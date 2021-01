El ‘sueño’ de Martin Luther King sigue sin realizarse

Washington— Cuando el presidente Ronald Reagan firmó el proyecto de ley que creaba un feriado federal en honor al reverendo Martin Luther King Jr., advirtió que “rastros de intolerancia aún marcan” el país. Aunque la frase parece un eufemismo del siglo XX; lo sigue siendo en la actualidad.

King habló en su discurso “Tengo un sueño” del “verano sofocante del legítimo descontento del afroamericano”. Esto no pasará, explicó, “hasta que haya un otoño vigorizante de libertad e igualdad”. Dijo esto en los escalones del Lincoln Memorial, no lejos de donde los insurrectos armados este mes intentaron revertir una elección decidida, en parte, por votantes afroamericanos en los estados del sur que superaron todo tipo de restricciones racistas. Lo dijo no lejos de la Casa Blanca, donde el primer día de junio el presidente de Estados Unidos ordenó que se lanzaran gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos para despejar su camino para una sesión fotográfica.

El presidente Donald Trump levantó la misma Biblia de la que King predicó para enviar lo opuesto a su justo mensaje: exhortar a los gobernadores a “dominar las calles” con tropas para silenciar a los afroamericanos, quienes, en su propio verano de descontento, estaban clamando precisamente contra siendo dominado. El asesinato de hombres inocentes como George Floyd por parte de la policía, el encarcelamiento de muchos más por delitos menores, la negligencia sistémica y la privación del derecho al voto de las comunidades de color, incluso en una época en la que se supone que las líneas rojas y la supresión de votantes son ilegales. Estos son los llamados rastros de intolerancia que continúan desfigurando nuestro país.

King exhortó a la no violencia hasta su muerte violenta, pero aún así declaró el año de su asesinato que “un motín es el lenguaje de los inauditos”. Preguntó: “¿Qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? ... No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad”. y el status quo que sobre la justicia y la humanidad “.

¿América finalmente ha escuchado? La retrospectiva aporta una conveniente claridad moral, por lo que la admiración por King se ha convertido prácticamente en una cuestión de currículo público. Sin embargo, lo que parece impecable ahora era impopular entonces, ya sea su total oposición a la guerra de Vietnam o su insistencia en que había dos versiones de esta nación: una llena de “la luz del sol de la oportunidad” y la otra con una “fealdad diaria”. que transforma el empuje de la esperanza en el cansancio de la desesperación “. La realidad de que el vigorizante otoño con el que soñó King aún no ha llegado, también encuentra resistencia hoy. Es más fácil pensar en lo lejos que hemos llegado que en lo que nos queda por recorrer.

Pero sin pensar en la gran distancia hasta nuestro destino, nunca llegaremos. La ira de un país alquilado, dijo King, convirtió su sueño en una pesadilla, pero aún así le pediría al Todopoderoso que lo entregara a “unos pocos años en la segunda mitad del siglo XX” si pudiera elegir entre todas las edades. “Sé, de alguna manera, que solo cuando está lo suficientemente oscuro se pueden ver las estrellas. Y veo a Dios trabajando ... que los hombres, de alguna manera extraña, están respondiendo.

“Algo está sucediendo en nuestro mundo”.