Emergencia en la frontera no es lo que Trump dice

Chicago – El presidente Trump insiste en que hay una emergencia en la frontera. Sí, hay muchas emergencias terribles y enfermizas que involucran a inmigrantes que exigen atención inmediata. Pero estos no son los temas en los que Trump se está enfocando.

Tomemos, por ejemplo, el asombroso informe reciente de Axios sobre la existencia de casi 6 mil quejas de abuso sexual de menores no acompañados bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos en los últimos cuatro años. Estas quejas, presentadas a Axios la semana pasada por el Representante Ted Deutch, demócrata de Florida, se presentaron tanto al Departamento de Justicia como a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Deutch dijo en una audiencia en la Cámara de Representantes sobre las separaciones de familias migrantes que estas acusaciones detallan "un entorno de agresiones sexuales sistémicas por parte del personal hacia niños no acompañados", lo que equivale a un promedio de "una agresión sexual por parte del personal del HHS a un menor no acompañado por semana".

Los documentos del año fiscal 2015 alegan que los adultos en posiciones de autoridad sobre los jóvenes migrantes los buscaron a tientas, les pidieron favores sexuales, los humillaron sexualmente frente a otros o les mostraron pornografía en teléfonos inteligentes. Las acusaciones también incluyen informes contra los padres de crianza temporal con los que se colocó a los niños mientras esperaban el progreso de sus casos.

Muchas de estas quejas se clasifican como no investigadas en absoluto, pero otras reflejan que la persona acusada renunció o fue destituida de su cargo después de que se entablara la denuncia. Algunos trabajadores fueron reincorporados después de que se determinara que las acusaciones contra ellos eran infundadas.

Si bien los criterios y procedimientos para la investigación de tales acusaciones se aclaran en las declaraciones de la política de Salud y Servicios Humanos, la seriedad con la que se llevan a cabo tales investigaciones no ha sido aclarada.

Así fue como el comandante Jonathan White, un representante del HHS, se encontró frente a un subcomité del Congreso a fines del mes pasado para responder por qué la información había sido entregada al Congreso, enterrada en un sin fin de datos, sin explicación alguna.

La respuesta inicial de White pareció enfocarse en señalar que no era el personal de HHS, sino los contratistas externos, quienes supuestamente cometían la mayoría de los abusos, como si eso hiciera una diferencia para los niños involucrados.

Y estas quejas, debe recordar, son solo los casos de personas que pudieron y estuvieron dispuestas a informar sobre las cosas terribles que les sucedieron en circunstancias peligrosas.

"Durante la detención, es muy difícil acceder a los canales para denunciar el abuso", dijo Victoria López, abogada del personal de ACLU National Prison Project con sede en Washington. "Las personas que están en detención de inmigrantes están navegando en un sistema legal que es increíblemente complejo para comenzar. Y a menudo están separados de sus familias, sus comunidades, y están bajo mucho estrés".

López me dijo que es muy difícil dirigir las quejas a través de los canales burocráticos apropiados, y más aún para los niños que no están acompañados y enfrentan barreras idiomáticas, temen las represalias o simplemente no tienen acceso a ninguna autoridad independiente que pueda ayudar a investigar sus informes de abuso.

Sin embargo, el hecho de que nos enteremos de todas estas quejas sirve para demostrar el poder que tienen las personas normales y cotidianas y sus representantes para abordar las horrendas condiciones de vida, los abusos y otras deficiencias en los numerosos centros de detención para inmigrantes que se encuentran en todo el HHS, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), e Inmigración y Aduanas (ICE).

Hasta este punto, Deutch tenía claro que la audiencia de la semana pasada era "solo el comienzo de lo que creo que es una serie muy importante de preguntas " que la administración tendría que responder.

Y cualquier persona que se preocupe por este problema debe asegurarse de pedir a los representantes que sigan presionando para obtener respuestas.

"Es sumamente importante que las personas se comuniquen con sus representantes en el Congreso", dijo López. "Póngase en contacto con sus representantes hoy. Claramente, los miembros del Congreso están prestando atención a la inmigración, por lo que hay una importante oportunidad para que el público les diga a los representantes que desean una supervisión continua sobre el sistema de detención y que los representantes realmente profundicen en estas acusaciones de horribles abuso."

Nunca ha sido tan fácil decirle a su representante cómo se siente acerca de los niños migrantes que son victimizados en la frontera. Puede ser tan simple como enviar mensajes a través de una aplicación de promoción de teléfonos inteligentes, enviar un mensaje a un legislador a través de redes sociales o correo electrónico, o dejar una grabación de voz.

Sólo asegúrese de hacerlo realmente. Esa es la única forma en que podemos abordar las emergencias reales en la frontera que muchos simplemente eligen ignorar.