El problema no se limita a Trump

Nueva York – El informe de Mueller ya está listo, y llegó sin pena ni gloria. Según una síntesis de los hallazgos divulgada por el fiscal general William Barr, la prolongada investigación del fiscal especial Robert Mueller, que le llevó casi dos años, no reveló ninguna prueba de que haya existido algún tipo de conspiración entre Donald Trump, sus asociados y Rusia. El informe parece respaldar el mantra de Trump: no hubo colusión. Sin duda, Trump utilizará estos hallazgos como una estaca en contra de cualquier otra investigación que se realice en el futuro, independientemente de sus virtudes.

Sin embargo, el informe no exoneró a Trump del cargo de obstrucción de la justicia. Me parece que todos atestiguamos cómo Trump obstruyó la justicia a plena vista, desde la Casa Blanca y en las redes sociales.

Además, mientras Trump libró durante dos años una batalla de calumnias y desinformación con el objetivo de desacreditar la investigación de Mueller, la mayoría de la dirigencia demócrata no hizo nada para demostrar que debía rendir cuentas, incluso sin el informe. Por el contrario, pusieron demasiados huevos en la canasta de Mueller y así le dieron a Trump la opción de mover los postes de la portería. De hecho, ahora están permanentemente sobre ruedas.

Hoy, como siempre, el mejor argumento en contra de Trump y la era del trumpismo es de índole moral. La conducta criminal es tan solo una faceta de ese argumento, si bien aquella que los tribunales y el Congreso pueden citar como fundamento para imponerle algún castigo.

En cuanto a los ciudadanos, los electores, no pueden ignorar la afrenta moral de tener un presidente racista, sexista y tránsfobo que odia a los musulmanes, encierra a niños en jaulas y separa familias. Es la única forma de superar el obstáculo de Trump en 2020.

El informe de Mueller es una buena advertencia. No existen las balas mágicas, ningún hecho tiene efectos devastadores y no hay sucesos cruciales que puedan desbaratar las acciones de Trump. El trumpismo no se limita a Trump; más bien, es una nueva encarnación de la ansiedad característica de la raza blanca estadounidense, manifestada cada vez con mayor frecuencia, por defender su primacía y sus privilegios y evitar cualquier desplazamiento.

Los símbolos del trumpismo —las gorras con el lema “Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo” y el muro, entre otros— ya no son meros objetos físicos. Desde hace algún tiempo transcendieron su significado y propósito originales y se han convertido en emblemas. Ahora forman parte de la nueva iconografía de la supremacía blanca, la actitud desafiante de los blancos nacionalistas y la defensa cultural de la raza blanca.

Son una especie de insignias para hacer constatar el orgullo de ser blancos.

De manera muy parecida a la transformación que experimentó la bandera confederada hasta convertirse en un elemento de identificación de los supremacistas blancos, en la actualidad, lucir una gorra con la consigna “Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo” e identificarse como “partidario de Trump” cumple la misma función.

Los símbolos tienen una conexión tangencial con Trump, pero también van más allá de su persona. Son un mecanismo para disfrazar la hostilidad racial con una fachada política de apariencia presentable.

Por desgracia, no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. En este momento, muchas regiones de Occidente experimentan el ascenso del nacionalismo en general, y el blanco en particular.

Se convocan fuerzas culturales para combatir las oleadas de inmigrantes del sur, en especial de América Latina en Estados Unidos y de África y el Medio Oriente en Europa.

Así es como el nacionalismo ha adquirido una solidaridad internacional. Se trata de una demostración franca de tribalismo blanco multinacional; lamentablemente, ya que logró expresarse, no será nada fácil reprimirlo ni hacerlo retroceder.

En Estados Unidos, esta reciente popularidad del nacionalismo blanco se ajusta a un patrón histórico: cuando la población afroamericana conquista alguna meta, los blancos se sienten amenazados y responden con acciones contundentes.

La emancipación y la Guerra Civil dieron origen al Ku Klux Klan, constituido unos cuantos meses después del fin de la guerra. Después de darse a conocer la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación, que abolió la segregación racial en las escuelas, surgieron los Consejos Ciudadanos de los supremacistas blancos. La elección del primer presidente afroamericano provocó la creación del Tea Party, integrado poco después de la toma de posesión de Barack Obama.

Trump tomó la energía anti-Obama encendida por el Tea Party y la transformó en algo todavía más peligroso: una teología cuyo único principio es el poder blanco, el poder de la raza blanca para defender un país que creen haber construido y por lo tanto consideran de su propiedad; en suma, el poder de los blancos para sobresalir hasta cuando su comportamiento es terrible.

Ahora resulta que los inmigrantes son la “amenaza creciente” que en otra época se asociaba solo con los afroamericanos. Los blancos, so pretexto de la amenaza que representaba la “dominación de los afroamericanos”, convocaron convenciones constitucionales estatales para incluir principios de supremacía blanca en las constituciones de los estados del sur.

En la actualidad, la “amenaza” es que una minoría del país se convierta en la mayoría, y ya ha puesto en marcha un movimiento para lograr que los estados consigan forzar la celebración de una convención para cambiar la Constitución de Estados Unidos.

Como se hizo notar en el sitio web de Bill Moyer en 2017:

“Una convención constitucional, que se habría considerado imposible hace poco, cada vez parece más probable. De conformidad con el artículo V de la Constitución de Estados Unidos, si 34 legislaturas estatales ‘emiten una convocatoria’ para celebrar una convención constitucional, el Congreso debe convocarla. Según algunos cálculos, la derecha solo necesita seis estados más para alcanzar esa cifra. En cuanto se realiza la convocatoria, los delegados pueden proponer cambios y nuevas enmiendas a la Constitución y emitir su voto al respecto. De ser aprobados, según las normas actuales, requieren la ratificación de 38 estados”.

Como señala el informe, “en cuanto se arranca una convención, todo queda en el aire”. Cualquier cosa es posible.

Sin embargo, en este momento no libramos solo una batalla; estamos en plena guerra. No solo debemos vencer a Trump, sino un fenómeno mucho más peligroso y de mayor alcance que el presidente. Peor aún, nuestra lucha se prolongará mucho tiempo después de que Trump desaparezca o salga derrotado.