangre y huesos y destinado al sufrimiento humano, que no trata de explicarnos, sino que simplemente comparte. Quizás sea el más difícil de comprender: la asombrosa vulnerabilidad de Dios.

Y es un Dios de esperanza, que ofrece una seguridad diferente a la del cumplimiento de nuestros deseos más profundos.

Él promete una transformación del corazón en la que liberamos la carga de nuestros deseos y vivimos a la espera de los propósitos de Dios que se desarrollan, hasta que todas sus misericordias sean reveladas.

Hay un número casi infinito de formas distintas a los coros angelicales en las que Dios anuncia su llegada.

Tengo amigos que han experimentado un rayo de misión innegable, o que ven a Dios en la profunda belleza de la naturaleza, o conocen a Jesús al servir a los desposeídos.

Para mí, esas garantías no son fáciles ni frecuentes. Los míos son una vista menos grandiosa que un breve vistazo detrás de una cortina. En el poema de Sylvia Plath "Black Rook in Rainy Weather", escribió sobre una luz “incandescente” que puede poseer “los objetos más obtusos” y “conceder / un breve respiro del miedo”. Plath concluyó: "Ocurren milagros, / Si quieres llamar a esos espasmódicos / Trucos de resplandor milagros. La espera ha comenzado de nuevo, / La larga espera por el ángel. / Por ese raro descenso aleatorio".

La esperanza navideña bien puede caer en la categoría psicológica de cumplimiento de deseos. Pero eso no refuta la posibilidad de deseos realmente cumplidos. En Navidad, consideramos la evidencia vívida y desorientadora de que la esperanza gana.

Si es cierto, es una historia que puede reorientar todas las historias humanas. Significa que Dios está con nosotros, incluso en el sufrimiento. Es la seguridad, como de un padre, como de un ángel, como de un salvador: está bien. E incluso en el extremo de la muerte (citando a Julian de Norwich): “Todo irá bien y todo irá bien”.

