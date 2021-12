El tormento de la esperanza en el tiempo de la peste

Nueva York— Recientemente he estado pensando en la observación típicamente severa de Nietzsche, justo cuando mi ciudad natal se enfrenta a otra ola de coronavirus. En la primavera de 2020, tenía la esperanza, basada en los modelos del curso esperado de la pandemia, que desaparecería para el verano. Sabemos cómo terminó eso. Después de cientos de miles de muertes, debería haberlo sabido mejor y no tener ninguna expectativa de que las cosas mejorarían. Y sin embargo la tuve.

Este otoño, una vez más pensé haber visto luz al final del túnel, sólo para descubrir que era la lámpara de una locomotora que se aproximaba. Fui lo suficientemente temerario en octubre como para reservar un viaje familiar a Francia durante las vacaciones con amigos. Era una tradición que habíamos abandonado en los últimos dos años y estábamos ansiosos por resucitar. Todos estábamos completamente vacunados y la ola delta parecía estar llegando a su cima. Parecía lo suficientemente seguro. Luego vino la ola ómicron, que se llevó los mejores planes de vacaciones de millones.

Ahora escaneamos ansiosamente los titulares para ver si Francia se va a acercar a los turistas estadounidenses como ya lo ha hecho a los británicos. Incluso si Francia permanece abierta, nos preocupa que uno de los miembros de nuestra familia, o más de uno, dé positivo por el coronavirus y no pueda ir. E incluso si lo hacemos allí, ¿seremos capaces de regresar? ¿Qué pasa si uno de nosotros da positivo allí?

La ansiedad es debilitante. La perspectiva de unas vacaciones no debería ser tan estresante. Dado que la mayoría de mi familia está triplemente vacunada (todos excepto un niño de 14 años al que no se le permite recibir un refuerzo), no temo, especialmente de los riesgos para la salud, de contraer ómicron, al menos para nosotros. Lo que temo es el impacto psicológico y económico de la nueva variante en una sociedad que recién comienza a soñar con un regreso a la “normalidad”.

Ahora, el número de casos de ómicron se está disparando en la ciudad de Nueva York; pronto será igual en todo el país. Las empresas vuelven a cerrar oficinas. Los espectáculos de Broadway y los eventos deportivos se cancelarán nuevamente. Las universidades están suspendiendo nuevamente las clases presenciales y abundan los rumores de que las escuelas serán las siguientes. Los comensales resistentes vuelven a temblar con temperaturas bajo cero porque no queremos arriesgarnos a comer en el interior.

Una vez más, todos nos vemos obligados a convertirnos en epidemiólogos aficionados que intentan evaluar qué actividades son seguras y cuáles no. Hemos ido al cine desde la primavera. Incluso fuimos a nuestro primer espectáculo de Broadway desde que comenzó la pandemia (“The Lehman Trilogy”, no puedo recomendarlo lo suficiente). Pero, ¿es un riesgo demasiado grande correrlo ahora? ¿Qué tal tomar el metro o ir al gimnasio? Tienes que tomar innumerables decisiones difíciles y preocuparte constantemente por haber cometido un error. Una vez más, debe preguntarse si cada resfriado o tos es sólo un resfriado, ¿o covid?

Esto es lo último que esperaba a casi dos años desde el inicio de la pandemia y, sin embargo, aquí estamos. Todos deseamos desesperadamente volver a la vida normal, pero el virus tiene otras ideas.

¿De quién es la culpa? Culpo a los no vacunados: los aproximadamente 100 millones de estadounidenses que se niegan, por razones perversas, a vacunarse por completo. Soy parte de la mayoría silenciosa que usa cubrebocas, recibe las vacunas y ahora nos encontramos a merced de los idiotas egoístas que se niegan a dar los pasos más mínimos para combatir la pandemia más mortífera en la historia de Estados Unidos. Están siendo incitados por demagogos como la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin. Ella acaba de decir en una reunión de la derecha, entre vítores, que será “sobre mi cadáver me inyectan”. Dada la cantidad de negacionistas del Covid que han muerto a causa de la enfermedad, esa postura podría resultar profética para algunas personas.

Pero honestamente, en este punto, estoy demasiado exhausto como para estar tan enojado. Sólo quiero que esto termine.

Y debo reconocer que incluso países como Dinamarca y el Reino Unido, que tienen tasas de vacunación más altas, todavía están siendo golpeados por ómicron. Habríamos tenido muchas menos muertes en Estados Unidos si hubiéramos tenido un liderazgo más competente. (Un nuevo informe de la Cámara encuentra nueva “evidencia de los esfuerzos deliberados de la Administración de Trump para socavar la respuesta nacional al coronavirus con fines políticos”). Pero incluso si Franklin D. Roosevelt o Abraham Lincoln hubieran estado a cargo, todavía estaríamos luchando con ómicron hoy.

Gran parte de esta pandemia parece estar más allá de nuestra comprensión o control. Te hace darte cuenta de lo insignificantes que somos los humanos, de lo poco que cuentan nuestros diseños en comparación con los caprichos de la naturaleza. Sin embargo, hombre tonto, todavía sueño con días mejores y más brillantes. Leí las noticias de Sudáfrica, que los casos de ómicron ya podrían estar en su punto máximo, con la mitad de las hospitalizaciones de la onda delta, y rezo para que nuestra experiencia sea similar.

¿No he aprendido nada? Sigo atormentado por la esperanza.