El reemplazo de Kirstjen Nielsen podría ser peor

Nueva York— El tiempo finalmente se agotó para Kirstjen Nielsen, la asediada secretaria de seguridad nacional del presidente Trump.

Los términos de la partida de la Sra. Nielsen no estaban claros. Se reunió con el presidente el domingo por la noche para discutir problemas continuos en la frontera sur. Al término de la reunión, el Sr. Trump dijo en Twitter que la Sra. Nielsen “dejará su puesto” y le agradeció por su servicio, lo que implica que él le había pedido que renunciara.

La Sra. Nielsen emitió una carta formal de renuncia diciendo que era “el momento adecuado para que me hiciera a un lado”. Teniendo en cuenta las tensiones a fuego lento entre el presidente y la Sra. Nielsen, lo más sorprendente de su partida puede ser que no fue así. No suceda hace meses.

Se dijo que se había vuelto cada vez más insegura en su trabajo en las últimas semanas, ya que el Sr. Trump criticó repetidamente el caos en la frontera y se comprometió a moverse en una dirección “más dura”. El presidente se impacientó con la insistencia de la Sra. Nielsen en que la ley federal y las obligaciones internacionales limitaban sus acciones.

No es un secreto que el Sr. Trump tuvo un problema con la Sra. Nielsen, a quien consideraba “débil” en asuntos de seguridad fronteriza. El presidente y Stephen Miller, su asesor de inmigración de línea dura, se han quejado en privado sobre el enfoque brutalmente insuficiente de la secretaria para el aumento de familias de migrantes en la frontera.

En mayo pasado, surgieron historias sobre el Sr. Trump, que la reprendió públicamente frente a todo el gabinete por no haber detenido los cruces. Se dijo que la Sra. Nielsen había redactado una carta de renuncia en ese momento.

En su carta de renuncia publicada el domingo, la Sra. Nielsen señaló: “Durante más de dos años de servicio a partir de la Transición Presidencial, he trabajado incansablemente para avanzar en los objetivos y las misiones del Departamento”.

Esto no es algo para presumir. Cualesquiera que fueran las opiniones personales de la secretaria, y no importaba lo imposible que fuera su trabajo, ella era la cara de algunas de las políticas más mal concebidas y sin importancia de la administración. En el mejor de los casos, ella era cómplice y, sí, irremediablemente débil.

Lamentablemente, la respuesta de la Sra. Nielsen ante el descontento y el abuso de su jefe fue tanto anémica moral como estratégicamente incoherente. El verano pasado, mientras los republicanos y demócratas, y muchos en la opinión pública estadounidense, protestaron por la práctica del gobierno de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera, Nielsen se apresuró a defender públicamente la política. Ella insistió, repetidamente y de manera extraña, en que la administración no tenía tal política, incluso cuando su agencia la estaba aplicando y justificando.

“No tenemos una política de separar a las familias en la frontera”, dijo en Twitter en junio pasado. “Punto”. Ella se lo repitió al Congreso tan recientemente como en marzo.

Tampoco fue la inmigración el único problema en el que la Sra. Nielsen tuvo problemas. En cuanto a la cuestión crítica de la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016, estaba aún menos lúcida. A veces, parecía apoyar las conclusiones de la comunidad de inteligencia de que el Kremlin no había sido nada bueno. Otras veces, apoyó la opinión de que Rusia no había favorecido al Sr. Trump en la elección. Cada una de sus expresiones parecía diseñada para ofuscar en lugar de aclarar.

La partida de la Sra. Nielsen es vista por algunos como parte de una reestructuración más amplia de su departamento. Apenas dos días antes de reunirse con el secretario, el presidente retiró su nominación para el próximo jefe de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, y dijo que quería ir en una “dirección más dura”. Probablemente planea tomar un curso similar con el sucesor de Nielsen.

Por ahora, el reemplazo en funciones de la Sra. Nielsen será Kevin McAleenan, el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras. Esto deja a la Seguridad Nacional sin un alto funcionario en ninguna de sus agencias de inmigración críticas. Se produce cuando el aumento de familias migrantes a través de la frontera empuja el sistema hacia el colapso.

Dentro de este vacío de liderazgo, parece probable que el Sr. Miller ejerza más influencia, lo que inspira y refuerza las ideas más duras de Trump sobre los inmigrantes y la inmigración.

La oradora de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo sobre la partida de la Sra. Nielsen: “Es profundamente alarmante que el funcionario de la administración de Trump que puso a los niños en jaulas esté renunciando porque no es lo suficientemente extrema para el gusto de la Casa Blanca”.

Si la Sra. Nielsen quiere realizar un último acto de servicio público, podría aclarar los costos de las políticas que aplicó durante el último año y medio, no solo a los migrantes desesperados que buscan una vida mejor en los Estados Unidos, sino también a los miles de empleados de su departamento encargados de llevar a cabo un conjunto de políticas inhumanas e ineficaces.