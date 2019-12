El proceso de juicio político apenas funciona

Nueva York— Cuando el proceso de destitución expulsó al presidente Richard Nixon de su cargo en 1974, hubo una celebración generalizada de que “el sistema funcionó”. Pero el proceso de destitución de 1974 puede haber sido único, un modelo de cómo debería funcionar que aún no se ha implementado replicado, y tal vez nunca lo será.

Los procedimientos actuales han demostrado cuán frágil es la cláusula de juicio político de la Constitución. La idea de la cláusula era responsabilizar a un presidente por fechorías entre elecciones; pero ahora está más claro que nunca que no funciona muy bien en el contexto de una atmósfera política muy partidista.

Eso se debe a que los fundadores no anticiparon los partidos políticos o “facciones”, mucho menos el poder que obtendrían. James Madison señaló en Federalist No. 51 que los hombres no son ángeles, por lo que era necesario controlar el poder del presidente, además de la decisión de los votantes cada cuatro años. En 1974, el sistema constitucional se mantuvo mientras un presidente intentaba afirmar, sin éxito, que no era responsable ante el Congreso o los tribunales. Pero ahora el proceso de destitución apenas funciona, y no es difícil imaginar que se descomponga por completo.

Hoy, hay un presidente que se siente libre de obstruir por completo una investigación de juicio político. Incluso Nixon no consideró ilegítimo todo el proceso. Sí, trató de contener grabaciones condenatorias de conversaciones de la Oficina Oval, pero cuando la Corte Suprema lo anuló, entregó las cintas al Congreso. También retuvo algunos documentos del Comité Judicial de la Cámara, un acto que formó la base de un artículo de juicio político en su contra. Pero permitió que sus ayudantes se presentaran ante el Comité de Watergate del Senado, ayudando a sellar su propio destino.

Trump, por otro lado, ha prohibido que sus asistentes se presenten ante los comités de investigación de la Cámara (algunos asistentes de nivel inferior aparecieron por su propia voluntad). Trump también fue mucho más allá de Nixon, que no era un amor, al atacar personalmente a las principales figuras que trabajaban para su juicio político. Los aliados más cercanos de Trump en el Senado, en particular el líder de la mayoría, Mitch McConnell, también han presionado, al menos de forma verbal, a los republicanos del Senado para que voten en contra de la condena (lo que expulsaría al presidente del cargo).

Por supuesto, no sorprende que la acusación sea un asunto muy partidista. Es difícil contemplar las investigaciones de Nixon, el presidente Bill Clinton y ahora el Sr. Trump, si alguna vez el mismo partido ocupó la Cámara y la Casa Blanca.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, espera que haya al menos un puñado de desertores demócratas cuando toda la Cámara vote sobre los artículos. Según se informa, más de una docena de los 31 demócratas que ganaron en los distritos que eligieron a Trump en 2016 no quieren arriesgarse a perder sus escaños al criticar a Trump y a sus seguidores en 2020, y este grupo ha tenido a la Sra. La oreja de Pelosi. (Según su propio cálculo, puede perder 17 votos y hacer que la Cámara adopte los artículos).

El viernes, el Comité Judicial controlado por los demócratas aprobó dos artículos. Uno de ellos afirma que Trump abusó de su poder al retener la asistencia militar a Ucrania para presionar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a examinar una teoría ya desmentida del origen ruso sobre la supuesta participación ucraniana en las elecciones de 2016, y al menos anunciar una investigación sobre Joe Biden y su hijo, que formaron parte del directorio de la compañía de gas natural más grande de Ucrania. El segundo artículo considera que Trump desprecia al Congreso por su negativa absoluta a cooperar en la investigación de juicio político.

Según los miembros del Comité Judicial, varios comités demócratas querían un conjunto de artículos más expansivo. Algunos querían agregar un artículo que llevara a Trump a la tarea por violar la cláusula de emolumentos de la Constitución.

Algunos abogaron por una acusación mucho más expansiva de Trump por abuso de poder. Unos cuantos artículos querían reflejar las presuntas violaciones del presidente de las leyes de financiamiento de campañas al ocultar los pagos en secreto a dos mujeres con las que había tenido relaciones sexuales después de su matrimonio con Melania. (El ex abogado de Trump, Michael Cohen, está en prisión por incitar esos pagos). Y varios demócratas querían agregar algunas de las pruebas reunidas por el abogado especial, Robert Mueller, de que Trump podría haber obstruido la justicia al tratar de cerrar abajo la investigación del Sr. Mueller.

Argumentando que deberían atenerse a los asuntos en los que los hechos eran claros y que pertenecían a la seguridad nacional, Pelosi y su aliado cercano, el Representante Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia y un compañero californiano, no quisieron volver a plantear el tema del papel de Rusia en las elecciones de 2016.

Esto dejó a los miembros más liberales del Comité Judicial, la mayoría, menos que felices. Un comité demócrata me había dicho que si los liberales no ganaban cargos adicionales, podrían mencionarlos más tarde. Pero salvo que ocurra algo extraordinario, parece muy poco probable.

¿Qué, entonces, estamos aprendiendo sobre la capacidad del Congreso para controlar a un presidente rebelde? Se puede concluir que en nuestro mundo altamente polarizado, un presidente de carácter fuerte como Trump puede limitar el juicio político, y posiblemente destruirlo.

Si un denunciante no hubiera expresado su preocupación, y si esos valientes testigos del Departamento de Estado no hubieran testificado ante el Congreso a pesar de las advertencias del presidente de no hacerlo, los demócratas de la Cámara habrían tenido muy poca validación por su esfuerzo para presentar cargos.

¿Qué controles quedan entonces? La difícil enmienda 25, que esencialmente depende del vicepresidente para iniciar el proceso de remoción, no es una alternativa real, a menos que un presidente esté casi en coma.

Eso significa que, a menos que nuestro sistema político sufra un cambio radical, podríamos estar a punto de no controlar al presidente, sin importar cuán radicalmente desafíe la Constitución.