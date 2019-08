El terror y la política: dos caras del nacionalismo blanco

Nueva York – Les advierto que en esta columna no hay nada reconfortante ni alentador. No me voy a poner de luto ni a mencionar a nuestros ángeles interiores o a la resilencia de los estadounidenses. Esta columna no es de ese tipo.

Tengo una advertencia que hacer y una realidad que contar, la cual es tan perturbadora como evidente.

Empecemos primero por las matanzas que han tendido lugar en días recientes.

El 28 de julio, un joven blanco de 19 años llamado Santino William Legan abrió fuego en el festival del ajo en Gilroy, California; de esta forma mató a tres personas e hirió a otras 13 antes de quitarse la vida.

Según informó The Daily Beast, justo antes del tiroteo Legan “publicó una fotografía con una nota en la que le decía a sus seguidores que leyeran un libro protofascista del siglo XIX”. El sitio web de noticias explicó:

“Este libro, recomendado constantemente junto con las obras de Hitler y de otros fascistas en foros como 8chan, está plagado de ideología antisemita, sexista y de supremacía blanca. Ensalza a los hombres ‘arios’, repudia los matrimonios interraciales y justifica la violencia con base en falsos tropos eugenistas”.

El sábado, un hombre blanco de 21 años, identificado por la policía como Patrick Crusius, entró a un Walmart atestado en El Paso y abrió fuego, lo que ocasionó la muerte de 20 personas y dejó más de dos decenas de heridos, algunos de ellos niños. Fue una masacre.

Como lo informó The New York Times: “Diecinueve minutos antes de la primera llamada al 911” para reportar el tiroteo en el Walmart, “apareció en internet un manifiesto lleno de odio contra los inmigrantes”. CNN informa que las autoridades están investigando el extenso documento racista, el cual “la policía cree” que fue publicado por Crusius.

El manifiesto está totalmente en contra de los inmigrantes y de los hispanos. Revela un gran temor al “remplazo” de los blancos y miedo de que un cambio en la demografía favorezca a los demócratas y convierta a Estados Unidos en “un Estado de un solo partido”.

Posteriormente, el domingo, un hombre de 24 años llamado Connor Betts abrió fuego en Dayton, Ohio, donde mató a nueve personas e hirió, al menos, a otras 27. Casi todos los que resultaron muertos eran negros.

¿Son estos tiroteos un problema relacionado con el control de armas? Por supuesto. Tenemos demasiadas armas, y demasiadas armas de gran capacidad. Vendemos armas a civiles que fueron diseñadas en primera instancia para soldados. No hacemos lo suficiente para mantener las armas fuera del alcance de la gente que no debería tenerlas y casi no hacemos nada para seguir la pista de las armas después de venderlas.

¿Es este un terrorismo estocástico en el que la retórica de algunos provoca la acción de otros? Es posible. No hay duda de que el presidente Donald Trump y los republicanos están integrando a sus plataformas una venenosa retórica antinmigrante.

Sin embargo, creo que atribuirles toda la responsabilidad es demasiado cómodo y simplista.

Creo que una mejor forma de verlo es entender que los terroristas nacionalistas blancos —jóvenes y temerarios— y los legisladores nacionalistas blancos —mayores y más metódicos— viven en planos paralelos, ambos dirigiéndose hacia la misma dirección, ambos con el mismo objetivo: mantener y garantizar el predominio y la supremacía de los blancos.

Los legisladores creen que, mediante normativas en el sistema legal, pueden lograr lo que los terroristas están tratando de resaltar con plomo. En la mente de los creadores de políticas, los muros fronterizos, las leyes antiinmigrantes, los impedimentos para los votantes y llenar los tribunales son medidas más prudentes y permanentes que dejar cadáveres en las calles. No obstante, intentemos decirle eso a un joven terrorista blanco que desconfía de todos en Washington.

Como señala el autor del manifiesto de El Paso, “el Partido Republicano también es terrible”. El autor continúa y explica:

“Muchas facciones dentro del Partido Republicano están a favor de las corporaciones. Si están a favor de las corporaciones, están a favor de la inmigración. Pero algunas facciones dentro del Partido Republicano no anteponen los intereses de las empresas a nuestro futuro. Entonces, los demócratas defienden casi de manera unánime la inmigración mientras que los republicanos se encuentran divididos al respecto. Con los republicanos, al menos se pueden reducir en gran medida los procesos de inmigración masiva y obtención de la ciudadanía”.

Esta es una de las razones por las que estos grupos a menudo están en desacuerdo. Los terroristas hacen enojar e incluso encolerizan a los legisladores nacionalistas blancos porque estos creen que deshonran la misión.

Estos terroristas quieren hacer rápido lo que los legisladores insisten que debe hacerse con lentitud, así que los terroristas se consumen en su ira.

Están enojados con los inmigrantes debido a que su número va en ascenso —tanto por la inmigración como por sus tasas de natalidad más elevadas—, pues esos inmigrantes amenazan con remplazar a los blancos todavía con mayor rapidez por mayoría numérica.

Están enojados con los liberales blancos por favorecer indirectamente el fin de la supremacía blanca. Están enojados con las mujeres liberales blancas en especial por defender el derecho de las mujeres a decidir y no tener más hijos.

Están enojados con la gente de color por el solo hecho de existir.

No olvido que este verano es el aniversario número 100 del “Verano Rojo”, en el que violentos supremacistas blancos que estaban en contra de la comunidad negra provocaron disturbios en ciudades de todo el país y mataron a muchas personas de color, justo cuando se estaba llevando a cabo la Gran Migración Negra: la migración masiva hacia las zonas urbanas del norte de millones de negros procedentes, en su mayoría, de las zonas rurales del sur. La violencia es la forma en que los terroristas blancos responden a los cambios demográficos y al terror demográfico.

No es solamente una cuestión de si el discurso de Trump, o el de cualquier otro político, originó que estos tiradores hicieran lo que hicieron, aunque tal vez haya sido así. También se trata de reconocer que todas estas personas están en el mismo equipo, comparten la misma misión y beben del mismo abrevadero filosófico. Simplemente, sus métodos difieren. Los terroristas supremacistas blancos y los legisladores supremacistas blancos son inseparables.