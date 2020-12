El presidente del cambio climático

The Washington Post

Washington— El día que Joe Biden se convirtió en presidente electo, incluyó el cambio climático entre sus principales prioridades. Nombró al ex secretario de Estado John F. Kerry como su zar del clima. Es crucial que Biden y Kerry sigan adelante. Estados Unidos ha malgastado demasiado tiempo. Al mundo no le queda casi nada para evitar consecuencias extremas para las generaciones que viven y las que recién nacen.

El mayor problema que se avecina es la probabilidad de que Biden enfrente la resistencia republicana en el Congreso y una Corte Suprema conservadora inclinada a bloquear las iniciativas del poder ejecutivo. Hace dos décadas, muchos republicanos reconocieron la amenaza del calentamiento, mientras que la industria de los combustibles fósiles financió campañas para negarlo. Ahora, incluso las principales compañías petroleras dicen que el cambio climático es un problema severo y están a favor de un impuesto al carbono para abordarlo, pero los republicanos han hecho de negar la experiencia científica, y la ciencia sobre el calentamiento global en particular, una cuestión de identidad central. Aún así, hay espacio para la esperanza.

Los republicanos se han posicionado no solo en el lado equivocado de los méritos, sino también en el lado equivocado de la opinión pública. Las encuestas a boca de urna mostraron que dos tercios de los votantes de 2020, incluida una gran parte de los votantes de Trump, piensan que el cambio climático es un problema grave. Muchos votantes respaldaron al presidente a pesar, no por su posición sobre el cambio climático. Mientras tanto, los votantes suburbanos educados, que alguna vez fueron la piedra angular de la coalición republicana, retrocedieron ante los esfuerzos del presidente Donald Trump para acelerar la transformación del Partido Republicano en lo que el entonces gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, R, denominó “el partido estúpido”. Muchos senadores republicanos todavía representan a estos distritos suburbanos. Deberían buscar formas de demostrar que son más reflexivos que el presidente que los suburbios acaban de rechazar.

Podrían hacer esto apoyando un plan climático bipartidista que no sea ni el Green New Deal ni el no hacer nada que ha prevalecido durante tanto tiempo. Una propuesta respaldada por las principales luminarias republicanas James Baker y George Shultz, junto con una franja masiva de empresas estadounidenses, impondría una tarifa cada vez mayor a las emisiones de carbono y reembolsaría las ganancias a los estadounidenses.

El camino es estrecho. Si los republicanos retienen el Senado y queda claro que la legislación importante no llegaría a ninguna parte, Biden se quedaría con opciones legislativas de pequeño calibre: aumentar los fondos para las agencias ambientales; conseguir dinero para construir líneas de transmisión de electricidad y transporte público; avanzar en los incentivos federales para las energías renovables. Biden podría aprobar algunos de estos desde el principio, en un proyecto de ley de ayuda para Covid-19 o un proyecto de ley de presupuesto federal, y mantener la presión para una legislación climática más amplia. Pero también debe prepararse para la posibilidad de que la factura más grande nunca llegue.

La Ley de Aire Limpio delega autoridad sustancial al presidente. En el segundo en que ingrese a la Oficina Oval, Biden debería restablecer y basarse en las regulaciones ambientales heredadas del presidente Barack Obama (reglas sobre emisiones de metano, plantas de energía y eficiencia automotriz, por nombrar algunas) e integrar las consideraciones climáticas en el ejercicio de todos los demás ejecutivos. autoridad que él ordena. También puede reiniciar la diplomacia climática de Estados Unidos al reingresar inmediatamente al acuerdo climático de París.

En los últimos cuatro años, la economía de la energía limpia ha mejorado enormemente, los países extranjeros han mejorado su juego y la demanda entre las empresas de acciones federales se ha disparado. Si eso todavía no se traduce en la aprobación de una gran ley climática, es posible que Biden pueda, no obstante, improvisar suficientes iniciativas más pequeñas que, sumadas, conduzcan a grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero.