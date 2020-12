Escasean los latinos en las designaciones del gabinete de Biden

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— No pretendo parecer ingrato.

¿No es eso lo que se supone que deberíamos decir?, pero, esperen un momento. Ingrato es exactamente lo que pretendo ser.

Debido a que, como latino, y especialmente como México-americano, tengo muy poco qué agradecer al observar la primera ronda de seleccionados al gabinete del presidente electo Joe Biden.

Tomando en cuenta que este hombre de 78 años ha pasado toda su vida atrapado en el mundo de los afroamericanos y anglosajones, me di cuenta que eventualmente no tomaría mucho en cuenta a los grupos que no encajan en ese estrato demográfico. Eso incluye a los latinos, asiático-americanos, musulmanes-americanos y otros.

Nunca se me ocurrió que esa traición pudiera suceder antes de que Biden hiciera su juramento como presidente. En estos días todo ha sido muy apresurado.

Además de la vicepresidenta, hay 15 lugares en el gabinete, pero sólo cuatro importan realmente. La posibilidad de servir como procurador general o encabezar los Departamentos de Estado, Defensa y el Tesoro, son los puestos muy codiciados que usualmente son otorgados a hombres anglosajones.

Los otros 11 puestos son menores y es allí en donde usualmente uno encuentra a mujeres y personas de color. Los “segundones” del gabinete incluyen a los Departamentos del Trabajo, Energía, Educación, Transporte, Interior, Asuntos de los Veteranos y Vivienda y Desarrollo Urbano.

En toda la historia de la República, sólo ha habido un latino que ha ocupado uno de esos puestos altos. Alberto González fue procurador general en la administración de George W. Bush, y fue puesto allí por un republicano.

No es sorprendente que en el gabinete de Biden, los anglosajones y afroamericanos fueran invitados primero a abordar la nave. Recientemente, Biden nombró al general retirado Lloyd Austin para que sea secretario de la Defensa. Si llega a ser confirmado, Austin podría ser el primer afroamericano en encabezar el Pentágono.

Eso significa que tres de las cuatro principales nominaciones ya están ocupadas por un hombre anglosajón para el Departamento de Estado, una mujer anglosajona para el Tesoro y un hombre afroamericano para la Defensa.

Para los demócratas, esos tres grupos abarcan muchas de las bases. Y hay un cuarto puesto, que usualmente es ocupado por una mujer afroamericana.

Aunque los grupos latinos exigieron unos cinco puestos en el gabinete, serán muy afortunados si obtienen tres. Los dos seleccionados latinos de Biden hasta ahora son Alejandro Mayorkas, un cubano-americano que encabezará el Departamento de Seguridad Interna y Xavier Becerra, un México-americano que fue nominado para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés.

Ambos son inmensamente talentosos y tienen un largo récord en el servicio público.

Como ex procurador de Estados Unidos y director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Mayorkas encaja perfectamente en un puesto que encuadra en su timonel.

Es trágico que no podamos decir lo mismo acerca de Becerra, quien se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad Stanford y fue legislador del estado de California y congresistas durante 12 términos antes de convertirse en el procurador general de California. Como se señaló en un cáustico editorial que publicó The Wall Street Journal, el abogado no tiene experiencia en el campo de la atención médica. Y su nominación está siendo atribuida a su pura identidad política y la necesidad de Biden de otorgarle un puesto a los latinos.

Muchas gracias, Joe. Usted escogió a uno de nuestros astros prominentes, y en lugar de nominarlo para el puesto de procurador general, un puesto en el que hubiera encajado naturalmente y uno para el que él está supremamente calificado, lo aventó al HHS y dejó que fuera vapuleado por la crítica.

Esto es un karma. Hace cuatro años, los demócratas se mofaron ante la idea de que Ben Carson, un médico afroamericano que no tenía experiencia en asuntos urbanos, fuera el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ahora, algunas de las mismas personas aplauden la nominación de un abogado hispano que no tiene experiencia en la Medicina para encabezar el Departamento que es el responsable de proteger la salud pública.

Bueno, podría haber sido peor. Podríamos estar enfrentando una crisis nacional de salud.

Si Biden quiere que los latinos sean agradecidos, puede empezar dándole a la más grande y aparentemente menos poderosa minoría de Estados Unidos algo de valor, más allá de la labia y promesas de un gabinete que “se parece a Estados Unidos”.

Sesenta millones de latinos representan el 18.5 por ciento de la población de Estados Unidos. En 20 años, se estima que esa cifra aumente al 25 por ciento. De acuerdo a un estudio realizado por Colaboración de Donadores Latinos, los latinos tienen un producto interno bruto anual de 2.13 trillones de dólares. También somos votantes cruciales que decidimos las elecciones para quien desee ganarlas.

Tres estados cruciales, Arizona, Florida y Nevada, tienen grandes poblaciones latinas. Estamos aumentando nuestra presencia en Michigan, Georgia y Virginia.

¿Adivine qué, Joe?, cada vez más, Estados Unidos se está viendo como latino. El país ha cambiado. Alguien debió habérselo dicho.