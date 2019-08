El verdadero significado de la Estatua de la Libertad

N

ueva York— En verdad me alegra que estemos debatiendo el significado que tiene para Estados Unidos la Estatua de la Libertad, incluso si este debate fue provocado por un pensamiento perverso. Esta semana, el Gobierno de Trump decidió seguir adelante con un cambio en la política de inmigración legal que limitará el ingreso a Estados Unidos solo a las personas que tengan suficiente dinero para no necesitar asistencia pública. Se conoce como la regla de la “carga pública”.

Esta es otra forma más en la que el Gobierno limita el ingreso de la gente que viene de países más pobres, muchos de los cuales son países con habitantes negros y morenos. Lo que estamos viendo es una estrategia declarada que trata de bloquear todas las vías con la finalidad de mantener a Estados Unidos como un país con una mayoría de gente blanca —y, por extensión, ampliar el poder y la supremacía blancos— tanto como sea posible.

De eso se trata todo. Y siempre ha sido así. Por eso la base del presidente Donald Trump lo adora. Está luchando por su supremacía, sus privilegios y su poder. Sin embargo, los medios, los políticos y los liberales en general cometen un error garrafal cuando responden con una invocación a la Estatua de la Libertad y el poema inscrito en su pedestal.

El poema dice acerca de la estatua:

Dadme vuestros fatigados,

vuestros pobres,

Vuestras apiñadas masas

que anhelan respirar libres,

Los desdichados desechos

de vuestras rebosantes costas.

los que no tienen hogar,

los zarandeados por la tempestad,

¡enviádmelos!

Yo levanto mi lámpara

junto a la puerta dorada.

No obstante, la estatua no se concibió como un modelo de libertad e inmigración. La idea fue concebida por el abolicionista francés Édouard de Laboulaye en 1865, apenas dos meses después del fin de la Guerra Civil, como un monumento a la emancipación de los esclavos de este país.

En un modelo anterior de la estatua, ella sostiene en su mano izquierda grilletes rotos, un símbolo del esclavo libre, pero en la versión final, la mano izquierda sostiene una tablilla inscrita con la cifra romana del 4 de julio de 1776. La independencia del Estados Unidos blanco fue encumbrada y la independencia del Estados Unidos negro se llevó lo más bajo que fue posible: aparece hasta sus pies, asomándose apenas por debajo de su túnica, casi invisible, prácticamente eliminada.

La estatua se inauguró en 1886, seis años antes de que la Isla Ellis abriera sus puertas, y el poema no se agregó al pedestal sino hasta 1903.

Edward Berenson, catedrático de historia de la Universidad de Nueva York y autor del libro “The Statue of Liberty: A Transatlantic Story”, dijo a The Washington Post en mayo: “Uno de los primeros significados [de la estatua] tenía que ver con la abolición, pero ese significado no prevaleció”. De hecho, para cuando se inauguró la estatua, “el significado original de la abolición de la esclavitud se había perdido casi por completo” y no se mencionó en las noticias periodísticas.

El académico cita en su libro un editorial de un periódico de negros en el que se lee:

“Echen a la estatua de Bartholdi, con todo y antorcha, al océano hasta que la ‘libertad’ de este país sea tal que haga posible que un hombre de color, trabajador e inofensivo en el Sur gane lo suficiente para que él y su familia tengan una vida digna. (…) La idea de que la ‘libertad’ de este país ‘ilumina el mundo’, o incluso la Patagonia, es en extremo ridícula”.

Verán, entre el momento en el que la estatua fue concebida y el momento en que se erigió, Estados Unidos había permitido el fracaso de la Reconstrucción y el ascenso de Jim Crow (en referencia a la figura del actor Thomas Dartmouth Rice, con cara pintada de negro, que utilizó en una parodia para criticar las políticas populistas del entonces presidente Andrew Jackson y que después originó las leyes de segregación, conocidas como las Leyes de Jim Crow).

Había gente, justo ahí en Estados Unidos, gente de color, que anhelaba ser libre y el Gobierno federal hizo muy poco para ayudar a facilitar esa libertad.

Esta semana, mientras hablaba de la nueva regla del Gobierno de Trump, Kenneth T. Cuccinelli II, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, modificó el poema de la estatua: “Dadme vuestros fatigados y vuestros pobres que puedan sostenerse por sí solos, y que no se convertirán en una carga pública”.

Esa noche, hizo rondas en diferentes programas de televisión y se le preguntó en varias ocasiones sobre el poema y su corrección. Durante una aparición dijo que el poema se refería a “la gente que venía de Europa, donde tenían sociedades dividas en clases en las que se consideraba desdichada a la gente por no pertenecer a la clase correcta”.

Hay una cosa en la que se equivoca: muchas de las personas que llegaron de Europa de hecho eran campesinos. Pero me parece que tiene razón en decir que el espíritu de esa luz que indica el camino era para la gente de Europa. Y me parece que era tan racista entonces, como lo es ahora.

Resulta poéticamente revelador y significativo que la estatua esté de espaldas a Estados Unidos y que el rostro mire hacia Europa.

Además, el Gobierno federal nunca ha evitado dar su apoyo a esos campesinos blancos. Solo se irrita cuando las dádivas son para la gente que no es blanca.

Por eso, Martin Luther King Jr. pudo decir esto en el discurso titulado “El otro Estados Unidos” que pronunció en la Universidad de Stanford en 1967:

En 1863 los negros fueron liberados de las ataduras de la esclavitud física. Pero al mismo tiempo, la nación se negó a darles una tierra para que esa libertad fuera significativa. Y en esa misma época, Estados Unidos estaba repartiendo millones de hectáreas de tierra en el Oeste y el Oeste Medio, lo cual significaba que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a sus campesinos blancos de Europa con una base económica que pudiera hacer posible que crecieran y se desarrollaran y se negó a darle esa base económica a sus campesinos negros, por así decirlo.

En respuesta a las palabras de Cuccinelli, la candidata presidencial Elizabeth Warren tuiteó:

“‘Dadme vuestros fatigados, vuestros pobres, vuestras apiñadas masas que anhelan respirar libres’. Nuestros valores están grabados en piedra en la Estatua de la Libertad. No serán sustituidos. Y lucharé por esos valores y por nuestras comunidades migrantes”.

Sin embargo, esa es una interpretación bien intencionada, aunque históricamente falsa, de los valores de Estados Unidos. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, el país nunca les ha dado realmente la bienvenida a los inmigrantes no blancos. Y ahora que la mayoría de la gente que quiere pasar por la puerta dorada no es de piel blanca, muchos estadounidenses quieren cerrarla de golpe.

Tan solo cuatro años antes de que la estatua se erigiera, el presidente Chester A. Arthur promulgó la Ley de la Exclusión China, que prohibía la inmigración de trabajadores chinos. Esa ley no se revocó sino hasta 1943.

Trump no está alumbrando una política racista, la está resucitando.

Tratar de usar a la Estatua de la Libertad como un símbolo de lucha contra el racismo me parece un tropiezo porque hay demasiada historia que dice lo contrario.

La Dama de la Libertad no nació siendo una hipócrita, pero Estados Unidos hizo que lo fuera.