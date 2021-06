Es libertad de expresión, estúpido

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— ¿Pueden los mexicanos experimentar el racismo en Estados Unidos?

Será mejor que lo crea. Ha estado sucediendo en el suroeste de Estados Unidos durante más de 170 años.

La apropiación de tierras conocida como la Guerra México-Estadounidense fue caracterizada acertadamente por el ex presidente Ulysses S. Grant como “una de las guerras más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil”. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin al conflicto de dos años en 1848 al precisar el requisito de que los descendientes de mexicanos que quedaran en el vasto territorio que se dividiría en ocho estados fueran tratados con equidad, respeto y dignidad.

Sí, no tanto. Había escuelas públicas segregadas, cines y piscinas comunitarias. A decenas de mexicoamericanos se les negaron oportunidades profesionales y la policía los maltrató.

Ahora, a medida que un mayor número de inmigrantes mexicanos encuentran su camino hacia sus trabajos en el Medio Oeste, el Noreste y el Sur, este fenómeno de racismo contra los mexicanos puede llegar pronto a una ciudad o pueblo cercano a usted.

El flagelo ya llegó a Asheboro, Carolina del Norte, donde los funcionarios de una escuela media superior local recientemente retuvieron el diploma de Ever Martínez López, de 18 años, por el pecado de mostrar una pizca de orgullo cultural. Intentaron intimidarlo para que se disculpara por ejercer su derecho a la libertad de expresión vistiendo un trozo de tela sobre sus hombros sobre su toga de graduación. Desafortunadamente, el artículo es, para los nativistas y los conservadores culturales, similar a una capa roja ondeada frente a un toro: la bandera mexicana.

Los padres de López vinieron de México. Y esta fue su pequeña manera de mostrarles respeto y agradecerles por hacer posible su educación.

Lo que sucedió a continuación nunca debería suceder. No en este país. Un video de amplia circulación de la ceremonia de graduación muestra a López haciendo una pausa mientras estira la mano para estrechar la mano de la directora Penny Crooks. El estudiante entabla una breve conversación con Crooks quien, según la familia de López, le ordenó quitarse la bandera. López se negó. Mantuvo su bandera puesta y cruzó el escenario.

Amo a este chico. Nací en Estados Unidos, al igual que mis padres y tres de mis abuelos. Mis bisabuelos eran texanos que no cruzaban una frontera tanto como una frontera los cruzaba a ellos. Soy más estadounidense que la mayoría de los idiotas que me dicen “¡Vuelve a México!” y, aun así, debo decir: este chico grita ser “estadounidense”. Mi tribu es intransigente y no responde bien a que la empujen y le digan qué hacer. Este pequeño alborotador encaja perfectamente.

Crooks no lo vio de esa manera. Si bien el graduado recibió un libro de diploma vacío en el escenario, se suponía que debía recoger su diploma personalizado al día siguiente. Pero los funcionarios de la escuela se negaron a dárselo, alegando que López había violado el “código de vestimenta” de la ceremonia de graduación.

Vamos amigos, pueden hacerlo mejor que eso. ¿Alguien realmente cree que, si López hubiera llevado las barras y estrellas sobre los hombros, habría sido humillado de esta manera?

Esto fue racismo, puro y simple.

Ahórreme el pobre argumento de que los mexicanos no pueden ser víctimas del racismo porque “no hay raza mexicana”. Claro, una vez, los biólogos afirmaron que en realidad solo había tres carreras, pero esa teoría pasó de moda con el caballo y la carreta.

Hoy, los científicos sociales reconocen que la raza es una construcción social. En pocas palabras, en una sociedad formada no por probetas sino por seres humanos, el concepto de raza no tiene un significado firme y objetivo. Significa solo lo que la sociedad decide que significa, y eso tiene mucho que ver con cómo algunas personas tratan a otras personas.

Los funcionarios de la Asheboro High School trataron muy mal a Ever Martínez López. Ellos son los que deberían disculparse.

Y deberíamos decirlo. ¿No es esa la lección del año pasado? El racismo no es solo en blanco y negro. Viene en todos los colores.

Los funcionarios escolares finalmente se echaron atrás. López obtuvo su diploma de esta semana, pero, por lo que parece, no se disculpó.

Para que conste, no soy muy aficionado a la bandera mexicana. Prefiero las barras y las estrellas. No siento ningún parentesco con la patria ancestral de mi abuelo. Soy más un mexicano estadounidense, y la parte “estadounidense” es lo primero.

e hecho, es exactamente por eso que lo que sucedió aquí me ofende tanto, y por qué también debería ofenderte a ti.