En Texas, el vigilantismo reemplaza al estado de derecho

Washington— Al menos ocho estados han aprobado leyes que pretenden prohibir los abortos en las primeras etapas del embarazo, las llamadas leyes de latido fetal que prohibirían el aborto a las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Sin embargo, aquí es la frase operativa “Purport to”. Debido a que estas leyes son claramente inconstitucionales, al menos hasta que la Corte Suprema diga lo contrario, los jueces federales han intervenido para impedir que entren en vigencia.

Ahora Texas ha ideado un mecanismo para acabar con los tribunales federales, o eso se cree.

La nueva ley del estado prohíbe el aborto una vez que hay un latido fetal “detectable”. Pero prohíbe a los funcionarios del gobierno estatal hacer cumplir la prohibición. En su lugar, subcontrata ese trabajo a individuos privados —vigilantes antiaborto— quienes tienen la facultad de acudir a la corte estatal para demandar a cualquiera que realice un aborto supuestamente ilegal o “ayude o incite” a tal procedimiento.

¿Su recompensa? una recompensa de al menos 10 mil dólares más costos legales. Imagínese lo que eso podría significar en Texas, el estado que promovió la ley Roe v. Wade.

Este es el acoso que está esperando a que suceda. Cualquiera que se oponga al aborto puede demandar a cualquiera: los familiares de una mujer que busca un aborto, un consejero que llama a una clínica para hacer una cita, cualquier médico o enfermera que se involucre en el procedimiento, en cualquier parte del estado en cualquier momento.

Si la ley entra en vigencia según lo programado el 1 de septiembre, el riesgo y el caos resultantes cerrarían los proveedores de servicios de aborto en el estado. Que es, por supuesto, el objetivo.

También es una privatización con un propósito: evitar que los defensores del aborto utilicen los tribunales federales para hacer cumplir sus derechos constitucionales. Si solo las partes privadas, no los funcionarios estatales, están involucradas en la aplicación de la ley, afirman sus defensores, no hay ningún gancho para que los tribunales federales intervengan. Inteligente, pero, esperemos, equivocado.

Como argumenta un grupo de proveedores y defensores del aborto en Texas en una demanda federal recientemente presentada, “Si este intento de despojar a los tejanos de sus derechos constitucionales federales no se bloquea, cualquier estado podría igualmente subvertir los derechos constitucionales federales de un grupo desfavorecido en ese estado”, argumentaron.

Citando puntualmente un fallo de la Corte Suprema de 1953 que anuló el intento de Texas de aislar las primarias políticas solo para blancos de la revisión de la corte federal, la demanda sostiene: “En el fondo, la pregunta en este caso es si Texas puede adoptar una ley que se proponga ‘hacer precisamente lo que la (Constitución) prohíbe. “La respuesta a esa pregunta debe ser no. De lo contrario, los estados y localidades de todo el país tendrían rienda suelta para atacar los derechos federales que no favorecen”.

El derecho al aborto no sería el único objetivo, advierte la demanda. “Hoy son los proveedores de servicios de aborto y quienes los asisten; mañana podrían ser los compradores de armas los que se enfrenten a la responsabilidad de cada compra. Las iglesias podrían ser llevadas a tribunales remotos para defender sus prácticas religiosas porque alguien en algún lugar no está de acuerdo con ellas. Los vecinos pueden demandar a parejas del mismo sexo por obtener una licencia de matrimonio. Y las familias negras podrían enfrentar demandas por inscribir a sus hijos en escuelas públicas. No es difícil imaginar cómo los estados y municipios empeñados en desafiar la ley federal y el poder judicial federal podrían anular los derechos constitucionales si S.B. 8 puede entrar en vigor”.