Entonces no te gusta la teoría crítica de la raza ¿Pero sabes lo que es?

San Diego— Como mexicano-estadounidense, me maravilla el descaro de los hombres blancos que discuten osadamente temas de los que no saben nada.

Eso incluye la teoría crítica de la raza (CRT). Muchos de los que desprecian la CRT no tienen la menor idea de qué es.

Comencemos con lo que no es. No es una manera de que la gente no blanca ajuste las cuentas presentando a los blancos como villanos racistas que son privilegiados, con derechos y frágiles.

Si tan sólo los oponentes de la CRT no sonaran tan privilegiados, autorizados y frágiles.

Ese es el perfil de Christopher Rufo, investigador principal del Manhattan Institute. Durante una aparición reciente en el podcast “The Interview” con Hugh Hewitt, Rufo definió simplistamente la CRT como “una ideología que sostiene que Estados Unidos es fundamentalmente racista” y “que el mundo puede dividirse en ‘opresor’ y ‘oprimido’ según el color de la piel”.

Hewitt, quien se describió a sí mismo como perteneciente a la “Primera Guerra Mundial de la teoría de la raza, que se remonta a la época de la acción afirmativa (y) contando por raza”, insistió en que todos los “problemas raciales” podrían vincularse a la CRT.

Si definen el término de manera tan amplia, los hombres blancos van a necesitar un vaso más grande para el “lloriqueo”.

El senador republicano Tom Cotton de Arkansas, un probable contendiente para la nominación republicana a la presidencia en 2024, se ha convertido en uno de los principales oponentes de la CRT, a pesar de que no parece entender nada al respecto.

Cotton lo admitió durante una aparición en el programa de radio de Hewitt. Cuando se le preguntó si tomó la CRT mientras asistía a la Facultad de Derecho de Harvard, el senador dijo: “No, por supuesto que no tomé cursos falsos como teoría crítica de la raza”.

Naturalmente, el hecho de que Cotton evitó los cursos de CRT lo convierte en la persona perfecta para sermonear al resto de nosotros sobre los males de esta cosa de la que no sabe nada.

Hambriento de una perspectiva más informada, busqué a dos profesores de derecho. Un afroamericano y una hispana.

Mi primera llamada fue a Randall Kennedy, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y uno de los principales académicos legales afroamericanos del país. En 1988, Kennedy me enseñó sobre “Raza, racismo y derecho estadounidense” en un curso con ese nombre.

“Hay algunas personas, las personas de la derecha, que básicamente están tratando de hacer de la CRT un buen truco electoral”, dijo. “Han creado algo que llaman CRT. Y es un buen hombre del saco. Pero la imagen que han creado de la CRT realmente no tiene más sustancia que eso”.

Kennedy habló mucho.

“Ahora, si volvemos a cuando estabas en mi clase, había algo llamado CRT entonces, y los teóricos críticos de la raza tenían dos ideas centrales que eran perfectamente plausibles y sensatas. Una idea era simplemente que la raza y el racismo han sido centrales en la vida de Estados Unidos. Bueno, francamente, ¿quién puede discutir eso? Y la segunda idea era que la reforma de las leyes antidiscriminatorias de la Segunda Reconstrucción era, en sí misma, insuficiente para crear un Estados Unidos verdaderamente justo”. Una vez más, eso es cierto.

Mi siguiente llamada fue para Laura Gómez, una ex compañera de clase de la universidad. Una de las pocas profesoras de derecho mexicano-estadounidenses en el país, enseña en la Facultad de Derecho de UCLA, donde fue cofundadora del Programa de Estudios Raciales Críticos.

Le pedí a mi vieja amiga que descompusiera la CRT.

“En lugar de ver un acto de racismo o un acto de discriminación como algo único cometido por una sola persona mala o ignorante contra una sola víctima, la teoría crítica de la raza ve el racismo como incrustado en la historia y la sociedad estadounidenses”, dijo.

A continuación, le pregunté a Gómez por qué pensaba que el Partido Republicano se había centrado en el concepto.

“Te daré tres respuestas”, dijo. “Una está relacionada con George Floyd. La otra está relacionada con los educadores K-12. Y la otra está relacionada con la cuenca del sonido de la derecha”.

El asesinato de Floyd por la Policía en mayo de 2020 obligó a los estadounidenses a “realmente comenzar a pensar en el racismo sistémico”, explicó Gómez. Mientras tanto, dijo, se capacitó a maestros y administradores en escuelas de educación inculcadas de “estudios raciales críticos”. Y finalmente, señaló, el tema se amplifica con “las fundaciones de derecha y el establecimiento de los medios de comunicación que mantienen viva la controversia y la convierten en parte de la guerra cultural”.

La guerra por la CRT comenzó en la década de 1970. Fue entonces cuando el fallecido profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Derrick Bell, y otros eruditos legales, concluyeron que la forma de arreglar Estados Unidos no era ser daltónico, sino consciente del color. Sólo entonces podremos tener una conversación honesta sobre la raza.

Qué idea tan sencilla. Y qué lástima que, después de todos estos años, algunas personas todavía la encuentren tan aterradora.