En esencia, Trump ha comprendido la política china

Nueva York– Para el presidente de China, Xi Jinping, el consejo de Deng Xiaoping sobre la manera en que China debía crecer —“manteniendo un perfil bajo”— era una medida del pasado. La discreción no es su fuerte.

Desde que Xi se convirtió en presidente en 2013, ha dejado muy claras las ambiciones de China, al subir la apuesta en los frentes estratégico, militar, tecnológico y económico. Ahora, Estados Unidos está en una guerra ideológica directa con China para decidir qué forma debe tener el mundo en el siglo XXI.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los valientes manifestantes en Hong Kong que luchan por conservar el Estado de derecho en contra de la amenaza de la absorción hacia un autoritarismo chino sin ley, son facetas de esta confrontación global. Si nos concentramos en la señal y no en el ruido descontrolado que gira a su alrededor, en general el presidente Donald Trump ha comprendido la política de China. Incluso un reloj detenido da la hora dos veces al día. Llegó el momento de trazar una línea en la arena en contra de Xi y su intento por abarcar todo.

Xi, quien fue víctima de la crueldad de Mao durante la Revolución Cultural, absorbió la lección de que la crueldad es la condición “sine qua non” de un gobierno autoritario de un solo partido. Ha abolido los mismos límites de los periodos a la presidencia que diseñó Deng para evitar el surgimiento de otra figura como Mao, con lo cual se ha instalado como cuasiemperador de por vida.

Ha arrestado a manifestantes y abogados que defienden los derechos humanos, ha desplegado tecnología (robada o no) para crear su Estado de vigilancia, ha perseguido a los uigures por medio de un sistema de campos de concentración dedicados a una “reeducación” orweliana y ha cultivado un clima de miedo, todo por su “sueño chino”. La imagen de los manifestantes de Hong Kong derribando torres de reconocimiento facial es icónica en una época en la que Xi quiere que el mundo sea un lugar seguro para los dictadores.

La represión doméstica de Xi ha ido acompañada de una agresiva agenda internacional. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda para que Eurasia quede encerrada en la dependencia de China, la construcción de puestos militares en islotes del mar de China meridional, el anuncio que hizo Xi en 2017 de que el modelo chino ya estaba listo para exportarse a naciones que “quieran acelerar su desarrollo y al mismo tiempo conservar su independencia”, el empujón tecnológico de la iniciativa “Hecho en China 2025” mediante la adquisición, el robo y la producción de conocimiento a nivel nacional… todo lo anterior fueron desafíos lanzados a Occidente.

Trump reconoció de manera acertada la amenaza y respondió, aunque de forma errática. Xi no es el dios de un nuevo orden basado en reglas, como lo consagraron en Davos en 2017. Es una amenaza para la libertad, como lo han reconocido los hongkoneses con cascos que han enfrentado el gas lacrimógeno y la escalada de la represión.

Xi cree en lo sagrado del Partido Comunista chino, no en lo sagrado de lo individual. También cree, como lo ha demostrado la evidencia, que en el siglo XXI el dinero chino puede comprar la aceptación internacional para alcanzar un nuevo orden.

El involucramiento de Estados Unidos con China durante décadas ha funcionado hasta cierto punto. Fue una simbiosis útil. China pudo desarrollarse a un ritmo veloz; cientos de millones de personas superaron la pobreza y se sumaron a la clase media. Los estadounidenses obtuvieron productos baratos hechos en China. La estabilidad mundial mejoró cuando China se unió al mundo sin ninguna disrupción importante. Dada la historia violenta de las potencias en ascenso, estos son logros significativos.

Sin embargo, hubo una falla. La apuesta de que este involucramiento, al producir una clase media china, a cambio incentivaría mayores libertades a medida que más gente rica buscara más libertad ha demostrado ser equivocada… al menos por ahora. El mensaje de Xi es claro: aceptaremos su involucramiento, lo consumiremos, redoblaremos la represión y un día lideraremos el mundo.

Otra falla, una que ayudó a que Trump se subiera a la ola de “Estados Unidos primero” hasta llegar a la Casa Blanca, fue que China devoró los trabajos manufactureros en la zona central de Estados Unidos. El comentario que me hizo Steve Bannon es una hipérbole provocadora —“Cualquier capitalista elegiría la mano de obra esclava si pudiera, y en China los capitalistas tienen una base manufacturera mercantilista y totalitaria basada en la mano de obra esclava”—, pero sí tiene un meollo de verdad. La globalización y el libre movimiento de capital no fue coser y cantar para todos, como lo demuestra la gran sacudida nativista y nacionalista de años recientes.

Trump es impetuoso, pero tiene razón en que China no puede ingresar a todos los clubes internacionales correctos y jugar según sus reglas. No puede firmar un acuerdo “comercial” y luego no rendir las cuentas correspondientes, al depender de la infinita capacidad del mundo para hacerse de la vista gorda en torno a su conducta predatoria.

Un día ordenar que las empresas estadounidenses salgan de China —una marca registrada de la calidad grotesca de Trump— y al siguiente alabar a Xi no es una forma de negociar, pero China se ha salido con la suya durante demasiado tiempo. La declaración del presidente en la que relaciona un acuerdo comercial con las manifestaciones en Hong Kong tal vez haya sido su mejor momento: “Sería muy difícil negociar si ejercen la violencia. A ver, si se da otra plaza de Tiananmén… creo que es algo muy difícil de lograr si hay violencia”. Espero que lo diga en serio, a pesar del desprecio que en general ha demostrado por los derechos humanos.

Hay mucho en juego en Hong Kong, el tercer mercado de capital más grande del mundo. Es un momento crucial de la guerra ideológica entre chinos y estadounidenses. Otro evento parecido al de la plaza de Tiananmén podría convertir la ambición de Xi en un cataclismo. Es más vulnerable de lo que parece, como lo intuye Trump. En este preciso momento, de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata, solo Elizabeth Warren parece entender la amenaza de China, una razón por la que le está yendo bien. China será un tema importante en 2020.