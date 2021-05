El Tío Sam nunca ha entendido bien a Centroamérica

Ruben Navarrette Jr. / The Washington Post

Nota: El callejón sin salida que representa la inmigración es la gran paradoja de Estados Unidos. Esta es una tierra de inmigrantes aunque a los estadounidenses nunca les han agradado. Actualmente, no sólo tenemos una frontera y un sistema fracturados. También tenemos un discurso fracturado. No hay duda que no podemos solucionar nuestro problema de inmigración. Ni siquiera sabemos cómo hablar acerca de eso. Cuando los estadounidenses miran hacia la frontera entre Estados Unidos y México o en las cocinas de nuestro restaurante favorito, o a quién está haciendo las tareas básicas en sus casas, ven diferentes realidades.

Esta serie –escrita por el nieto de un inmigrante mexicano que ha cubierto este tema durante 30 años– da un vistazo claro, honesto y decidido sobre por qué la gran promesa de Estados Unidos para hacerse cargo de las “masas” y “el desdichado rechazo” ha sido tan difícil de mantener.

San Diego— Siempre que Estados Unidos se prepara para entregar una importante suma de dinero a una nación extranjera que podría usar esos fondos para cometer actos cuestionables, debería haber un vigoroso debate.

En un intento por detener el flujo de miles de migrantes que vienen a la frontera entre Estados Unidos y México, la administración Biden está proponiendo un rescate masivo por 4 billones de dólares para los países del llamado Triángulo Norte –Honduras, Guatemala y El Salvador. El razonamiento parece ser que si Estados Unidos ayuda a reconstruir esos países desestabilizados, eso impedirá que la gente se dirija hacia el norte. Hay que pensar en eso como si fuera el Plan Marshall para Centroamérica, parecido a la inversión que hicieron los aliados para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Primero, eso es terriblemente arrogante. Estados Unidos siempre ha entendido mal a Centroamérica –y al tratar de controlar el destino de nuestros vecinos– usualmente hacemos que la situación empeore. Eso sigue sucediendo debido a que en la mayoría de los casos, sólo nos enfocamos en nuestros propios intereses –usualmente a expensas de los intereses de los países que afirmamos estar ayudando.

Después, los migrantes se están dando por vencidos en el triángulo y están ansiosos por mejorar sus vidas en Estados Unidos por una serie de razones que van más allá de lo que se puede arreglar con montones de dinero extranjero. Eso incluye el hecho de que muchos no se sienten a salvo de las pandillas callejeras que al parecer dominan esos países, y quieren reunirse con sus familiares que están desempeñando los trabajos que los estadounidenses no harán.

Finalmente, esos lugares no sólo son violentos y disfuncionales, sino también frecuentemente irreparablemente corruptos. ¿De qué manera la administración Biden pretende asegurar que ese influjo de dinero no va a ser robado por las mismas pandillas y oficiales del Ejército que aterrorizan a los que actualmente están buscando refugio en Estados Unidos? La Casa Blanca no parece tener una respuesta a esa pregunta.

Sin embargo, la posibilidad de otorgar ayuda económica a nuestros vecinos podría pesar bastante en la mente del escritor Roberto Lovato, uno de los pensadores más agudos que existen en Centroamérica. Lovato nació en San Francisco, pero regresó a vivir en el país ancestral de su familia, El Salvador, durante los años 1980 para ayudar a luchar contra el régimen opresor de derecha del presidente José Napoleón Duarte.

Ustedes podrán encontrar esa historia y más dentro de las páginas de la biografía de Lovato titulada “Inolvidable: Un recuerdo de familia, migración, pandillas y revolución en las Américas”. The New York catalogó el libro, que fue publicado en septiembre del 2020, como “exitoso”.

Le pregunté a Lovato si apoyaba el plan de Biden de inyectar 4 billones de dólares en Centroamérica. Dijo que no. De hecho, lo considera como un nuevo enfoque de la misma y antigua estrategia –“una combinación de apoyo para las políticas económicas neoliberales que han enriquecido a los ricos de ese lugar, han matado a los indígenas de la región y han impulsado al Ejército y la Policía, que es usada para silenciar a la gente que critica sus políticas”.

Lovato insiste en que “el plan de Biden no es diferente de los planes de una serie de ex presidentes”, que datan desde el ex presidente Ronald Reagan, quien apoyó al régimen de Duarte.

Y en un mayor sentido, dijo Lovato, la política de autoservicio de Estados Unidos hacia Centroamérica se remonta hasta la “diplomacia cañonera” del ex presidente William McKinley que presionó a los países extranjeros para servir a los intereses de Estados Unidos.

Lovato prefiere algo que cueste un poco menos pero que importe mucho más: la reparación.

“Lo que realmente se necesita es algo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense debería empezar realmente con una disculpa”, dijo.

“¿Por qué una disculpa?”, pregunté.

“Una disculpa por décadas de apoyo al Ejército, la Policía y las fuerzas de seguridad que han realizado campañas de asesinatos masivos”, respondió Lovato. “También necesitan disculparse de las fallidas políticas económicas que construyeron la corrupta estructura económica en esos países que el ejército siente que tiene que apoyar”.

“¿Eso es todo?”, No, aún hay más.

“También necesitan remover las bases militares de Estados Unidos de esa región, y frenar el entrenamiento de policías y militares homicidas en esos países”, dijo.

De acuerdo a la manera como Lovato ve las cosas, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es estabilizar a Centroamérica y dejar de desestabilizarla.

Si él está en lo correcto, la última persona que debería reconstruir a Centroamérica es un presidente quien –ha pasado casi medio siglo en Washington– y que comparte la culpa por ayudar a destruir lo que ahora necesita reconstruir.