El tesoro de Rusia en E.U. debería usarse contra Putin

Nueva York— Mientras Vladimir Putin promete continuar con su invasión genocida de Ucrania, los investigadores del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia se apresuran a apoderarse de yates, mansiones y otros botines rusos de su régimen despótico. Mientras tanto, en Washington, los representantes Tom Malinowski de Nueva Jersey y Joe Wilson de Carolina del Sur han adelantado una medida bipartidista para aclarar exactamente cuánto poder tiene el poder ejecutivo para liquidar esos activos.

Estos esfuerzos son loables e importantes. Pero no son lo suficientemente audaces ni lo suficientemente rápidos para proporcionar lo que Ucrania necesita.

Incluso si el Departamento de Justicia pudiera vender cada yate y mansión que incauta en los próximos meses, destinando las ganancias a la ayuda militar y humanitaria, el proceso sería demasiado lento y las ganancias demasiado insignificantes para satisfacer las crecientes y urgentes necesidades de Ucrania: para tanques, misiles antiaéreos, alimentos y medicinas. Y a medida que la guerra entra en su octava semana y sus costos se disparan, es posible que el pueblo estadounidense no esté dispuesto a pagar la factura por mucho más tiempo.

Una solución obvia nos está mirando a la cara: el presidente Biden podría liquidar las decenas de miles de millones de dólares que el banco central ruso ha estacionado en los Estados Unidos como parte de sus reservas de divisas; según algunas estimaciones, esos fondos pueden totalizar hasta 100 mil millones de dólares.

Estos activos ya están congelados en la Reserva Federal y otros bancos gracias a las sanciones del Tesoro que prohíben las transacciones con el banco central ruso. Con nuevos detalles de las atrocidades rusas que hacen cada vez más insostenible la perspectiva de levantar esas sanciones, esos fondos, en efecto, han sido incautados indefinidamente. Liquidarlos ahora no solo sería probablemente la forma más rápida de aumentar la ayuda estadounidense a Ucrania sin agobiar y fatigar aún más a los contribuyentes estadounidenses. También enviaría una potente señal de que Estados Unidos está comprometido a hacer que incluso los estados más poderosos del mundo paguen por sus crímenes de guerra.

El carácter aparentemente radical de este paso explica por qué no se ha dado ya, pero, contrariamente a los malentendidos recientes, sería cualquier cosa menos “sin precedentes”.

En ocasiones, Estados Unidos ha puesto a disposición fondos de gobiernos extranjeros hostiles para diversos fines humanitarios y de reparación. En 2003, el presidente George W. Bush confiscó aproximadamente 1.700 millones de dólares en fondos iraquíes depositados en bancos estadounidenses y destinó las ganancias a ayudar al pueblo iraquí y compensar a las víctimas del terrorismo. En 2012, el Congreso puso a disposición activos congelados del banco central iraní para resolver demandas con las familias de quienes habían muerto en ataques terroristas iraníes. En 2019, la administración Trump puso a disposición del líder opositor exiliado Juan Guaidó algunos activos congelados del banco central venezolano.

Si bien el Congreso ciertamente debería considerar una nueva legislación que perfeccione las herramientas con las que ha dotado al ejecutivo, el Sr. Biden ya tiene una amplia autoridad legal para liquidar los activos rusos en virtud de una sección de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977 para aclarar el anteriormente demasiado amplio y lío enredado de los poderes económicos de emergencia presidencial.

Dado que las reservas en cuestión son propiedad del estado ruso, a diferencia de los activos de los oligarcas, no están protegidas por las protecciones habituales que nuestro sistema legal brinda a la propiedad privada.

Sin duda, el Gobierno ruso se quejaría amargamente de que liquidar sus reservas de divisas era un “robo”, tal como lo hizo con las sanciones existentes. Pero la continua violación por parte de Rusia de los principios más básicos del derecho internacional y los derechos humanos, y las necesidades extremas del pueblo ucraniano, deben valer más que su retórica interesada.

Para impugnar la incautación y liquidación de sus activos, el Gobierno ruso tendría que mirar no a la Constitución sino a un cuerpo de leyes más oscuro que protege a los gobiernos de la responsabilidad en ciertas circunstancias: “inmunidad soberana”. Pero esa inmunidad protege los activos extranjeros solo del proceso judicial, no de la liquidación por la acción combinada del Congreso y el poder ejecutivo. Y como una mera creación del Congreso, como enfatizó la Corte Suprema en 2016, tal inmunidad no puede sobrevivir a una promulgación del Congreso como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Los republicanos del Congreso podrían retroceder, alegando que tal incautación constituiría una gran expansión del poder presidencial a instancias de Biden. Pero la clara concesión de autoridad de la ley debería aliviar cualquier preocupación genuina. Lo mismo debería suceder con el claro precedente de medidas similares de los presidentes de ambos partidos que han incautado los activos del banco central de violadores de los derechos humanos como Venezuela, Irán e Irak.

El régimen genocida de Putin pertenece a esa categoría cobarde, y al tratar a Rusia como tal, Biden puede hacer mucho para expulsar al ala Trump del Partido Republicano, que, al igual que su líder, se ha mostrado reacio a reconocer el alcance de Las atrocidades del Sr. Putin y la amenaza que representa para los Estados Unidos.

La Rusia de Putin no conoce el estado de derecho, solo la fuerza bruta. Él ve nuestras protecciones legales como fuentes “obsoletas” de debilidad, parte de su jactancia más amplia de que las sociedades libres no pueden hacerle frente a él y a otros déspotas en todo el mundo. Él está equivocado. Como ha argumentado persuasivamente Harold Hongju Koh, profesor de Yale, nuestra adhesión al estado de derecho, lejos de servir como una camisa de fuerza, “nos libera y nos empodera para hacer cosas que nunca podríamos hacer sin la legitimidad de la ley”. Para enfrentar el desafío del Sr. Putin, no necesitamos sacrificar nuestros principios históricos ni confirmar su visión nihilista de la gobernabilidad. Al desplegar los poderes que otorga nuestro sistema legal, tenemos las herramientas que necesitamos para ayudar al valiente pueblo de Ucrania a sobrevivir y derrotarlo. Será justicia poética bajo la ley que lo hagamos volviendo su propio tesoro contra él.