El significado de 500 mil muertes por Covid-19

Washington— Los datos se difundieron como samizdat de la era soviética, los escritos secretos contra la propaganda que solían pasar de mano en mano en la URSS entre almas valientes hambrientas de la verdad. Los participantes de un seminario web organizado por la Asociación Estadounidense de Hospitales habían descargado una presentación impactante de epidemiólogos estadounidenses. Aplicaron sus conocimientos a la propagación del nuevo coronavirus desde la provincia de China. El material se extendió a través de un círculo de consternados en rápida expansión: una advertencia de virus que se volvió viral. Esto fue hace un año, febrero de 2020. La cantidad de muertes en Estados Unidos atribuidas al virus fue cero. (Más tarde, los investigadores descubrirían que al menos dos víctimas estadounidenses habían sido asesinadas a mediados de ese mes). De todos los datos de la presentación, una diapositiva se destacó, impulsando la circulación consternada. James Lawler, epidemiólogo del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de respuesta al ébola de EU., Había calculado las cifras y proyectado que el nuevo coronavirus podría matar a unos 480 mil estadounidenses o más en el próximo año. Medio millón de personas muertas. Asombraba la mente: ¿Podría ser verdad? ¿Y si lo fuera?. Eso sería más estadounidenses muertos que los militares que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se acercaría al equivalente de todos los que viven en Wyoming. Mil muertes al día no se acercarían al medio millón. No tengo forma de probar esto, aparte de mi propio recuerdo del estado de ánimo de hace un año, cuando las multitudes se agolparon en otro Mardi Gras y los planes estaban madurando para otras vacaciones de primavera lujuriosas, pero no creo que 1 estadounidense de cada 10 imaginara que tal se avecinaba una lúgubre cosecha. Ahora ha pasado un año y más de 494 mil estadounidenses han muerto (hasta el momento de esta publicación) por complicaciones del Covid-19. Es probable que el nuevo coronavirus ya se esté multiplicando dentro de la persona desafortunada destinada a ser la número 500 mil en morir. La proyección de Lawler hace un año, lanzada como un cohete en ese fatídico seminario web, se ha concretado precisamente en el objetivo: una crónica de medio millón de muertes predichas. Este terrible número está lleno de significados. Desembalarlos todos, examinarlos, aprender de ellos, discutir sobre ellos, llevará algún tiempo. Ciertamente, el número dice algo profundo sobre aritmética. Si el virus seguía propagándose a medida que se observaba que se propagaba y mataba como se sabía que mataba, las matemáticas harían el resto, machacando vidas humanas hasta que se alcanzara el número completo. Lawler no era un visionario; era un hombre dispuesto a afrontar la aritmética sin pestañear.

Para cambiar un resultado matemático, solo es necesario cambiar un factor. Claramente, fracasamos en el esfuerzo por hacerlo. Todos los alegatos y argumentos de la política pandémica no alteraron las variables del cálculo de Lawler; se hizo muy poco para ralentizar la propagación o disminuir la letalidad. Como resultado, el pronóstico se cumplió fatalmente. Así que de la base de la aritmética surge otro significado. El número 500 mil representa una elección, aunque la gente puede estar en desacuerdo sobre qué se eligió exactamente. Algunos optaron por no creer en el número. La creencia de que las muertes por Covid-19 son exageradas está lo suficientemente extendida como para ser la Mentira del Año de la publicación PolitiFact. Por inquietante que sea, puede que no sea peor que la otra opción: una decisión de la sociedad de que todas esas muertes eran aceptables. Fuimos advertidos. Lawler y otros proporcionaron proyecciones que se hicieron realidad una y otra vez, llevándonos a la marca del medio millón como un reloj. A pesar de estas advertencias, algunos empleadores no lograron que sus lugares de trabajo fueran seguros; algunas familias se negaron a aplazar sus reuniones; algunos juerguistas optaron por no mantener una distancia segura ni usar máscaras. En cierto nivel, algunos estadounidenses miraron el pronóstico de medio millón de muertes en un año y lo aceptaron, en lugar de cambiar sus rutinas para alterar la aritmética. Lo mismo ocurre con muchos otros países, si eso le sirve de consuelo. Finalmente, el número contiene océanos de dolor. Para los seres queridos de los muertos, ignorar o negar el número no es una opción. El costo del Covid-19 no es una masa enorme y sin rostro; es la acumulación de 500 mil individuos concretos, cada uno con un nombre, una forma de reír, una canción favorita, una historia de vida. Muchos de ellos eran ancianos, pero los ancianos están afligidos. Muchos de ellos tenían mala salud, pero se puede pasar por alto a los enfermos. El dolor tiene una cualidad peculiar, agudizada por los propios hechos de la pandemia: funerales que no pudieron realizarse; velatorios que no se pudieron convocar; abrazos que no se pudieron compartir. Un promedio de mil 370 muertos por día. Un promedio de 57 por hora. Aproximadamente uno por minuto, cada minuto de un año miserable.